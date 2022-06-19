በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ በታጣቂዎች ስለተፈፀመው ጥቃት እስካሁን የምናውቀው
በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ግምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ መንግሥት ሸኔ ብሎ የሚጠራው እና እራሱን የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት የሚለው ቡድን ታጣቂዎች በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸውን ከተለያዩ ምንጮች የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ።
በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ እንደሚንቀሳቀስ የሚነገርለት ታጣቂ ቡድኑ ቅዳሜ ሰኔ 11/2014 ዓ.ም. የአካባቢው ነዋሪ በሆኑ “ሲቪል ሰዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት በሰው ሕይወት፣ በአካል እና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት” መድረሱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ገልጿል።
የኦሮሚያ ክልል መንግሥትም በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ በአሸባሪነት የተፈረጀው ታጣቂ ቡድኑ ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጦ፣ በዚህም ጥቃት በንጹሃን ሰዎች እና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ባወጣው መግለጫ ላይ አመልክቷል።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ሆነ የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ጥቃቱን አስመለክተው ባወጡት መግለጫ ላይ ጥቃቱ ኢላማ ያደረጋቸው ሰላማዊ ሰዎችን በተመለከተ ዝርዝር ምንም ያሉት ነገር የለም።
የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንዲሁም የክልሉ መንግሥት እንዳሉት በጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ተፈጸመ በተባለውና ዝርዝሩ በይፋ ላልተገለጸው ጥቃት የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ተጠያቂ መሆኑን ገልጸዋል።
ጥቃቱን የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ “በንጹሃን ላይ የተፈጸመ ጭካኔ የተሞላበት” ሲል ገልጾታል።
የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ለቡድኑ ጥቃት ምክንያቱ በፌደራል እና በክልሉ የፀጥታ ኃይሎች እየተወሰደበት ያለው እርምጃ መሆኑን ገልጾ፣ “ይህንን እርምጃ እርምጃ መቋቋም ሲያቅተው በንጹሃን ላይ ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት ፈጽሟል” ብሏል።
ይህንን በምዕራብ ኦሮሚያ የተፈጸመውን ጥቃት በተመለከተ ከፌደራል መንግሥቱ በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም።
መንግሥት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ውስጥ የሕግ ማስከበር እርምጃ እየወሰደ መሆኑን መግለጹ የሚታወስ ሲሆን፣ በኦሮሚያ ክልልም የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በተባለው ቡድን ላይ ተከታታይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን በተለያዩ ጊዜያት አሳውቋል።
ቅዳሜ ዕለት የተፈጸመው ጥቃትም ከዚሁ መንግሥት እየወሰደ ካለው እርምጃ ጋር በተያያዘ እንደሆነ ኢሰመኮ ባወጣው መግለጫ አመልክቷል።
ኮሚሽኑ በጥቃቱ በሰዎች እና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን፣ አሁንም በአካባቢው ከፍተኛ የፀጥታ ስጋት እንዳለ እና ነዋሪዎች ከመንግሥት በአፋጣኝ ድጋፍ እንዲደርስላቸው እየጠየቁ መሆናቸውን ጠቅሷል።
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ሆነ የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ጥቃቱን አስመለክተው ባወጡት መግለጫ ላይ ጥቃቱ ኢላማ ያደረጋቸው ሰላማዊ ሰዎችን በተመለከተ ዝርዝር ምንም ያሉት ነገር ባይኖርም የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው።
በተለይም የጥቃቱ ዋነኛ ሰለባ የሆኑት በአካባቢው ነዋሪ የሆኑ የአማራ ብሔር አባላት እንደሆኑና በጥቃቱ የተገደሉትን ሰዎች ቁጥር በተለያየ መጠን እያስቀመጡ ይገኛሉ።
ባለደራስ ለአውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ቅዳሜ ዕለት በማኅበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ እንዳሰፈረው በጥቃቱ አብዛኞቹ ሴቶች እና ሕጻናት የሆኑ “ከ80 በላይ የአማራ ብሔር አባላት” ተገድለዋል ብሏል።
በአሜሪካ የአማራ ማኅበር የአድቮኬሲ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሆነ ማንደፍሮ ጥቃቱ የአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ መሆኑንና ሴቶችና ሕጻናትን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ጥቃቱ በሸኔ የተፈጸመ ነው ያሉት አቶ ሆነ ከአካባቢው አሰባስበናል ባሉት መረጃ “ታጣቂው ቡድን የአማራ ተወላጆች የሚኖሩባቸውን 5 መንደሮችን ኢላማ በማድረግ ግድያው መፈጸሙን” ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደምም የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በፈጸማቸው ተመሳሳይ ጥቃቶች በተለይ የአማራ ብሔር አባላትን ኢላማ አድርጓል ተብሎ ክስ ሲቀርብበት እና ሲያስተባብል መቆየቱ ይታወሳል። ይህንን ጥቃት ተከትሎ ቡድኑ እስካሁን ያለው ነገር የለም።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተሰየመው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በሚንቀሳቀስባቸው የኦሮሚያ አካባቢዎች ላይ የመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች እርምጃ እየወሰዱ ሲሆን፣ በቡድኑ ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን የኦሮሚያ ክልል ባለሥልጣናት እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ባለፈው ሳምንት ሲናገሩ ተደምጠዋል።
ይህንን ባለፈው ቅዳሜ በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ቡድኑ በነዋሪዎች ላይ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎም የፌደራል እና የክልሉ የፀጥታ አካላት በታጣቂው ቡድን ላይ የሚወስዱትን እርምጃ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የኦሮሚያ ክልል አስታውቋል።
የኢትዮጵያሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ (ዶ/ር) ከዚሁ ጥቃት ጋር በተያያዘ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ተጨማሪ ጥቃት እንዳይፈጸም አስፈላጊ የሆኑ የመከላከል እርምጃዎችን እንዲወስድ ለመንግሥት ጥሪ አቅርበዋል።
ጨምረውም መንግሥት “በማንኛውም ሁኔታ ሲቪል ሰዎች የጥቃት ዒላማ እንዳይደረጉ ተገቢ የሆነ ጥንቃቄና ጥበቃ እንዲያደርግ፣ እንዲሁም ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያፈላልግ” አሳስበዋል።
ቅዳሜ ዕለት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ ቀደም ብሎ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት እንቅስቃሴን በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ የሚገልጸውና ሕዝብ ግንኙነት ሥራን የሚያከናውነው ኦዳ ተርቢ በትዊተር ገፁ ላይ ታጣቂዎቹ በደምቢዶሎ እና በጊምቢ ወታደራዊ ዘመቻ እያደረጉ መሆናቸውን አስፍሮ ነበር።
በአንዳንድ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ሲንቀሳቀስና ጥቃት ሲፈጽም የቆየው አማጺው፣ ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ግድም የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ከሚባል ቡድን ጋር በመሆን በጋምቤላ ክልል ዋና ከተማ ላይ ጥቃት ሰንዝሮ እንደነበር የጋምቤላ ባለሥልጣናትና ቡድኑ አስታውቀው ነበር።
በጋምቤላ ከተማ ላይ በተፈጸመው ጥቃት በርካታ የታጣቂው ቡድን አባላት መገደላቸውን የክልሉ ባለሥልጣናት የገለጹ ሲሆን፣ አማጺው ግን ያቀደውን ወታደራዊ እርምጃ በስኬት ፈጽሞ መውጣቱን ገልጾ ነበር።
የታጣቂው ቡድን ጥቃት
የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በተለይ በምዕራብና በደቡብ የኦሮሚያ አካባቢዎች እንደሚንቀሳቀስ የሚነገር ሲሆን፣ በነዋሪዎች፣ በመንግሥት ባለሥልጣናት እና ሠራተኞች እንዲሁም በመንግሥታዊና በግል ተቋማት ላይ መፈጸሙ ሲዘገብ ነበር።
ታጣቂ ቡድኑ ከቀናት በፊት ጥቃት የፈጸመበት የምዕራብ ወለጋ ዞንን ጨምሮ በምሥራቅ ወለጋ እና በምዕራብ ሸዋ ውስጥ ሲንቀሳቀስና ጥቃት ሲፈጽም ቆይቷል።
በተለያዩ ጊዜያት በቡድኑ በተፈጸሙ በተባሉ ጥቃቶች በተቋማት ላይ ከሚደርሱ ጉዳቶች ባሻገር በርካታ በአካባቢዎቹ የሚኖሩ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውና ለጉዳት መዳረጋቸው ሲነገር ቆይቷል።
ጠቅላ ይሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ወደ ሥልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ በትጥቅ የታገዘ እንቅስቃሴ ላይ የነበሩ ቡድኖች ወደ አገር ቤት ሲመለሱ ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ተሳትፎ አውንታዊ ምላሽ ከሰጡት ኃይሎች መካከል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አንዱ እንደነበር ይታወሳል።
ይህ መንግሥት ሸኔ የሚለው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ደግሞ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) አንድ አካል የነበረ ሲሆን፣ በወቅቱ ትጥቅ መፍታትን በመቃወም ከኦነግ ተለይቶ የወጣ ቡድን ሲሆን፣ ታጣቂው በተደጋጋሚ ከፈጸማቸው ጥቃቶች በኋላ በአገሪቱ ምክር ቤት ሽብርተኛ ቡድን ተብሎ ተፈርጇል።