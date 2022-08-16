ዩናይትድ ኪንግደም ለታዳጊ ሃገራት ምርቶች የቀረጥ ቅነሳ ልታደርግ ነው
ዩናይትድ ኪንግደም የንግድ ግንኙነቷን ለማሳደግ ከታዳጊ ሃገራት ከምታስገባቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ምርቶች ላይ ቀረጥ ልትቀንስ ነው።
የታዳጊ ሃገራት የንግድ ዕቅድ በጥር ወር ተግባራዊ ይሆናል። ይህም እንግሊዝ የአውሮፓ ህብረት አባል በነበረችበት ጊዜ በነበረው ዕቅድ ላይ ይመሠረታል ተብሏል።
በእንግሊዝ ውስጥ በስፋት የማይመረቱ እንደ ልብስ፣ ጫማ እና ምግቦች ያሉ ዕቃዎች ዝቅተኛ ወይም ዜሮ ታሪፍ ይጣልባቸዋል።
ዕቅዱ 65 ታዳጊ ሃገራትን ያጠቃልላል ተብሏል።
ዕቅዱ በማደግ ላይ ያሉ ሃገራት ያለ ታሪፍ ወደ እንግሊዝ የሚልኳቸውን በሺዎች የሚቆጠሩ ምርቶችን አያካትትም። በተጨማሪም 99 በመቶ ከአፍሪካ በሚገቡ ሸቀጦች ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል።
የዓለም አቀፍ ንግድ ቢሮ እንደገለጸው ዕቅዱ ንግድን “ዕድገት ለማስመዝገብ እና ድህነትን ለማጥፋት" እንዲሁም የእርዳታ ጥገኝነትን ለመቀነስ እንግሊዝ የምታደርገው ጥረት አካል ነው።
ዕቅዱ ሃገራት በሰብዓዊ መብት፣ በጉልበት ብዝበዛ ወይም በአየር ንብረት ለውጥ ግዴታቸውን ባለመወጣታቸው ምክንያት የማገድ ስልጣንን ያካትታል።
የዓለም አቀፍ ንግድ ኃላፊ የሆኑት አን-ማሪ ትሬቬሊያን እንዳሉት "የንግድ ፖሊሲያችንን እንደገና እየተቆጣጠርን የዩናይትድ ኪንግደም ንግዶችን የሚደግፉ ውሳኔዎችን ከመውሰድ ባለፈ በኑሮ ውድነት እና የታዳጊ ሃገራትን ኢኮኖሚ ይደግፋል።“
ከ65 ድሃ ሃገራት ከጨርቃጨርቅ እስከ ፍራፍሬ የሚደርሱ ምርቶች በዩናይትድ ኪንግደም ሲሸጡ የአነስተኛ ወይም የዜሮ ታሪፍ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ይህም ይበልጥ ተፎካካሪ ያደርጋቸዋል።
አዲሱ ዕቅድ የተወሰኑትን ተጨማሪ ክፍያዎችም ይቀንሳል ተብሎ ይጠበቃል።
ለውጦቹ አስመጪዎችን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ፓውንድ እንዲያድኑ ያግዛሉ። ሆኖም ሙሉ በሙሉ ቢተገበር እንኳን ለተጠቃሚዎች የሚደርሰው የዋጋ ቅናሽ አነስተኛ ሊሆን ይችላል።
ለታዳጊ አገሮች የሚሰጠው ዕርዳታ በመቀነሱ በምትኩ መንግሥት በንግድ የመደገፍ ፖሊሲ እንዳለው ያሳያል ተብሏል።
ከወቅቶች መለዋወጥ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ምርቶች እንግሊዝ ውስጥ መመረት በማይችሉበት ወቅት በምርቶቹ ላይ የሚጣለው አነስተኛ ታሪፍም ይነሳል።
አንዳንድ ደንቦችም ቀላል ይሆናሉ። ለምሳሌ አንድ ምርት አብዛኛውን ግብዓቶቹን ከየት ነው የሚያገኘው በሚል የምርቱን ሃገር የመወሰን ጉዳይ አንዱ ነው።
በጨርቃጨርቅ ዘርፍ የተሰማራው የባንግላዲሹ የዲቢኤል ግሩፕ ሥራ አስኪያጅ መሐመድ ጃባር ዕቅዱ ለድርጅታቸው “ትልቅ ለውጥ” መሆኑን ቀይረዋል።
“በለውጦቹ ምክንያት ጥጥ ቀድም ሲል ከምናገኝባቸው ሃገራት በተጨማሪ ከሌሎችም በርካታ ሀገራት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይህም ንግዱን የበለጠ ተወዳዳሪ እና የአቅርቦት ሰንሰለቶቻችንን በጣም ጠንካራ ያደርገዋል” ብለዋል።