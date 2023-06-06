ፑቲን ምዕተ ዓመታት ያስቆጠረችውን የቅድስት ስላሴን ምስል ለዕይታ ለምን አቀረቡ?
በሞስኮ በሚገኘው መድኃኒያለም ካቴድራል የኦርቶዶክስ ዝማሬዎች እና ጸሎቶች እየተሰሙ ነው።
ከኦርቶዶክስ ታላላቅ በዓላት አንዱ የሆነውን የእርገትን በዓልም ለመታደም ምዕመናኑ በካቴድራሏ ተገኝተዋል።
ነገር ግን በርካቶች ወደ ካቴድራሏ የመጡት የእርገትን በዓል መንፈሳዊ አገልግሎት ለመካፈል ብቻ አይደለም።
በቤተ ክርስቲያኗ ለዕይታ የበቃችውን ድንቅ የጥበብ ስራ ለመመልከትም ነው።
ይህች ስዕል በሩሲያ ውስጥ ትልቅ ስፍራ የሚሰጣትና ስድስት ምዕተ ዓመታትን ያስቆጠረች ናት።
በመካከለኛው ዘመን ስመ ጥር በሚባለው አርቲስት አንድሬ ሩብልቭ እንደተሳለችም ይታመናል።
ስዕሏ ቅድስት ስላሴም በመባል ትታወቃለች።
ለመቶ ዓመት ያህል ይህች ስዕል በመንግሥታዊው ትሬቲኮቭ ጋለሪ ውስጥ ተቀምጣ ነበር።
ስዕሏን ባለበት ሁኔታ ለመጠበቅ የሙቀት እና የእርጥበት መቆጣጠሪያዎች ተገጥመውላት በባለሙያዎች ክትትል እየተደረገም ቆይቷል።
ነገር ግን ክሬምሊን በቅርቡ ስዕሏ ለሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንድትሰጥ ትዕዛዝ አስተላልፏል።
ይህም ውሳኔ የሩሲያ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ኪሪልን አስደስቷል።
“ይህች ስዕል ወደ ቤተክርስቲያኗ የምትመለሰው አባት አገራችን ከፍተኛ የጠላት ኃይሎችን እየተጋፈጠ ባለበት ወቅት ነው” ሲሉም ፓትርያርኩ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ለምዕመናን ተናግረዋል።
አክለውም “ስዕሏ የተመለሰልን አገራችን እንዲረዳልን እንዲሁም ለማስመለሰ ለወሰኑት ለሩሲያ ፕሬዚዳንት ፑቲንም እንድንጸልይ ነው” ብለዋል።
የስዕሏ መመለስ ፓትርያርኩን ቢያስደስትም የመወዛገቢያ ምንጭ መሆኗም አልቀረም።
በሩሲያ ውስጥ ታዋቂ ከሆኑት የጥበብ ታሪክ ጸሐፊዎች አንዱ የሆኑት ሌቭ ሊፍሺትስ ዝውውሩን ከተቃወሙት መካከል አንዱ ናቸው።
ስዕሏ ከትሬትያኮቭ ጋለሪም እንዳትንቀሳቀስ ምክር ከሰጡት የባለሙያዎች ቡድን አንዱ ሲሆኑ ዝውውሩ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትልም እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል።
“ይህ ውሳኔ የአንድ ሰው የግል ፍላጎት ነው” ሲሉም ሌቭ ያስረዳሉ።
የትሬትያኮቭ ጋለሪ የእደሳ ምክር ቤትም ይህንን ተቃውሞ ቆሟል።
“ስዕሏ በሙዚየሙ ውስጥ በነበረችበት ወቅት የእደሳ ቡድኑ ልክ በጽኑ ህክምና ውስጥ እንዳለ ግለሰብም ነበር ክትትልና ጥበቃ ሲያደርግላት የነበረው። በጣም ዘመናዊ በሆኑ መሳሪያዎችም ቁጥጥር ይደረግላት ነበር” ብለዋል።
“ስዕሏ መዛወሩ የፖለቲካ ውሳኔ ነው። በአሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ ያሉት ወደ ሰማያት እያንጋጠጡ እርዳታ ለማግኘት ተስፋ እያደረጉም ይገኛሉ” ሲሉም አስረድተዋል።
ሩሲያ በዩክሬን ላይ በፈጸመችው ወረራ እንዲሁም ለሩሲያው ፕሬዚዳንት ህዝባዊ ድጋፍ ቤተ ክርስቲያኗ የምታደርገውን ድጋፍን ለማስቀጠልም ይረዳ ይሆናል።
ሩሲያ “ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ” ብላ የምትጠራውን ጦርነት ፓትርያርኩ በይፋ ሲደግፉ ይሰማል።
ቀደም ሲልም የተገደሉ የሩሲያ ወታደሮች ከኃጢአታቸው ይነጻሉም ሲሉም ተናግረዋል።
ከዚህም በላይ የሩስያ ፓትርያርክ የፕሬዚዳንት ፑቲን የግዛት ዘመን ከአምላክ የተሰጠ ስልጣን በማለት ነው ሲሉም ጠቁመዋል።
“ለአገርና ለህዝብ ጠቀሜታ ያለው ስራ እንድትሰሩ እና ትልቅ ኃላፊነት ያለው አገልግሎት እንድትፈጽሙ አምላክ በስልጣን ላይ አስቀመጣችሁ” ሲሉም ፓትርያርኩ ከጥቂት ወራት በፊት ተናግረው ነበር።
ከዚህ አንጻር የቅድስት ስላሴ ስዕል ለቤተ ክርስቲያኗ መመለስ ቤተ ክርስቲኗ ለአገዛዙ ላሳየችው ታማኝነትም እንደ ሽልማት ሊተረጎም ይችላል። ነገር ግን ይህ የታሪኩ ቅንጭብ አካል ብቻ ሊሆን ይችላል።
ይህም “ፕሬዚዳንቱ ቤተ ክርስቲያኗ ለርዕዮተ ዓለማቸው መሰረት ናት ብለው ያምናሉ” ሲሉ የካርኔጂ ሩሲያ የዩሬዥያ ማዕከል ባልደረባ አንድሬ ኮሌስኒኮቭ ይናገራሉ።
“የፑቲን የቅርብ ሰዎችም ሆነ ፕሬዚዳንት ፑቲን የራሳቸው የሆነ ርዕዮተ ዓለም አላቸው። ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ፣ ጸረ ምዕራባዊ እና ጸረ- ኢምፔሪያሊስት ናቸው። የዚህ ርዕዮተ ዓለም መሰረቱ ምንድን ነው? እንደ ቀድሞው የሩሲያ ታሪክ ማርክሲዝም፣ ሌኒኒዝምምን ሳይሆን ሃይማኖትን ማዕከል አድርጓል” ይላሉ።
“ፑቲን ሃይማኖተኛ ሰው ናቸው። ነገር ግን ክርስቲያን ናቸው ለማለት ይከብዳል፤ ተግባራቸው እውነተኛ ክርስቲያናዊ እሴቶች ጋር አይጣጣምም። ምክንያቱም ጭካኔ ክርስቲያናዊ እሴት አይደለም። ከዚህም በመነሳት ፑቲን ለየት ያለ ሃይማኖት ተከታይ ናቸው ማለት ነው” ሲሉም ይናገራሉ።
በሞስኮ በሚገኘው የመድኃኒያለም ካቴድራል ውጭ የሚገኙ ምዕመናን የቅድስት ስላሴን ስዕል ለማየት ተሰልፈው ይገኛሉ። ምዕመናኑ በስዕሏም ተዓምራዊ ፈውስንም ለማግኘትም በመሻት ላይ ናቸው።
“አገራችን በልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ውስጥ ስለምትገኝ ሁኔታዎች ፈታኝ ናቸው” በማለት በካቴድራሏ የተገኘችው ቫለንቲና ትናገራለች “አገራችን ድል እንድትቀዳጅም እየጸለይን ነው” ብላለች።
“ማንኛውም የሚያስተውል ሰው ጦርነቱ በቅርቡ እንደሚቆም ተስፋን ያደርጋል” ትላለች ሌላኛው ምዕመን አንቶኒና “አምላክ የሚረዳን ይመስለኛል”
የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ይህ ጦርነት ቅዱስ ጦርነት የሚል ትርክት ስትነገር ይደመጣል።
በዚህም ሩሲያውን አምላክ ከጎናቸው እንደሆነ እንዲያምኑ ለማድረግና እንዲሁም ዩክሬንን የወረረችው አገራቸው መሆኗን እንዲዘነጉ ለማድረግ ነው።