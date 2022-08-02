ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጠበቆች ማሕበር ቦርድ የሰጡት ሹመት ተቃውሞ ገጠመው
በኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት የሕግ ሞያ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበትን የጠበቆች ማሕበር ማቋቋም ሳይቻል ቀርቶ በያዝነው አመት ነበር በከፊል ዘርፉን የማስተዳደር ስልጣን ይዞ ወደ ስራ እንዲገባ የተደረገው።
ይህ ማህበር የተቋቋመበት አዋጅ ባስቀመጠው መሰረትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማሕበሩን የቦርድ አባላት የሚሾሙ ሲሆን በዚህ መሰረት አባላቱ ተሹመዋል።
በሕጉ መሰረት በጠቅላይ ዐቃቤ ሕጉ አቅራቢነት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰባት አባላት ያሉትን የቦርድ አባላት ይሾማሉ። በዚህ መሰረት ጠቅላይ ሚኒሰትሩ ሹመቱን የሰጡ ሲሆን አንድም ሴት ያላካተተ መሆኑ ነው ቅሬታ እንዲነሳ ምክንያት የሆነው።
ይህንን ቅሬታ ያቀረበው እና ውሳኔው እንዳሳሳበው የገለጸው የኢትዮጵያ የሕግ ባለሞያ ሴቶች ማሕበር ነው።
ማህበሩ እስከ ቅርብ ግዜ ባለው መረጃም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ 3089 ጠበቆች ውስጥ 362ቱ ብቻ ሴቶች መሆናቸውን ይፋ አድርጓል።
በሞያው ውስጥ ቁልፍ ሚና ይጫወታል ተብሎ የሚታመነው የዚህ ማሕበር አመራር ቦታ ላይ ታዲያ ሴቶች አለመካተታቸው በሞያው ውስጥ ላሉ ሴቶችን ያላሰተፈ መሆኑ ጫናው ቀላል አይሆንምም ብሏል።
ማሕበሩ በፌደራል መንግስቱ እና በትግራይ ሃይሎች መካከል የሚደረገውን ድርድር ሁለቱም ተደራዳሪ አባላትን በሚያዋቅሩበት ወቅት የማሕበረሰቡ ግማሽ አካል የሆኑትን ሴቶችን አላሳተፉም ሲል መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል።
የጠበቆች ማሕበር ቦርድ ማኅበሩን የስራ ሂደት መከታተልን ጨምሮ በርካታ ቁልፍ ሃላፊነቶች አሉት።
ከእነዚህም መካከል የዲሲፕሊን ጉባዔ፣ የጥብቅና ሞያ መግቢያ ፈተና ኮሚቴ እና የጥብቅና ፈቃድ ገምጋሚ ኮሚቴዎች በሚወስኑት ውሳኔዎች ላይ የሚነሱ ቅሬታዎችን ተቀብሎ መመርመር ብሎም በማህበሩ ላይ የሚነሱ ቅሬታዎችን መመልከት ይገኙበታል።
ሌላው የቦርዱ ቁልፍ ስልጣን የጥብቅና ድርጅቶች የመድህን መጠን እና የ የጥብቅና አገልግሎት ክፍያ መጠንን እና የአከፋፈል ሥርዓትን በተመለከተ በመመሪያ የመወሰን ሥልጣን በአዋጁ ተሰጥቶታል፡፡
የጠበቆች ማሕበሩ ካሉት የአስተዳደር እና የአመራር መዋቅሮች መካከል ከፍተኛውን ሥልጣን የሚይዘው ሰባት አባላት ያሉት የሥራ አስፈጻሚው ክፍል ሲሆን ይህም በጠቅላላ ጉባኤው የተመረጠ ነው።
ባሳለፍነው ጥር 15 በተደረገው ጠቅላላ ጉባኤም ማሕበሩ ሥራ አስፈጻሚውን ሲመርጥ ከሰባቱ አባላት ፕሬዘዳንቷን ስንዱ አለሙን ጨምሮ ሶስቱ ሴቶች ነበሩ።
የሴት የሕግ ባለሞያዎች ማሕበሩ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ፣ የትምህርት ተቋማት፣ የሲቪል ማሕበረሰብ ተቋማት፣ አለማቀፍ ተቋማት እና የፌደራል የጠበቆች ማሕበርን ጨምሮ የሚመለከታቸው ባለድርሻዎች ቦርዱ የሴቶችን ተሳታፊነት ያማከለ እንዲሆን ጠይቐል።
‘’የቦርዱ አባለት 50 በመቶ ብቃት ያላቸው ሴቶች እንዲሆኑ፣ በተደረገው ሹመት ላይ ማስተካከያ ተደርጎ የሴቶችን እኩልነት በተጨባጭ ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ የተከበሩ ኢ.ፌ.ዲ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስተር የበኩልዎን ጥረት እንዲያደርጉ እንጠይቃለን’’ ሲልም ለጠቅላይ ሚኒሰትሩ ጥሪውን አቅርቧል።