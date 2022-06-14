በትግራይ አምስት የክልሉ ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች መታሰራቸው ተገለጸ
ትግራይ መቀለ ውስጥ አምስት የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኞች ለሳምንታት በእስር ላይ መሆናቸው ባልደረቦቻቸው ለቢቢሲ ተናገሩ።
በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተገለፁት ጋዜጠኞች ክስ ያልተመሰረተባቸው ሲሆን ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን ተገልጿል።
ከታሰሩት ጋዜጠኞች አራቱ በእስር ላይ ለሁለት ሳምንታት ያህል ቢቆዩም እስካሁን ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ሲሆን፣ አንደኛው ጋዜጠኛ ደግሞ ለ6ኛ ቀን በእስር ላይ ይገኛል።
በመቀለ በቁጥጥር ስር የዋሉ አምስት የትግራይ ቲቪ ባልደረቦች ከብልጽግና ጋር አብራችኋል በሚል መሆኑን ባልደረቦቻቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
እነዚሁ የቢቢሲ ምንጮች አንድ የሂሳብ ባለሙያ እና አምስት የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኞች መታሰራቸውን አረጋግጠዋል።
የታሰሩት ጋዜጠኞች ምስግና ሥዩም፣ ሐበን ሐለፎም፣ ኃይለ ሚካኤል ገሠሠ፣ ተሾመ ጠማለው እና ዳዊት መኮንን መሆናቸውን ጨምረው አረጋግጠዋል።
ሌላው በቁጥጥር ስር የዋለው የፋይናንስ ባለሙያ ክፍሎም አፅብሃ እንደሚባል ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል።
የመቀለ ከተማ ዐቃቢ ሕግ አዲስ ገብረ ሥላሴ እንደተናገሩት ጋዜጠኞቹ የታሰሩት በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥረው ሲሆን ጉዳያቸው በምርመራ ላይ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ ጦር ትግራይን በተቆጣጠረበት ወቅት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ተባብራችኋል በሚል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ባልደረቦቻቸው ገልጸዋል።
ቢቢሲ የትግራይ ክልል ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑትን ወይዘሮ ሊያ ካሳን በማግኘት ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግው ሙከራ አልተሳካም።
ከታሰሩት ጋዜጠኞች መካከል ምስገና ሥዩም እና ተሾመ ጠማለው ከቴሌቭዥን ጣቢያው ጋር ሲሰሩ የቆዩ ሲሆኑ፣ አቶ ሀበን ሀለፎም፣ ኃይለሚካኤል ገሠሠ እና ዳዊት መኮንን ቀደም ሲል 'በግምገማ' እገዳ ተጥሎባቸው ነበር።
ከታሰሩትጋዜጠኞች መካከል አንዱ የሆነው ሀበን ሀለፎ በትግራይ ጊዜያዊ ክልላዊ አስተዳደር ሲቋቋም ከአንድ ሳምንት በላይ ታስሯል።
ከኅዳር 2013 ዓ.ም. መጨረሻ ጀምሮ ለተወሰነ ጊዜ ተቋርጦ የነበረው የቴሌቭዥን ጣቢያው ዳግም ሠራተኞቹ ወደ ሥራ ገበታቸው እንዲገኙ ጥሪ አቅርቦ ሥራውን ቀጥሏል።