ሌላው ረዥም ኢትዮጵያዊ ከኦሮሚያ ጉጂ ተገኘ ይሆን?
በቁመት ረዥም የሆነው አወሉ ቡጡላ ተወልዶ ያደገው በምስራቅ ጉጂ ዞን ጎሮ ዶላ ወረዳ ነው።
ከአርብቶ አደር ቤተሰብ የተገኘው አወሉ፣አሁን የ24 ዓመት ወጣት ነው።
የሁለት ልጆች አባት የሆነው አወሉ፣ የአባቱን ከብቶች ወርሶ፣ እየነገደ ኑሮውን ይመራል።
አወሉ ቁመቱ እየጨመረ፣ እኩዮቹን እየበለጠ መምጣቱን ያወቀው የ15 ዓመት ጎረምሳ እያለ መሆኑን ያስታውሳል።
“እኔ በልጅነቴ ከብቶችን ስጠብቅ ነው ያደግኩት። በኋላም ትምህርት ቤት ገብቼ እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ ተማርኩኝ። የቤተሰቡ የመጨረሻ ልጅ ስለሆንኩኝ አባቴ ትምህርት አቁምና ከብቶቼን ውረስ ስላለኝ ወደ ቤት ተመልሼ ትዳር መሰረትኩ” ይላል።
አወሉ በአሁኑ ወቅት ከሻኪሶ አዲስ አበባ እየተመላለሰ ማዕድን እና እንስሳትንም ይነግዳል።
ከዚህ በፊት የረዥም ቁመት ባለፀጋ በመሆኑ አንድም ቀን ተደስቶ እንደማያውቅ የሚናገረው አወሉ፣ ሰዎች እያዩት ይስቁ፣ ከዚህም ሲገፋ አብረውት ፎቶ ለመነሳት ያስቆሙት ነበር።
ከቢቢሲ ጋር በነበረው ቆይታ በቁመት አቻውን አግኝቶ፣ በትይዩ አይን አይኑን እያየ የልቡን ማውጋት አጥብቆ እንደሚናፍቅ ተናግሯል።
"ከሸኪሶ እኔ ለስራ ስወጣ ሰው እያየኝ ይስቃል። ሌሎች ደግሞ እያስቆሙኝ አብረውኝ ፎቶ ይነሳሉ። በዚህ የተነሳ ቁመቴን እጠላው ነበር።"
አሁን ግን ቢቢሲ እና ሌሎች የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኀን ቁመታሞቹን ነገዎ ጂማን እና አቶ በርሄን አቅርበው ሲመለከት ራሱን ከእነርሱ ጋር አወዳድሮ ማየት ጀመረ።
ለረዥም ዓመታት እኩዮቹን እንዲሁም ታላላቆቹን ዝቅ ብሎ ያይ የነበረው አወሉ፣ ዛሬ ነገዎን አግኝቶ አይን ለአይን እየተያየ ማውራት ይፈልጋል።
እድሜው 24 መሆኑን የሚናገረው አወሉ፣ "ቁመቱ 2 ሜትር ከ35 ሴሜ ነው" ሲል ከቢቢሲ ጋር በነበረው የስልክ ቃለ ምልልስ ወቅት ተናግሯል።
ከዚህ በፊት ቢቢሲ ያነጋገረው እና ነዋሪነቱ በመቂ የሆነው የ24 ዓመቱ ነገዎ ጂማ 2፡25 ሴሜትር ይረዝማል።
ሌላው ቢቢሲ ያነጋገራቸው ረዥም ሰው ደግሞ፣ ከአማራ ክልል አዲስ ቅዳም የተገኙ ሲሆን፣ አቶ በርሄ ጋሹ ይባላሉ።
አቶ ብርሄ ጋሹ፣ ከነገዎ ጂማ ጋር በተገናኙበት ወቅት በቁመት ነገዎ በልጦ ነበር።
አወሉ ረዥም ብቻ አይደለም። በክብደቱም ገዘፍ ያለ ነው።
"አሁን 125 ኪሎ እንደሚከብድ የሚናገረው አወሉ፣ ቁመቱም ክብደቱም እየጨመሩ መሆናቸውን ይናገራል።
ስለ ነገዎ ጂማ ሰምቶ እንደሆን የተጠየቀው አወሉ፣
“ይህ ርዝመት ጥቅም ይኖረዋል ብዬ አስቤ ስለማላውቅ፣ ራሴን ወደ ማስተዋወቅ፣ ብዙ ፍላጎት አልነበረኝም” በማለት በቴሌቪዥን እንዳየው እና በአካል አለመገናኘታቸውን ገልጿል።
"እኔ በዚህ ቁመት እውቅና አግኝቼ፣ ጥቅም ይኖረዋል ብየ ስለማላስብ ወደ ሚዲያ ቀርቤ አላውቅም" የሚለው አወሉ፣ ነገዎ እውቅና ካገኘ በኋላ በዙሪያው ያሉ ሰዎች 'ሂድና ተለካ፤ክብረ ወሰኑ ያንተ ይሆናል' ስላሉት አዲስ አበባ በሄደበት ወቅት ቁመቱን መለካቱን ይናገራል።
አወሉ ከቦታ ቦታ ለንግድም ሆነ ለሌላ ጉዳይ ሲንቀሳቀስ ትራንስፖርት መጠቀም ያዳግተዋል።
ወይ ጉልበቱ ረዝሞ ይቸገራል ካልሆነም የመኪናው ጣርያ ጭንቅላቱን ስለሚነካው ያስጎነብሰዋል።
"አንዳንድ ጊዜ ሾፌሮች ቦታ ትይዛለህ በማለት እኔን ለመጫን ፍላጎት የላቸውም፤ ሌላ ጊዜ ደግሞ የሁለት ሰውም ቢሆን ከፍዬ እሳፈራለሁ"
ይህ የ24 ዓመት ወጣት “እኔ ነገዎ ጂማን በ10 ሴንቲ ሜትር ስለምበልጠው ኢትዮጵያ ውስጥ በቁመት አንደኛ እኔ ነኝ" በማለት በልበ ሙሉነትይናገራል።
በነገዎ ተይዞ ያለው ክብረ ወሰን ወደ ራሱ ለማዞር በማሰብም ወደ አፍሪካ ድንቃ ድንቅ መዝገብ እንደሄደ እና በቅርብ ይህንኑ የሚገልጽ የምስክር ወረቀት እንደሚያገኝ ተስፋ እያደረገ ነው።
አወሉ የሚኖረው ለኬንያ ድንበር ቅርብ የሆነ አካባቢ በመሆኑ ለእግሩ መጫሚያ በልኩ ለማግኝት አልተቸገረም።
50 ቁጥር ጫማ እንደሚጫማ የሚናገረው አወሉ፣ ዋጋው ከመጨመር ውጪ ጫማ አጥቶ ተቸግሮ እንደማያውቅ ይናገራል።
ነገዎን አግኝቸው አይኑን እያየሁ ማውራት እፈልጋለሁ
ከምስራቅ ጉጂ ዞን ጎሮ ዶላ ወረዳ የተገኘው ረዥሙ ወጣት፣ አወል ቡጡላ፣ ረዥም ከሆነው የቁመት አቻው ነገዎ ጂማ ጋር በአካል ተገናኝቶ ማውራት ይፈልጋል።
“ነገዎ የኢትዮጵያ ልጅ ነው እወደዋለሁ፤ እኔ እና እርሱ በቁመት እንቀራረባለን። እርሱን በአካል አግኝቸው ዓይን ለዓይን እየተያየን ለማውራት ያለኝ ፍለጎት ይወጣልኛል፤ሁሉንም ሰው ወደ ታች እያየሁ ነው የማወራው። ትልቅ ሰው በሚሆንበት ጊዜም ይከብደኛል።ከእርሱ ጋር ግን ዓይን ለዓይን እየተያየን እንጨወታለን።"
ቁመቱ እና ክብደቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑን የሚናገረው አወሉ፣ለወደፊትም ከዚህ በላይ ልጨምር እችላለሁ ሲል ተስፋ ያደርጋል።
ከቤተሰቡ ውስጥ ብቸኛው ረዥም መሆኑን እና ጎረቤቶች እና ቤተሰቡ ይህንን ቁመቱን የፈጣሪ ስጦታ ነው ብሎ አንደሚወዱለትም ገልጿል ።