የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደነገገ
የኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከአማራ ክልል መንግሥት ጣልቃ እንዲገባ የቀረበለትን ጥያቄ ተከትሎ በክልሉ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደነገገ።
ለሳምንታት የቆየው በአማራ ክልል ያለው አለመረጋጋት መባባሱን ተከትሎ የክልሉ መስተዳደር ሕግ እና ሥርዓትን ለማስከበር ትናንት፣ ሐሙስ ሐምሌ 27/2015 ዓ.ም. የፌደራል መንግሥቱን ድጋፍ ጠይቋል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም. ባደረገው ውይይት በአማራ ክልል የሚታየውን በትጥቅ የተደገፈ ሕገወጥ እንቅስቃሴ በመደበኛ የሕግ ማስከበር ሥርዓት ለመቆጣጠር ወደ ማይቻልበት ደረጃ ተሸጋግሯል በማለት፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሙሉ ድምጽ መወሰኑ ተገልጿል።
ይህም የክልሉን ነዋሪ አጠቃላይ እንቅስቃሴን በከፍተኛ ደረጃ በማወክ “ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ በመሆኑ፤ የሕዝብን ሠላምና ፀጥታ ለማስጠበቅ እንዲሁም ሕግ እና ሥርዓት ለማስከበር” የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ነው ብሎ ወስኗል።
ለዚህ ውሳኔም ያጋጠመው ቀውስ በክልሉ ከፍተኛ ሰብዓዊ፣ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን በመግለጽ፣ ያለው ሁኔታ በመደበኛው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ለመቆጣጠር አዳጋች በመሆኑ የፌደራል መንግሥቱ ጣልቃ እንዲገባ የአማራ ክልል ጥያቄ ማቅረቡ ተጠቅሷል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዳለው መንግሥት ትጥቅ አንስተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሰላማዊ እና ሕጋዊ መንገድን እንዲከተሉ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያደርግ መቆየቱን አመልክቶ፣ ነገር ግን ይህ ጥሪ ተቀባይነት ሳያገኝ ችግር መፈጠሩን ገልጿል።
“የታጠቁ ፅንፈኛ ቡድኖች እየፈፀሙ ባለዉ ጥቃት ምክንያት በክልሉ ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል” ብሏል።
በዚህም “ይህንን ፈር የለቀቀ እንቅስቃሴ በመደበኛው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ለመቆጣጠር አዳጋች ሁኔታ በመፈጠሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ” ውሳኔ መሳለፉን ገልጿል።
የፌደራል መንግሥቱ፣ ሕገ መንግሥቱ እና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ላይ የተቃጣ አደጋን በመደበኛ የሕግ ሥርዓት ለመቆጣጠር ባልተቻለ ጊዜ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓትን ከአደጋ ለመጠበቅ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት በአማራ ክልል ላይ የአስቸኳይ ጊዜ ደንግጓል።