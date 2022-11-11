አፍጋኒስታን፡ታሊባን ሴቶችን ከፓርኮች አገደ
ታሊባን ሴቶችን ከአፍጋኒስታን ሕይወት ይበልጥ በማግለል በካቡል የሚገኙትን ፓርኮች እንዳይጎበኙ ከልክሏል።
ምክትል እና የበጎ አድራጎት ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ለቢቢሲ እንደተናገሩት በመዲናዋ ፓርኮች አስተዳዳሪዎች ሴቶችን ወደ ፓርኮቹ እንዳያስገቡ ተነግሯቸዋል።
ቡድኑ በእነዚህ መናፈሻ ቦታዎች የእስልምና ሕጎች እየተጠበቁ አይደለም ብሏል።
እአአ ነሐሴ 2021 ዓ/ም ታጣቂዎቹ ሥልጣናኑን ከተቆጣጠሩ በኋላ የሴቶች መብት እና ነጻነት በእጅጉ ተገድቧል።
በታሊባን ሕግ መሠረት ሰዎችን በጾታ በመለየት ሴቶች በየሳምንቱ በሦስት ቀናት (እሑድ፣ ሰኞ እና ማክሰኞ) ፓርኮችን እንዲጎበኙ ተፈቅዶላቸዋል።
በቀሪዎቹ አራት ቀናት ወንዶች ይጎበኛሉ።
አሁን ደግሞ ሴቶች በወንድ ዘመዳቸው ቢታጀቡም ለመግባት አይፈቀድላቸውም።
“ይህንን ያደረግንበት ምክንያት ባለፉት 15 ወራት ጥረት ብናደርግም ሰዎች ወደ ፓርኩ እየሄዱ የሸሪዓን ሕግ ባለማክበራቸው ነው” ሲሉ የበጎ አድራጎት ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መሐመድ አኪፍ ለቢቢሲ ተናግረዋል። .
"እገዳው ከማህራም (የወንድ አጃቢ) ጋር የሆኑትንም ያልሆኑትንም ሁሉንም ሴቶች የሚመለከት ነው።"
በሴቶች ላይ የተጣለው እገዳ የመጫወቻ ስፍራ ያላቸውን እና ቤተሰቦች ከልጆቻቸው ጋር አብረው የሚጎበኟቸው የመዝናኛ ፓርኮች ያካትታል።
እገዳው በአሁኑ ጊዜ በዋና ከተማው ውስጥ ብቻ በሥራ ላይ የሚውል ቢመስልም ነገር ግን ቀደም ባሉት ጊዜያት እንዲህ ዓይነቶቹ ደንቦች በመላው ሃገሪቱ ተግባራዊ ሆነዋል።
የሮይተርስ የዜና ወኪል በካቡል መናፈሻ መግቢያ በር ላይ ያገኛት አንዲት ሴት እንዳትገባ በመከልከሏ ቅር መሰኘቷን አስታውቃለች።
ለደህንነት ሲባል የመጀመሪያ ስሟን ብቻ የገለፀችው ማሶማ "እናት ከልጆቿ ጋር ስትመጣ ወደ መናፈሻው እንድትገባ መፍቀድ አለባቸው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ምንም ጥሩ ነገር አላዩም ...፤ ልጆቻቸው መጫወት እና እነሱን ማዝናናት አለባቸው" ስትል ገልጻለች።
በታሊባን አስተዳደር ሥር የሚገኙ የአፍጋኒስታን ሴቶች ነጻነታቸውን የሚገድብ ተከታታይ እገዳዎች ተጥሎባቸዋል።
መብታቸውን የጠየቁ በርካታ ሴቶች ተደብድበዋል ።
ሴቶች ያለ ወንድ አጋር ረዥም ርቀት እንዳይጓዙ ተከልክለዋል።
ታሊባን ትምህርት ለሴቶችም ለወንዶችም የሚፈቅድ ቃል ቢገባም ልጃገረዶች አሁንም በአብዛኛዎቹ የሃገሪቱ ክፍሎች ወደ ትምህርት ቤት አልተመለሱም።
በጤና እና ትምህርት ዘርፎች ውስጥ ይሠሩ የነበሩ ሴቶች ታሊባን እንደገና ወደ ሥልጣን ከተመለሰ በኋላ አብዛኞቹ ወደ ሥራ እንዳይሄዱ ተነግሯቸዋል።
በግንቦት ወር ሴቶች በአደባባይ ኢስላማዊ የፊት መሸፈኛን እንዲለብሱ ትዕዛዝ ቢተላለፍም በአንዳንድ ከተሞች አሁንም ተግባራዊ የማያደርጉ ይታያሉ።
ታሊባን እአአ በ1990ዎቹ ለመጀመሪያ ጊዜ በሥልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ እንደነበረው በሴቶች ላይ ጭካኔ የተሞላበት ጭቆና አመራር እንደማይኖር ቃል ገብቷል።
በሸሪዓ ሕግ መሠረት የሴቶችን መብት እናከብራለን እንጂ የሴቶችን መማርም መሥራት አንቃወምም ይላል።
ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች በበኩላቸው በከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ላለችው ሃገር የልማት ፈንድ እንደገና ለማስጀመር በሴቶች አያያዝ ላይ መሻሻል ሊኖር እንደሚገባ ለታሊባን ጠቁመዋል።