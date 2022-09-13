ዊሊያም ሩቶ ዛሬ ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ
በኬንያ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ዛሬ 5ኛው የኬንያ ፕሬዝዳንት ሆነው ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ።
ኬንያ እንደ አውሮጳዊያኑ 1963 ዓ/ም ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነፃ ከወጣች ወዲህ አራት ፕሬዝዳንቶች መርተዋታል።
ከነዚህ መካከል አባትና ልጅ ይገኙበታል።
የመጀመርያው የኬንያ ፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ ሲሆኑ ልጃቸው ተሰናባቹና 4ኛው ፕሬዝዳንት ደግሞ ኡሁሩ ኬንያታ ናቸው።
ሟቾቹ ዳንኤል አራፕ ሞይ እና ኪባኪም ኬንያን ዘለግ ላለ ጊዜ መርተዋል።
ዊሊያም ሩቶ ባለፈው ወር የተደረገውን አገራዊ ምርጫ ያሸነፉት በጠባብ ውጤት ነበር።
ተቃናቃኛቸው ራይላ ኦዲንጋ ውጤቱን አልቀበልም ብለው ለከፍተኛው ፍርድ ቤት አቤት ማለታቸው አይዘነጋም።
ሆኖም ፍርድ ቤት የዊሊያም ሩቶን ድል አጽንቶታል።
ይህን ተከትሎ ራይላ ኦዲንጋ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተቀብለዋል።
ሆኖም በዛሬው የቃለ መሐላ ሥነ ሥርዓት አልገኝም ብለዋል።
ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተሸናፊውን ፕሬዝዳንት ራይላ ኦዲንጋን እስከመጨረሻው ሲደግፉ ነበር።
እስከ ትናንት ድረስም ለአሸናፊው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ የእንኳን ደስ ያለህ መልእክት ሳያስተላልፉ ቆይተዋል።
ትናንት በመጨረሻ ቤተ መንግሥት ጠርተው ከባለቤታቸው ጋር በመሆን አቀባበል ያደረጉላቸው ሲሆን ቤተ መንግሥቱንም በማስጎብኘት ርክክብ አድርገዋል።
ዛሬ ቃለ መሐላ የሚፈጽሙት ሩቶ ላለፉት 10 ዓመታት የኡሁሩ ኬንያታ ምክትል ሆነው ሠርተዋል።
ሆኖም በእርሳቸውና በኡሁሩ መካከል ቅራኔ ገብቶ ቆይቷል።
ዊሊያም ሩቶ ከሥልጣን በኋላ አገሪቱ ከተዘፈቀችበት ክምር ዕዳ የምትወጣበትን መንገድ ይፈልጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ይህ ዘገባ በሚጠናቀርበት በዚህ ሰዓት (ማክሰኞ ማለዳ) በናይሮቢ የካሳራኒ ስታዲየም የሩቶን ቃለ መሐላ ሥነ ሥርዓት ለመታደም 60ሺህ ሰዎች ተገኝተዋል።
ሥነ ሥርዓቱም በቀጥታ ለአገሬው ሕዝብ በቴሌቪዥን እየተላለፈ ይገኛል።
ኬንያ ባልተለመደ ሁኔታ ከነውጥ የራቀና የተሳካለት ምርጫ በማድረግ በዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ዘንድ ተሞካሽታለች።