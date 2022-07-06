በሩሲያ በእስር ላይ ያለችው አሜሪካዊቷ የቅርጫት ኳስ ኮከብ የባይደንን እርዳታ ጠየቀች
በሩሲያ በእስር ላይ የምትገኘው አሜሪካዊቷ የቅርጫት ኳስ ኮከብ ብሪትኒ ግሪነር የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን እርዳታ እንዲያደርጉላት በደብዳቤ ተማጸነች።
ብሪትኒ በአደንዛዥ እፅ ክስ በሩሲያ በቁጥጥር ሥር ከዋላች ከአራት ወራት በላይ ተቆጥረዋል።
ብሪትኒ ለባይደን በጻፈችውና ሰኞ ዕለት በደረሳቸው ደብዳቤ ላይ፣ የአሜሪካን ምድር ዳግም ላልረግጥ እችላለሁ የሚለውን ስጋቷን ገልጻለች።
ፕሬዝደንት ጆ ባይደን የፊኒክስ ሜርኩሪ ተጫዋች የሆነችውን የብሪትኒንን ደብዳቤ እንዳነበቡት ዋይት ሃውስ አረጋግጧል።
ሰኞ ዕለት የብሔራዊ ደኅንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ባይደን ብሪትኒ ግሪነርን ጭምሮ በውጭ አገራት ታግተው አሊያም ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ በእስር ላይ የሚገኙ የአሜሪካ ዜጎች መለቀቅ አለባቸው የሚል አቋም አላቸው ሲሉ ተናግረዋል።
የአሜሪካ ባለሥልጣናት በበኩላቸው ያሉትን ሁሉ መንገዶች ተጠቅመው ብሪትኒን ወደ አገሯ ለማምጣት እየሰሩ መሆናቸውን በተደጋጋሚ ገልጸዋል።
አብዛኛው ብሪትኒ ለፕሬዝደንት ባይደን የጻፈችው ደብዳቤ በሚስጢር ተጠብቆ የነበረ ቢሆንም፤ አንዳንድ ተቀንጭበው የወጡ ሃሳቦች በእስር ላይ ባለችበት ወቅት የአዕምሮ ጤና ሁኔታዋን ያሳያሉ።
“እዚህ በሩሲያ እስር ቤት ተቀምጨ፣ ያለ ባለቤቴ፣ ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ ጥበቃ፣ ያለ ኦሎምፒክ ማሊያ እና ያለ ስኬት ብቻዬን ከሃሳቤ ጋር እየተሟገትኩ ነው ያለሁት። እዚህ ለዘልዓለም ልቆይ እችላለሁ ብዬ ፈርቻለሁ” ስትል በደብዳቤዋ ላይ አስፍራለች።
“ባለቤቴ ፣ ቤተሰቦቼ ፣ የቡድን አባላቶቼ ናፍቀውኛል። ከዚህ በላይ ደግሞ አሁን ላይ በእኔ ምክንያት እየተሰቃዩ መሆኑን ማወቄ ደግሞ ጭንቀቴን አባብሶታል። እኔን ወደ ቤት ለመመለስ ለምታደርጉት ጥረት ክብር ይሰማኛል” ብላለች ብሪትኒ።
ከዚህም በተጨማሪ ብሪትኒ ለፕሬዝደንቱ በጻፈችውና አሜሪካ ከቅኝ አገዛዝ በተላቀቀችበት ቀን መታሰቢያ ዕለት በደረሰው ደብዳቤ ላይ አባቷ በቪየትናም የሰጡትን ወታደራዊ አገልግሎት አስታውሳለች።
ፕሬዝደንት ባይደን በሩሲያ በእስር ላይ የሚገኙ የአሜሪካ ዜጎችን እንዳይረሱም ብሪትኒ ጠይቃለች።
“እባክዎን ሁላችንንም ወደ አገራችን ውሰዱን። ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ የመረጥኩት በ2020 ነው ። የመረጥኩትም እርስዎን ነው። በእርስዎ እተማመናለሁ” ብላለች።
ብሪትኒ በቁጥጥር ሥር የዋለችው እንደ አውሮፓውያኑ የካቲት 17 በሞስኮ፣ ሽረሜትየቮ አየር ማረፊያ ውስጥ የካናቢስ እጽ ዘይት ሻንጣ ውስጥ መገኘቱን ተከትሎ ነበር።
አሁን ላይ የፍርድ ሂደቷን እየተከታተለች ሲሆን ጥፋተኛ ሆና ከተገኘች እስከ አስር ዓመት በሚደርስ እስራት ልትቀጣ ትችላለች።
በሩሲያ ውስጥ በወንጀል ጉዳዮች ከተከሰሱት ውስጥ ከአንድ በመቶ የሚያንሱት ተከሳሾች ነጻ ናቸው።
ሆኖም ነጻ ብትባልም ከአሜሪካ ፍርድ ቤቶች አሰራር በተለየ የሩሲያ መንግሥት ማንኛውንም ውሳኔ በመሻር ወደ እስር ቤት የመላክ ሥልጣን አለው።