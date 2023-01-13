የአማራ ልዩ ኃይል ከሽረ እንዳስላሴ እና አካባቢው መውጣቱ ተገለጸ
በትግራይዋ ሽረ እንዳስላሴ እና አካባቢው ተሰማርቶ የነበረው የአማራ ልዩ ኃይል ከአካባቢው እንዲወጣ መደረጉን የአገር መከላከያ ሚንስቴር አስታወቀ።
ሚንሰቴሩ የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት ጦርነቱን ለማስቆም በደረሱት የሰላም ስምምነት መሠረት የአማራ ልዩ ኃይሎች ከአካባቢው እንዲሸኝ ተደርጓል ብሏል።
የኢፌዴሪ መከላከያ ትናንት ጥር 4/2015 ዓ.ም. በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ፤ “የኢትዮጵያ መንግሥት በሽረ እና አካባቢው ከመከላከያ ሠራዊቱ ጋር ተሠልፎ አገራዊ ተልዕኮን ሲፈፅም የነበረው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በስምምነቱ መሠረት ከቀጠናው እንዲወጣ አድርጓል” ብሏል።
በሰሜን ኢትዮጵያው የርስ በርስ ጦርነት የኤርትራ፣ የአማራን ጨምሮ የክልል ልዩ ኃይሎች ከፌደራል መንግሥቱ ጎን ተሰልፈው ከትግራይ ኃይሎች ጋር ሲዋጉ መቆየታቸው ይታወሳል።
የፌደራሉ መንግሥት እና ህወሓት ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን የርስ በርስ ጦርነት በዘላቂነት ለማቆም በደረሱት የሰላም ስምምነት፤ የህወሓት ተዋጊዎች ትጥቃቸውን በመፍታት ለፌደራል መንግሥቱ ሠራዊት እንደሚያስረክቡ እና ከፌደራሉ መንግሥት ውጪ ያሉ ኃይሎች ከትግራይ አካባቢዎች እንደሚወጡ መስማማታቸው ይታወቃል።
በዚሁ መሠረት የትግራይ ኃይሎችን ትጥቅ የማስፈታት፣ ተዋጊዎችን የመበተን እና መልሶ የማቋቋም ሥራው በይፋ መጀመሩ ተዘግቧል።
ከጥቂት ቀናት በፊትም የአገር መከላከያ ሠራዊት ከትግራይ ኃይሎች የከባድ መሳሪያ ርክክብ ማድረግ ጀምሯል።
በዚህ ጦርነት ከፌደራል መንግሥቱ ጎን ተሰልፈው ሲዋጉ የነበሩት የጎረቤት አገር ኤርትራ ሠራዊት አባላት ከክልሉ የመውጣት እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ የሚጣረሱ ሪፖርቶች ሲወጡ ቆይቷል።
የሽረ እና አክሱም ከተማ ነዋሪዎች የኤርትራ ወታደሮች እንቅስቃሴ መኖሩን መመልከታቸውን ሲገልጹ ሌሎች ደግሞ ወታደሮቹ አሁንም በከተሞቹ ዙሪያ እንደሚገኙ ይገልጻሉ።
ከባድ ሰብዓዊ እና ቁሳዊ ኪሳራን ባስከተለው ጦርነት ሲፋለሙ የቆዩት ሁለቱ ኃይሎች ጦርነቱን ለማቆም የሰላም ስምምነት ከደረሱ ወዲህ ከፌደራሉ መንግሥት ውጪ ያሉ ኃይሎች ከትግራይ አካባቢዎች መውጣታቸው በይፋ ሲገለጽ ይህ ለመጀመሪያ ግዜ ነው።
ትናንት ጥር 4/2015 ዓ.ም. “ለአማራ ልዩ ኃይል ሽኝት” ሲደረግ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጄኔራል አበባው ታደሰ እና የዕዝ አመራሮች ተገኝተው ነበር ተብሏል።
የክልሉ ጦር አካባቢውን ለቅቆ ሲወጣ አመራሮቹ “የከፈልነው ዋጋ ለጋራ ሠላማችን ስንል ነውና በመንግሥት ትዕዛዝ መሠረት በተደረሰው የሠላም ስምምነት ኃይላችንን ከሽሬ እና አካባቢው እያስወጣን ነው” ስለማለታቸው የአገር መከላከያ አስነብቧል።
ደም አፋሳሹን ጦርነት ያስቆመው የሰላም ስምምነት
ይህን ለሁለት ዓመታት የዘለቀ የርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም የአፍሪካ ኅብረት በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህወሓት መካከል ሽምግልና ሲያካሂድ ቆይቶ የተሰካለት ባለው ጥቅምት 23/2015 ዓ.ም. ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ ነበር።
ሁለቱ ወገኖች ፕሪቶሪያ ላይ በደረሱት ስምምነት በዋናነት ዘላቂ የግጭት ማቆም ስምምነት የፈረሙ ሲሆን በዚህም ሰብዓዊ እርዳታ ያለገድብ እንዲቀርብ፣ የተቋረጡ መሠረታዊ አግልገሎቶች መልሰው እንዲጀመሩ እና የህወሓት ተዋጊዎች ትጥቅ እንዲፈቱ ወስነው ነበር።
በስምምነቱ የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ በሚፈቱበት በተመሳሳይ ጊዜም የኤርትራን ሠራዊት ጨምሮ ከፌደራሉ ሠራዊት ውጪ የሆኑ ኃይሎች ከክልሉ እንደሚወጡ ተገልጿል።
የህወሓት እና የፌደራል መንግሥቱ ፖለቲካዊ እና ወታደራዊ አመራሮች ከፕሪቶሪያ በማስከተል ለሁለት ጊዜ ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ ተገናኝተው በስምምነቱ አተገባበር ላይ ተወያይተው ከስምምነት ደርሰዋል።
ባለፉት ሳምንታት የሰብዓዊ እርዳታ እየቀረበ፣ የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶች ወደ ሥራ እየተመለሱ ሲሆን፣ የፌደራል ፖሊስ አባላት በትግራይ የሚገኙ የፌደራል መንግሥቱን ተቋማት መቆጣጠር ጀምረዋል።