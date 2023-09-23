የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በአዲስ አበባ ተጀመረ
በኢትዮጵያ፣ ግብጽ እና ሱዳን መካከል የሚደረገው የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶትዮሽ ድርድር በአዲስ አበባ ዛሬ መስከረም 12/ 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ ተጀመረ።
ሁለተኛው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት እና አለቃቅ ደንቦችና መመሪያዎች የሶስትዮሽ ድርድር መጀመሩንም የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችና የሕዳሴ ግድብ ዋና ተደራዳሪ እና አማካሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ በኤክስ ገጻቸው አስታውቀዋል።
ይህ ድርድር ከጥቂት ሳምንታት በፊት በግብጽ ተደርጎ ከነበረው የቀጠለ ነው።
ኢትዮጵያ ‘የመጨረሻ’ ያለችውን አራተኛ ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሌት ከማከናወኗ በፊት ሶስቱ አገራት በግብጽ ነሐሴ 21 ተጀምሮ በማግስቱ ነሐሴ 22 የተጠናቀቀ ምክክር አድርገው ነበር።
“ኢትዮጵያ በመርሆች መግለጫ ስምምነት መሰረት ድርድሩን ከግንባታው ሙሌት ትይዩ እያካሄደች” እንደምትገኝም አምባሳደር ስለሺ አክለው አስፍረዋል።
ለሁለት ዓመት ያህል ተቋርጦ የቆየው የሶስትዮሹ የመጀመሪያው ዙር ድርድር የግድቡ የመጀመሪያ ዙር ሙሌት እና ዓመታዊ አሰራር ላይ ያተኮረ እንደነበር የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቆ ነበር።
የአገራቱ ተወካዮች ሁሉም አሸናፊ የሚሆኑበት ስምምነት ላይ ለመድረስም ሃሳብ መለዋወጣቸውን ያስታወቀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀጣዩም ዙር መስከረም 2016 በአዲስ አበባ እንዲካሄድ መግባባት ላይ ተደርሷልም ብሎ ነበር።
ኢትዮጵያ የናይል ወንዝ ላይ ያላትን ድርሻዋን ባረጋገጠ መልኩ ፍትሃዊ እና ምክንያታዊ አጠቃቀም ላይ በተመሠረተም የሦስትዮሽ ድርድር ስምምነትም ላይ እንዲደረስ እንደምትጥርም ገልጻለች።
ጳጉሜ መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ አራተኛ ዙር ሙሌት ማካሄዷንም ተከትሎ ግብጽን አስቆጥቷል።
ግብጽ ከናይል ወንዝ የማገኘው የውሃ መጠን አቅርቦት ላይ አደጋ የጋረጠ እንዲሁም የታችኛውን ተፋሰስ አገራት ችላ ያለ ነው ስትልም ክሴታዋን አቅርባለች።
በግድቡ የውሃ ሙሌት እና ከግድቡ በሚለቀቀው የውሃ መጠን ላይ ህጋዊ እና አስገዳጅ ሶስትዮሽ ስምምነት ካልተፈረመ ኢትዮጵያ የውሃ ሙሌቱን ማከናወን እንደሌለባትም ግብጽ ስትወተውት መቆየቷ ይታወሳል።
ኢትዮጵያ በበኩሏ ሶስቱ አገራት በናይል ወንዝ ላይ ባላቸው የውሃ ድርሻ ላይ መስማማት ከቻሉ ከህዳሴ ግድብ የሚለቀቀውን የውሃ መጠን በተመለከተ አሳሪ ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚቻልም አቋሟን አሳውቃለች።
ግድቡን በሚመለከት በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት በተከታታይ ሲካሄድ የነበረው የሦስትዮሽ ድርድር በመጨረሻ ከሁለት ዓመታት በፊት ኮንጎ ኪንሻሳ ውስጥ ተደርጎ የነበረ ቢሆንም፣ አንዱ ወገን ሌላኛውን ለድርድሩ አለመሳካት ተጠያቂ በማድረግ ያለውጤት መበተኑ ይታወሳል።