የአካባቢ ጥበቃ ሳይንቲስቱ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገ/እግዚአብሄር አረፉ
የአካባቢ ጥበቃና የሥነ ህይወት ሳይንቲስቱ ዶ/ር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሄር በ83 ዓመታቸው ትላንት ሚያዚያ 11/2015 ዓ.ም ሌሊት ላይ ማረፋቸውን ከልጃቸው እንደሰማ በሳይንቲስቱ ህይወት ዙሪያ መጸሀፍ የጻፈው ዘነበ ወላ ለቢቢሲ ተናግሯል።
ህልፈታቸውን ከልጃቸው ሮማን ተወልደ ብርሃን እንደሰማ የተናገረው ደራሲው ዶክተር ተወልደ ብርሃን ለረጅም ጊዜ የቆየ ህመም እንደነበረባቸው ገልጿል።
ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገ/እግዚአብሄር ማን ናቸው?
የመንግስታቱ ድርጅት የአካባቢ ጥበቃ ድረ ገጽ ያወጣው ግለ ታሪክ ዶ/ር ተወልደ ብርሃን የካቲት 12/1932 ዓ.ም በትግራይ አድዋ ከተማ አቅራቢያ መወለዳቸው ይገልጻል። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በባዮሎጂ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የወርቅ ሜዳሊያ በመሸለም ጭምር አጠናቀዋል።
በዩናይትድ ኪንግደም ስር በሚገኘው ሰሜን ዌልስ ዩኒቨርሲቲ በእጽዋት ስነ ምህርዳር በዶክትሬት ዲግሪ በ1961 ተመርቀዋል። ሳይንቲስቱ የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ የእጽዋት ስነ ምህርዳር ባለሙያም ናቸው።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በተለያዩ የአካዳሚ ደረጃዎች የሰሩት ሳይንቲስቱ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል በነበረችበት ጊዜ የአስመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆነው እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ ሰርተዋል።
ከመንግስት ለውጥ በኃላ የኢትዮጵያ የአካባቢ ጥበቃ ስትራቴጂ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ሆነው የሰሩት ዶክተር ተወልደ በ1987 ዓ.ም የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ሥራ አስኪያጅ ሆነው ተሹመዋል።
ከአካባቢ ጥበቃና ብዝሃ ህይወት ጋር የሚያያዝ ከ30 በላይ ጥናቶችን አሳትመዋል። በተመሳሳይ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መጻህፍትንም ጽፈዋል።
በተጨማሪም የአከባቢ ጥበቃ ስታራቴጂ በመንደፍና በኢትዮጵያና በተቀረውን ዓለም የሥነ ህይወት ሃብቶች ላይ የሚያተኩሩ ጽሁፎችን አዘጋጅተዋል።
ሳይንቲስቱ በርካታ ዓለምቀፍና የሀገር ውስጥ ሽልማቶችን አግኝተዋል።
ዶክትር ተወልደ ብርሃን እንደ አውሮፓውያኑ 2000 ላይ ስዊዲን ስቶኮልም በአከባቢ ጥበቃ በነበራቸው አስተዋጾ አማራጭ (Alternative) የኖቤል ሽልማት የወሰዱ ሲሆን በ2006 ሲንጋፖር ላይ ‘champion of the earth’ የሚል ሽልማትን ከመንግስታቱ ድርጅት ተበርክቶላቸዋል።
የአከባቢ ጥበቃ ባለሙያው ዶክተር ተወልደ ታላላቅ አበርክቶዎች እንዳሏቸው በሳይንቲስቱ ህይወት ላይ ከሁለት አስርት አመታት በላይ የፈጀና “የምድራችን ጀግና” የሚል መጸሀፍ ያሳተመው ደራሲ ዘነበ ወላ ያስረዳል።
ከነዚህ ውስጥም በብዝሃ ሕይወትና የዓለም አርሶ አደሮችን መብት ለማስከበር ያደረጉት ድርድር (community right negotiation) ከአበርከቷቸው መካከል የሚጠቀስ ነው። በተለይ በሁለተኛው ድርድር ከ1.4 በሊዮን በላይ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እንዳደረገ አመላክቷል።
ይህ ድርድር መነሻው የእህል ዘሮች የባለቤትነት መብት (Patent right)ጋር የሚያያዝ ነው።
"የእህል ዘር የባለቤትነት መብት የኛ ነው የሚሉ ሰዎች ተነሱ። ይሄኔ ዶክተር ተወለደ ‘ገበሬው ጠብቆ ያቆየልን ነገር ለናንተ የባለቤትነት መብት ሊሆን አይችልም’ ብሎ አሳምኖ ይህንን ውጤት አስገኝቷል” ያለው ዘነበ ነው።
በሌላ በኩል የዘረ መል ማሻሻያ በተደረገባቸው ወይም የGMO ምግቦች ያላቸውን ተጽዕኖ በተመለከተ ውጤት ያስገኘ ድርድር አድርገዋል
ሳይንቲስቱ የዩኬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ጨምሮ በተለያዩ መድረኮች በመገኘት አከባቢ ጥበቃና ሥነ ህይወት የተመለከቱ ንግግሮችን አድርገዋል።
ባለቤታቸው ሱ ኤድዋርድስ በትወልድ እንግሊዛዊ ቢሆኑም በዜግነት ኢትዮጵያዊ ናቸው። “ዳግም ተጠምቃ የኢትዮጵያን ኦሮቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከትላ እዚሁ ሀገር ውስጥ እንዳረፉ” ደራሲ ዘነበ ወላ ለቢቢሲ ተናግሯል።
ከባለቤታቸው ሶስት ልጆች የወለዱት ዶክትር ተወልደ ብርሃን የተቸገሩ ልጆችንም ያሳድጉ እንደነበር ደራሲው መስክሮላቸዋል። “ቢያንስ 60 የድሃ ልጆችን፣ በሱ ቤተሰብ ውስጥ በልተው፣ ጠጥተው፣ ተምረው ጨርሰው፣ ወጥተው ራሳቸውን ችለዋል።”
ደራሲ ዘነበ ወላ ዶክተር ተወልደ ብርሃን የዓለምን ደህንነት የጠበቁ ናቸው ይላል።
“ወደፊት ዓለም የአካባቢ ጥበቃ ሀሳብ አፍላቂዎችን (Thinker) ስትመዘግብ ከነዛ ውስጥ አንዱ ዶክተር ተወልደ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ” ብሏል።