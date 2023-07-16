የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን 9 ኤጲስ ቆጶሳትን ሾመች
ከዚህ ቀደም የሲኖዶሱ ምልዓተ ጉባኤ የመረጣቸው ዘጠኝ የአህጉረ ስብከት ቆሞሳት ዛሬ ሐምሌ 9 2015 ዓ.ም. በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም በተፈጸመ ሥርዓት ተሹመዋል።
የ9ኙ ኤጲስ ቆጶሳት ሹመት በፓትርያርኩ አቡነ ማትያስ መሪነት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ተከናውኗል።
ዘጠኙ ኤጲስ ቆጶሳት የተሾሙት ለጌዴኦ አማሮና ቡርጂ ሀገረ ስብከት፣ የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት፣ ዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት፥ ምሥራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት፣ ድሬዳዋ ሀገረ ስብከት፣ ቡኖ በደሌ ሀገረ ስብከት፣ ሆሮ ጉድሩ ሀገረ ስብከት፣ ምዕራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት እና ምሥራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ነው።
በሥርዓተ ሢመትና የስራ ምደባው ላይ ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስን ጨምሮ የቅዱስ ሲኖዶስ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች እና የሃማኖት አባቶች፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት እና የእምነቱ ተከታይ ምዕመናን ተገኝተዋል።
ይህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የ9 ኤጲስ ቆጶሳት ሸመተ የተሰማው የትግራይ የሃይማኖት አባቶችም ሹመት እንሰጣለን ባሉበት ዕለት ነው።
በትግራይ የተቀሰቀውን ጦርነት ተከትሎ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እና በትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተክህነት መካከል የነበረው ግንኙነት መሻከሩ ይታወቃል።
ይህን ተከትሎ የትግራይ አባቶች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሲኖዶስ ጋር ያለውን ግንኙነት በማቋረጥም የመንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቤተ ክህነትን መስረተዋል።
የትግራይ የሃይማኖት አባቶች ዛሬ ሐምሌ 09/ 2015 ዓ.ም. በአክሱም የኤጲስ ቆጶሳት ሹመት እንሰጣለን ብለዋል።
ይህንን ሹመት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ሕገወጥ ነው በማለት መንግሥት ጣልቃ እንዲገባም ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ ጠይቋል።
የሰሜን ኢትዮጵያው የእርስ በእርስ ጦርነት ካበቃ በኋላ ቤተክርስቲያኗ የተፈጠረውን ቅሬታ ለመፍታት ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ስታደርግ መቆየቷን ቅዱስ ሲኖዶሱ ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውሶ፣ ነገር ግን በክልሉ ያሉት አባቶች እና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን “የሰላም እና የውይይት በርን ከመጠቀም ይልቅ መዋቅራዊ አደረጃጀቱን ጥሰዋል” ብሏል።
በዚህም መንበረ ሰላማ የትግራይ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት መሥርተናል በማለት “ተገቢነት የሌለው መግለጫ ከመስጠትም አልፎ የኤጲስ ቆጶሳት ሹመት” ለመስጠት መዘጋጀታቸው ተቀባይነት የለውም በማለት የፌደራል መንግሥቱ እና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ድርጊቱን እንዲያስቆም ጠይቋል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይህን የኤጺስ ቆጶሳት ሹመት በማውገዝ የክልሉ እና የፌደራል መንግሥት ጣልቃ ገብነትን ብትጠይቅም ዛሬ በአክሱም የሚሰጠው የኤጲስ ቆጶሳት ሹመት እንደሚከናወን ከክልሉ እየወጡ ያሉ ሪፖርቶች ያመላክታሉ።