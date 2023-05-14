በድሬዳዋ 34 ጅቦችን ‘ታግሎ የጣለው’ ወጣት
በድሬዳዋ ዙሪያ ጅቦች በርከት ብለው ይገኛሉ። ለዓመታት ‘ሰላማዊ’ ኑሮ ሲገፉ ቆየተዋል። ሰው ላይ አይደርሱም፣ ሰውም አይደርስባቸውም።
በከተማዋ ዙሪያ ብቻ ሳይሆን ከተማ ውስጥም ጅቦች ይኖራሉ። የድሬዳዋን ግማሽ ሸፍኗል በሚባለው የምድር ባቡር ጊቢ ውስጥ እና ከግቢው በቅርብ ርቀት በሚገኘው ሰባተኛ ካምፕ ባለው ጫካ እንዲሁም ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ጅቦች በብዛት ይገኛሉ።
በምድር ባቡር ጊቢ ውስጥ አስታዋሽ ያጡት የባቡር ፉርጎወች፣ ብረታ ብረት እና የፍሳሽ ማሰወገጃዎች ውስጥ ጅቦቹ ይኖራሉ። ይራባሉ።
ለፋብሪካ ግንባታ ተብሎ በከተማው አቅራቢያ ጫካዎች ሲመነጠሩ ጅቦቹ በመሸሽ ወደ ምድር ባቡር ጊቢ ውስጥ እንደገቡ ይታመናል።
እዚሁ ጊቢ ውስጥ ሰዎችም ይኖራሉ። ቀድሞ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የሚመላለሱት የባቡር ፉርጎዎች ውስጥ ዛሬ ኑሮ መስርተው ልጆች ወልደው የሚኖሩ ሰዎች አሉ።
በዚህ መሃል ጅብና ሰው የመገናኘት ዕድላቸው እንደጊቢው ሰፊ ነው። ይህ በመሆኑ ጅቦቹ እንደሁኔታው ጥቃትም ለማድረስ አይቦዝኑም።
የ33 ዓመቱ ዮናስ በልሁ በድሬዳዋ ዲፖ ሰፈር ነዋሪ ነው። ዋናኛ መተዳሪያው ብረታ ብረት ብይዳ እና ግንበኝነት ነው።
በድሬዳዋ ዝነኛ የሆነው ግን ጅብ በማጥመድ ነው። ‘ጅብ ማጥመድ?!’ ግር ያሳኛል! ዮናስ ከ34 ጅቦች ጋር ፊት ለፊት ተጋፍጦ አሸንፏል።
በጅብ ‘የተባላው’ የሦስት ዓመት ህጻን
በድሬዳዋ ጅብ ሰው ላይ ጉዳት አደረሰ የሚል ዜና እምብዛም የተለመደ አልነበረም። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ይህ እየተቀየረ ነው።
የጅቦች ጥቃት እየጨመረ ቢመጣም ትኩረት የተነፈገው ነው ይላል ዮናስ።
አንድ ቀን የሆነው ግን ድሬዳዋን አሰደነገጣት። ነዋሪዎቿ አዘኑ።
ከሁለት ዓመታት በፊት ምድር ባቡር ጊቢ አካባቢ አባት እና የሦስት ዓመት ልጅ ይጫወታሉ። በግምት ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ “አባት ለሽንት” ዞር ይላል። የአባቱን እግር ተከትሎም ልጅ ይወጣል።
ዮናስ ሁኔታውን ያስታውሳል “[የ3 ዓመቱ ልጅ] ሰብ’ሰብ ብለው ወደ ነበሩ ልጆች ለመጫወት ይሄዳል። ጅብ መጥቶ ወደ ልጆቹ ሲጠጋ ሌሎቹ ሸሽተው ሲሄዱ እሱ ማመምለጥ አልቻለም። ቁጭ አለ። በጠራራ ፀሐይ [ጅቡ] አንገቱን ያዘው. . . አባቱ ብቅ ሲል ይዞበት ሲሄድ ነው ያየው።”
ልጁን ለማተረፍ ቢሞከርም “የተወሰነ አካሉን” ከማግኘት ውጪ ምንም ማድረግ አልተቻለም።
ማምሻውን ዮናስ እና ጓደኞቹ ለቅሶ ለመድረስ ወደ ቤቱ አመሩ።
ሰዎች ለለቅሶ ተስብስበው በነበረበት በዚያ ምሽትም የጀቦቹ ጩኸት ይሰማ እንደነበር የሚያስታውሰው ዮናስ፣ ከመደንገጥ እና ከማዘን ይልቅ በጅቦች የሚጠፋውን የሰው ሕይወት ለመታድግ ቆረጠ።
ሀሳብ አወጣ አወረደ። የብረታ ብረት ብየዳ ሙያውን በመጠቀም ጅቦቹን የሚያጠምድበት መንገድ አሰበ።
“የጅብ ወጥመድ”
ዮናስ ጅቦቹን ሊይዝ የሚችል አንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነ ከእንጨት እና ከሽቦ ወጥመድ አዘጋጀ። ወጥመዱ አገልገሎቱን ከጨረሰ የ‘ባጃጅ’ ሽቦ “ሸምቀቆ”ም ተዘጋጀቶለታል። ቀሪው ሥራ ደግሞ በጦር ያከናውናል። ወጥመዱን አዘጋጀቶ በውስጥ ሥጋ አስቀምጦ ከንጋቱ 11 ሰዓት ላይ አስቀመጠው።
ወጥመዱ አንድ ጅብ መያዝ ቢችልም አመለጠ። የመጀመሪያው ሙከራ አልተሳካም።
ሆኖም ከጥቂት ጊዜ በኋላ በሁለተኛ ሙከራው በተለይም ለአካቢው ነዋሪ ሰቀቀን ከሆኑት ጀቦች አንዱን መያዝ ቻለ።
ይህንን የማድረግ ልምዱ ያልነበረው ዮናስ ከጅቡ ጋር ከንጋቱ 11 ሰዓእ እስከ ጠዋት 1 ሰዓት “ሲታገል” ቆይቷል።
ዮናስ በዚህ ድርጊቱ ምስጋና አላገኘም። ተቀራኒውን እንጂ። ከነዋሪዎች ወቀሳና “አስጨረሰከን” የሚል ትች ገጠመው።
“የእኛ ማኅብረሰብ ጅብ ተበቃይ ነው የሚል ፍራቻ አለው። ‘እኔን ባይበቀለኝ ወይ ልጄን ወይ የቅርቤን ሰው ይበቀላል’ የሚል አስተሳሰብ አለው። [ስለዚህ] ጅቡ ምንም ቢያደርግ” አደጋ እንዳይፈጥር ለማድረግ አይሞከርም ይላል ዮናስ።
የጅቡን ጥቃት ለመቀነስ ነዋሪዎች የሚወስዱት ከፍተኛው እርምጃ ያሉበትን ጫካ መመንጠር ነው። ዮናስ ግን ‘ጅብ ሲጠጉት ያፈዛል’ን ጨምሮ ስለጅብ ያለውን ‘አሉባልታ’ አይቀበልም። “ጅብ እንደማንኛውም እንስሳ ነው” ይላል።
“[የህጻኑ] ሕይወቱ ያለፈው ቀኑ ስለሆነ ነው፣ ፈጣሪ አላለም ብለው ጅቡ የሚደርገውን ነገር እስከመቀበል ደረስው” ነበር ሲሉም አክሏል።
በዚህም ሳቢያ ያድርጊት በኛና ቤተሰቦቻችን ላይ ችግር ይፈጥራል በሚል ወቀሳቸውን አበረቱበት።
“የሚያስወግዳቸው” ጅቦች ቁጥር ሲጨምር ሰዎች ተቃውሞን ከመቀነስ አልፎ የሚተባበሩትን ይተባበሩት ጀመር።
“ያስወገድኩት ጅብ ስድስት ሲደር ከስወገድኩ በኃላ ስለምቀብር ከኔ ጋር ቆፍረው መቅበር ጀመሩ። ሰባት እያለ ሲጨምር እየለመዱት ሄዱ ምንም የተለየ ነገር እንደሌለው አወቁ።”
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ድፍን ድሬዳዋን ያስደነገጠ ሌላ የጀብ ጥቃት ተሰማ።
የሶስት ዓመቱ ልጅ በጥቃቱ ህይወት ካለፈ ከ37 ቀናት በኃላ ከምሽቱ 12 ሰዓት አከባቢ ቁጠባ በሚባል ሰፈር በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ “ከእናቷ ጋር የአንድ ሜትር ርቀት ያልነበራትን” የ3 ዓመት ህጻን “እናቷ ወደ እቃ ቤት ዞር” ባለችብት ቅጽበት ጅብ ይዟት ሄደ።
ይህንን ተከትሎም የአከባቢው ነዋሪ ተሰባስቦ ብዙ ጥረት ቢያደርግም የህጻኗን ህይወት ማትረፍ አልተቻለም።
በአከባቢው ያለው አንድ ጅብ ነው። ይህ ጅብ ህጻናት ላይ ጥቃት ማደረሱ ልጅ ላለው ሁሉ እንቅልፍ የሚሰጥ አልሆንም።
ይሄኔ ነው ከጅቦች ጋር በመታገል ስሙ ለናኘው ዮናስ የደወሉት።
ዮናስ በአካቢው አምሽተው ከሚሰሩ ‘የባጃጅ’ ሹፌሮችና ጥበቃዎች ስለጅቡ እንቅስቃሴ መረጃ ጠየቀ።
መረጃው በቂ ሆኖ ስላላገኘው ለሶስት ተከታታይ ቀናት ከጥበቃዎች ጋር በማደር በሶሰት አካቢዎች የጅቡን መውጪያና መግቢያ አጠና።
ጅቡ ወደ ሌላ ቦታ የማይሄድ፣ ከመሰሎቹ ጋር የማይቀላቀል፣ ግዙፍና ጥቁር እንደሆነ ተረዳ።
በተጨማሪም በዚህ ጥናቱ ዮናስ በአንድ ነገር እርግጠኛ ሆነ - የጅቡ እንቅስቃሴ በሙሉ ህጻኗ “ወደተበላችበት” አከባቢ እንደሆነ።
ወጥመዱን ከሌላጊዜው በተለየ አጠናከረው። እርገጠኛ በሆበት መውጫው በኩል አስቀመጠው። ጅቡ በለመደው ሰዓት ወጥቶ በዮናስ ወጥመድ ውስጥ ተገኘ። እንደሌላው ጊዜ ጦሩን ተጠቅሞ “እርምጃ ወሰደበት።”
“አንዳንድዴ ጅብ መግደሌ እውነት ስለማይመስላቸው [የሞተውን] ጅቡን ለአከባቢው ነዋሪዎችና ለህጻናት” አሳያቸዋል የሚለው ዮናስ “ጅቡን ስለሚያውቁት” ያንን ሲያዩ እርግጠኛ እንደሚሆኑ ጠቅሷል።
ከዚህ ክስተት በኃላ በአከባቢው የጀብ ጥቃት እንደቆመና የአከባቢው ነዋሪዎችም እፎይታን እንደገኙ ይገልጻል።
“ያሉኝን ጀብ ተከታትዬ ገደልኩ። ከዚያ በኃላ ድምጽ ለመስማት ሞከርኩ ምንም የተበላ ሰው የለም። ያኔ በጣም ደስተኛ ነው የሆንኩት።”
በእንዲህ መልኩ በሁለት ዓመታት ውስጥ እስካሁን 34 ጅቦችን በድሬዳዋ የተለያዩ ቦታዎች ‘ታግሎ’ እንዳሰወገድ ይግልጻል።
ዮናስ በዚህ ሥራው ህይወቱን አደጋ ላይ የጣሉ ክስተቶች አጋጥሞታል።
ከጅብ እግር ስር ወደቆ እንዲሁም በሌላ ጊዜ ከአንድ ጀብ ጋር ሲታገል ሌላ ጀብ ደርሶበት ‘በተአምር’ ህይወቱ ተርፏል።
ነዋሪዎችን ከጅብ ጥቃት የመከላከል ክፍያ
ዮናስ ህይወቱን አደጋ ላይ ጥሎ ለሚደርገው ተግባር ከነዋሪዎች ከምስጋና የዘለለ ክፍያ አግኝቶ አያወቅም።
ሥራውን የሚያውቁ ከልባቸው ይመርቁታል፣ ህጻናት እንደ ጀግና ይቆጥሩታል።
“ህጸናት ሲያዩኝ ጨዋታቸውን አቁመው ይጨፍራሉ። ደስታቸው የሆነ የሚስብ ነገር አለው” ሲል ይገልጻል።
“እናቶች ሁልጊዜ ነው የሚመርቁኝ፣ ህጻናት ሲያዩኝ ደስተኛ ናቸው። በተለይ ገድዬ ስመጣ ለነሱ ከኔ በላይ ሰው የለም። የእነሱ ደስታ ለኔ ሁልጊዜም ደስታ ይሰጠኛል” ይላል።
የሁለት ልጆች አባት የሆነው ዮናስ በሚሰራው ስራ ደስተኛ ቢሆንም አንዳንዴ “የሰው ልጅ ነኝና ፍርሃት ሲመጣ ሁልንም ነገር የሚያጠፋልኝ ቁጠባ አከባቢ በጅብ የተበላችወን ልጅ ፎቶ ሳይ ነው። ምንም ለማድረግ ወደኃላ አልልም” ሲል ይናገራል።
ዮናስ የሚከናውን ይህ ተግባር ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ በቪዲዮ ጨምር አሳይቶ በአንድ ወቅት “የተወሰነ የፋይናንስ ድጋፍ” ተደርጎለት እንደነበር ገልጿል።
ይህ ድጋፍ ቢቀጥልና አሁን ካለው ወጥመድ የተሻለ እና ከቦታ ቦታ በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚችሉ ሌሎች ወጥመዶችን ማዘጋጀት ይፈልጋል።
ድሬዳዋ ላይ ጅቦች ለህጸናትና ለደከሙ ሰዎች ስጋት እንዳልሆኑ ከረጋገጠ በኃላ በአዲስ አበባ ዙሪያም ይሁን በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ጥቃት አድራሽ ጅቦችን ‘ማስታገስ’ ምኞቱ ነው።
“ህጻንም ሆነ ትልቅ ሰው [በጅብ] ተበላ የሚለው ነገር የመጨረሻ ነው የሚረብሸኝ። በተላይ ህጸናት ጅቡን የሚታገሉበት ምንም አይነት አቅም የላቸውም። ያ ነገር በጣም ስለሚረብሸኝ [ጅቦች የሚያስቸግሩበት ቦታ] ብደርስ ደስ ይለኛል” ብሏል።