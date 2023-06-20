የፓሪስ 2024 ኦሊምፒክ አዘጋጆች ዋና መስሪያ ቤት ላይ ደንገተኛ ብርበራ ተካሄደ
የፈረንሳይ ፖሊስ የፓሪስ 2024 ኦሊምፒክ አዘጋጆች ዋና መስሪያ ቤት ላይ ድንገተኛ ብርበራ አደረገ።
በዋና መስሪያ ቤቱ ላይ ድንገተኛ ብርበራ የተካሄደው ከሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ ምርመራ መሆኑ ተገልጿል።
ቢቢሲ በኦሊምፒክ አዘጋጆች መስሪያ ቤት ላይ ብርበራ የተካሄደው ለውድድር ዝግጅት ግንባታዎች ውሎች የተሰጡት ግልጽነት በጎደለው መልኩ ነው ከሚል ክስ ጋር የተያያዘ መሆኑን ተረድቷል።
የኦሊምፒክ አዘጋጅ ቡድን ቃል አቀባይ ከፖሊስ ምርመራ ጋር እየተባበርን ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ዛሬ ማክሰኞ የጸረ-ሙስና መርማሪዎች ከፓሪስ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው የኦሊምፒክ አዘጋጆች ዋና መስሪያ ቤት እና ለውድድሩ ዝግጅት ግንባታ የሚያካሂደው ሶሊዴኦ የተባለ ተቋም መስሪያ ቤት ድንገት ተገኝተዋል።
የፈረንሳይ የፋይናንስ ወንጀል የሚመረምረው ፒኤንኤፍ የተባለው ተቋም ከኦሎምፒክ አዘጋጁ እና ግንባታ ከሚያካሂደው ተቋም ጋር በተያያዘ በበርካታ ቦታዎች ድንገተኛ ፍተሻዎችን እያካሄደ እንደሆነ ገልጿል።
ቀጣዩ የኦሊምፒክ ጨዋታዎች ከሐምሌ 19 - ነሐሴ 5/2016 ዓ.ም. በፈረንሳይ መዲና ፓሪስ ይደረጋል።
ዛሬ ማክሰኞ ፖሊስ ያደረገው ብርበራ ከቅርብ ወራት ወዲህ ፈረንሳይ በምታዘጋጀው የኦሊምፒክ ውድድር ላይ እንዲሁም በአገሪቱ አጠቃላይ ስፖርት ላይ ሌላ ጥቁር ጠባሳ የጣለ ክስተት ሆኖ ተመዝግቧል።
ግንቦት ወር ላይ የፈረንሳይ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ብሪጀት ሄነሪኬስ ብዙ የዘርፉን ባለሙያዎች ባነጋገር ሁኔታ ሳይጠበቅ ከሥራቸው ተሰናብተው ነበር።
ሄነሪኬስ ሥራ ለመልቀቅ የወሰኑበት ምክንያት ግልጽ ባይሆንም በኦሊምፒክ ኮሚቴ ውስጥ ካለው አለመግባባት ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ በስፋት ታምኗል።
ከወራት በፊት ደግሞ የፈረንሳይ የእግር ኳስ እና ራግቢ ፌዴሬሽኖች ኃላፊዎች ከሙስና ቅሌት ጋር በተያያዘ በገዛ ፍቃዳቸው ስልጣናቸውን ለቅቀው ነበር።