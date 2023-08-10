ከቫግነር ጋር በዩክሬን እንዲዋጋ ከእስር የተለቀቀው ሩሲያዊ በሌሎች ወንጀሎች ተከሰሰ
ከሩሲያ ቅጥረኛ ቡድን ቫግነር ጋር በዩክሬን እንዲዋጋ ቀደም ብሎ ከእስር እንደተለቀቀ የታመነው እስረኛ ከጦርነቱ ከተመለሰ በኋላ በሩሲያ የግድያ ወንጀሎችን በመፈፀም ተከሰሰ።
እንደ አውሮፓውያኑ በ2016፣ 18 ዓመታትን በእስር እንዲያሳልፍ የተፈረደበት ደምያን ክቮርክያን፣ ከሥራ ቦታቸው ወደ ቤታቸው ሲመለሱ የነበሩ አንድ ወጣት ወንድ እና ወጣት ሴት በመግደል ወንጀል በቁጥጥር ሥር ውሏል።
ግለሰቡ ግን ድርጊቱን አልፈፀምኩም ብሏል።
ቀደም ብሎ በዩክሬን እንዲዋጋ ከእስር በነጻ የተለቀቀው እና ይቅርታ የተደረገላቸው፣ ነገር ግን በኋላ ላይ በሌሎች ወንጀሎች የተከሰሰው ግለሰብ እርሱ ብቻ እንዳልሆነ ቢቢሲ መረዳት ችሏል።
የቀድሞ እስረኛን ጠቅሶ አንድ የማኅበራዊ ሚዲያ ገጽ እንደዘገበው ከሆነ፣ ክቮርክያን ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር መጨረሻ ላይ የቫግነር ቅጥረኛ ቡድን መሪ ዮቭገኒ ፕሪጎዢን እርሱ የሚገኙበትን እስር ቤት በጎበኙበት ወቅት ከተመለመሉ 150 እስረኞች መካከል አንዱ ነበር።
ከዚያም በኋላ ላይ ክቮርክያን፣ በሩሲያ ደቡብ ምዕራብ፣ ካራስኖዳር ውስጥ በሚገኘው በትውልድ መንደሩ ፕሪዶሮዥናያ መታየቱንና ከዩክሬን የጦር ሜዳ መመለሱን ለሰዎች ሲናገር እንደነበር ቢቢሲ ሰምቷል።
የቀድሞ እስረኛው ገድሏቸዋል ተብሎ ከተከሰሰባቸው ግለሰቦች መካከል የሕጻናት አዝናኝ የሆነችው የ19 ዓመቷ ታትያን ሞስትይኮ አንዷ ናት።
የሞስትይኮ እናት ናደዥዳ ልጇ ታትያና በአንድ ዝግጅት ላይ ጌሞችን ስታሰናዳ እና ስትደንስ የሚያሳይ ቪዲዮ ለቢቢሲ አሳይታለች።
“ ይህንን የልጄን ሥራ እወደዋለሁ። ከሥራ ስመለስ ሲሰሩ የነበሩትን እያየሁ እስቅ ነበር። በጣም ያስደንቁኝ ነበር ” ብላለች ናደዥዳ።
ነገር ግን ታትያን የመጨረሻ ሥራዋን የሰራችው በአውሮፓውያኑ ሚያዝያ 28 ነው።
በወቅቱ የሥራ ኃላፊዋ ክሪል ቹብኮ ወደ ቤቷ እያደረሳት እያለ ደቡብ ምዕራብ ሩሲያ በምትገኘው በቤሬዛንካያ ከተማ አቅራቢያ ወዳለው መንገድ ጉድጓድ ስላጋጠማቸው መንገዱ ዳር መኪናቸውን አቆሙ።
የኪሪል ባለቤት ዳሪያ ለአገር ውስጥ ሚዲያ እንደተናገረችው ክሪል ሊዘገይ እንደሚችልና የሚረዷቸው ወጣቶች በማግኘታቸው እንዳትጨነቅ ደውሎ ነግሯታል።
ነገር ግን ለመጨረሻ ጊዜ የሰማችው የባለቤቷ ድምጽ ያ ነበር።
ሌሊቱን ደጅ ደጅ ስታይ ያሳለፈችው ዳሪያ ጠዋት ላይ ቤት አለመድረሳቸውንና አንዳች ነገር ተፈጥሮ ሊሆን እንደሚችል በመጠርጠር ለፖሊስ ማሳወቋን ገልጻለች።
በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም በተለያዩ አካባቢዎች ግለሰቦቹን ለመፈለግ ሲረዱ የነበረ ሲሆን የታትያና እናትም በምስራቅ ሩሲያ ከሚገኘው የመኖሪያ መንደሯ በመነሳት በአካባቢው በባቡርና በአውሮፕላን የ6 ሰዓት ጉዞ አድርጋለች።
የልጇን የመገደል መርዶ የሰማችውም ዘግታው ቆይታ የነበረውን ስልኳን በከፈተችበት ወቅት ነበር።
የ31 ዓመቱን ክቮርክያንን ጨምሮ በግድያ ወንጀል የተጠረጠሩ 3 ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር የዋሉ ሲሆን፣ አናቶሊይ ድቮይኒኮቭ እና አራም ታቶስያን የተባሉ ሌሎች ሁለት ግለሰቦች መርማሪዎች በውድላንድ የሚገኙ ትኩስ መቃብሮችን እንዲመረምሩ መርተዋቸዋል።
ክሪል እና ታትያን በስለት የተወጉ ሲሆን ፖሊስ እንደለው ወጣቷ ሴት ጥቃት የተሞላበት ግድያ እንደተፈፀመበት ምልክት ታይቶባታል።
በግድያው ወንጀል ተሳትፈዋል በሚል የተከሰሱት ድቮይኒኮቭ እና ታቶስያን ዘረፋ እና ግድያውን እንደፈፀሙ ያመኑ ሲሆን ክቮርክያን ምንም እንኳን ከደሙ ንጹህ ነኝ ቢልም እርሱ አስተባባሪው እንደነበር ተናግረዋል።
ኬቮርክያ ከዚህ ቀደም በሰራው ወንጀል 18 ዓመት ተፈርዶበት ነበር።
ክቮርክያን፣ ታቲያ እና ኪሪል ከተገደሉበት ብዙም ሳይርቅ መኪና የዘረፈ የወንበዴ ቡድንን በመምራትም ተከሷል።በመኪናው ውስጥ ያሉ ሰዎችን ከዘረፉ በኋላ አንዱን ተኩሰው ገድለዋል።
ናደዥዳ ግለሰቡ በምን ሕጋዊ መሠረት እንደተፈታ ግልጽ አልሆነላትም።
በሩሲያ ሕግ መሠረት እስረኞች ለመለቀቅ ቢያንስ ሁለት ሦስተኛውን ፍርዳቸውን መጨረስ አለባቸው። በዚህም ክቮርክያን ቢያንስ 12 ዓመታትን በእስር ማሰለፍ ይጠበቅበት ነበር።