የመጨረሻው የሶቭየት መሪ ሚካሄል ጎርባቾቭ በ91 ዓመታቸው አረፉ
የቀዝቃዛው ጦርነት በሰላም እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት የቀድሞው የሶቭየት መሪ ሚካሄል ጎርባቾቭ በ91 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ።
እንደ አውሮፓውያኑ 1985 ሥልጣን ላይ የወጡት ጎርባቾቭ የያኔዋን የሶቭየት ኅብረትን ለዓለም ያቀረቡ ሲሆን በኅብረቱም ውስጥ ማሻሻያዎችን አድርገዋል።
ይሁን እንጂ ጎርባቾች ሶቭየት ኅብረትን ከመፈራረስ መታደግ አልቻሉም ነበር።
የጎርባቾቭን ሕልፈት ተከትሎ በመላው ዓለም በርካቶች ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ “የታሪክን ሂደት የቀየሩ መሪ ነበሩ” ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ለእርሳቸው ያላቸውን ክብር ገልጸዋል።
“ዓለም ቁርጠኛ እና ለሰላም ደከመኝ ሰለቸኝ የማይሉ ታላቅ መሪ አጥታለች” ብለዋል የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ።
ጎርባቾቭ ሕይወታቸው ያለፈበት በሞስኮው የሚገኝ ሆስፒታል የቀድሞ የሶቭየት መሪው ለረዥም ጊዜ በከፋ ሕመም ሲሰቃዩ እንደነበር ገልጿል።
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የጤንነታቸው ሁኔታ እያሽቆለቆለ እንደነበርና ሆስፒታል ሲመላለሱ እንደነበረ ተዘግቧል።
ሰኔ ወር ላይ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃን በኩላሊት ሕመም ሆስፒታል ገብተው እንደነበር ዘግበዋል። ይሁን እንጂ አሁን ሕይወታቸው ያለፈበት መንስኤ ምን እንደሆነ አልተገለጸም።
የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በጎርባቾቭ ሞት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን መግለጻቸውን ቃል አቀባያቸው ዲሚትሪ ፔስኮቭ ለሩሲያ የዜና ወኪል፣ ኢንተርፋክስ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል።
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን “ብርቅዬ መሪ” ሲሉ የገለጿቸው ሲሆን፣ ጎርባቾቭ በቀዝቃዛው ጦርነት ውጥረት ውስጥ “ወደፊትን አሻግረው መመልከት የቻሉ ልዩ ፖለቲከኛ ነበሩ” ሲሉ አወድሰዋቸዋል።
የአውሮፓ ኅብረት ፕሬዝዳንት ኡርሱላ ቮን ደር ለይንም “ለነጻ አውሮፓ መንገድ የከፈቱ ታማኝ እና የተከበሩ መሪ ነበሩ” ሲሉ አድንቀዋቸዋል። ፕሬዝዳንቷ አክለውም “ያሳረፉትን አሻራ አንረሳውም” ብለዋል።
የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በበኩላቸው የጎርባቾቭን ጽናት እና ጥንካሬ እንደሚያደንቁ ገልጸው፤ ፑቲን በዩክሬን ላይ ወረራ ሲፈጽሙ ጎርባቾች የሶቭየት ኅብረት ማኅበረሰብን ክፍት ማድረጋቸው ለሁላችንም ምሳሌ ሆኖ ይቆያል ብለዋል።
ጎርባቾቭ እንደ አውሮፓውያኑ 1985 የሶቭየት የኮሚዩኒስት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ እና የአገሪቷ መሪ ነበሩ።
በዚያን ጊዜ የ54 ዓመት ጎልማሳ የነበሩ ሲሆን ፖሊትቢሮ በመባል የሚታወቀው አገሪቷን የሚመራው ምክር ቤት ወጣት አባል ነበሩ።
በበርካታ እድሜያቸው የገፉ የምክር ቤት አባላት መካከልም እንደ ትኩስ ኃይል ይታዩ ነበር።