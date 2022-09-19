በዝንጀሮ ፈንጣጣ ምክንያት የውጭ ዜጎችን እንዳትነኩ ሲሉ የቻይና ባለስልጣን አስጠነቀቁ
ቻይና በዝንጀሮ ፈንጣጣ የተያዘ የመጀመሪያውን ሰው ማግኘቷን ተከትሎ አንድ የሃገሪቱ ከፍተኛ የጤና ባለሥልጣን ከቻይናዊያን ከውጭ ዜጎች ጋር እንዳይነካኩ አስጠንቅቀዋል።
በቻይና የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማዕከል (ሲዲሲ) ዋና ኤፒዲሚዮሎጂስት የሆኑት ዉ ዙንዩ ዌይቦ በተሰኘው የቻይና ማህበራዊ ድር አምባ ላይ “ከውጭ ሃገር ሰዎች ጋር ቆዳ-ለቆዳ ግንኙነት” እንዳይኖራቸው መክረዋል።
ልጥፉ ውዝግብ ቀስቅሷል። አንዳንዶች ዘረኛ ሃሳብ ብለው እስከመሰየም ደርሰዋል።
በልጥፉ ላይ ያሉ አስተያየቶች መስጫዎች በኋላ ላይ ተዘግተዋል።
"እንደ ጤናማ የአኗኗር ዘይቤያችን፤ የዝንጀሮ ፈንጣጣን ለመከላከል ሲባል ከውጭ ሃገር ሰዎች ጋር በቀጥታ ቆዳ ለቆዳ ንክኪ እንዳይኖረን ይመከራል" ሲሉ ው ቅዳሜ ዕለት በዌይቦ ተናግረዋል።
በተጨማሪም ባለፉት ሦስት ሳምንታት ከውጭ ሃገር ከተመለሱ ተጓዦች እና ከማያውቋቸው ሰዎች ጋር እንዳይነካኩ ጥሪ አቅርበዋል።
አስተያየቱ የተለጠፈው ደቡብ ምዕራብ በምትገኘው ቾንግኪንግ ከተማ ከውጭ በመጣ ግለሰብ ላይ የመጀመሪያው የዝንጀሮ ፈንጣጣ መገኘቱ ከተዘገበ ከአንድ ቀን በኋላ ነው።
ግለሰቡ የየት ሃገር ዜጋ እንደሆነ ግልጽ አልተደረገም።
በማህበራዊ ድር አምባ ላይ በሰፊው የተሰራጨው ልጥፍ በዌይቦ ላይ ትችት አዘል አስተያየቶችን አስተናግዷል።
አንድ አስተያየት ሰጪ "ይህ ተገቢ አይደለም። በወረርሽኙ [ኮሮና] ጀማሮ አንዳንዶች የውጭ ዜጎች ቻይናዊያን ቫይረስ አይደሉም ሲሉ ተከላክለውናል” ብሏል።
"ይህ እንዴት ዘረኛ ነው? እንደ እኔ በቻይና ለአስር ዓመታት ያህል የኖሩትስ? ለ 3 እና 4 ዓመታት ድንበር በመዘጋቱ ቤተሰቦቻችንን አላየንም" ሲል በዌይቦ ላይ የውጭ ዜጋ የሚመስል ግለሰብ ጽፏል።
ቻይና የኮሮና ወረርሽኙ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ፈጣን የእንቅስቃሴ ገደብ በመጣል፣ ድንበር መዘጋት፣ አስገዳጅ ምርመራ እና የጉዞ ገደቦችን ያካተተ በጣም ጠንካራ የኮቪድ እርምጃዎችን ወስዳለች።
የዝንጀሮ ፈንጣጣ፤ በበሽታው ከተያዙ ሰዎች፣ ከእንስሳት ወይም የተበከሉ ቁሶችን በመንካት የሚተላለፍ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ እንደ ትኩሳት፣ ራስ ምታት እና ሽፍታ ያሉ ምልክቶችን ያስከትላል።
የዝንጀሮ ፈንጣጣ ወደ 90 በሚጠጉ ሃገሮች መከሰቱ ሪፖርት ተደርጓል። የዓለም ጤና ድርጅት ደግሞ ዓለም አቀፍ የጤና ስጋት ነው ብሎ አውጇል።
ከ 60,000 በላይ ሰዎች መያዛቸው ሲገለጽ በአንዳንድ ሃገራትም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሕይወት ማለፉን አስታውቀዋል።