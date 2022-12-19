ራማፎሳ በፓርቲ መሪነታቸው ለመቀጠል ከሥልጣን ካነሷቸው ሚኒስትር ብርቱ ፍክክር ገጠማቸው
የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ የገዢው ፓርቲ መሪ ሆኖ ለመቀጠል ብርቱ ፉክክር ገጠማቸው።
ፕሬዝዳንቱ ለገዢው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ (ኤኤንሲ) ፓርቲ መሪነት ጠንካራ ፉክክር እየገጠማቸው ያለው ከሙስና ጋር በታያያዘ ሥልጣን እንዲልቁ ካስገደዷቸው ከቀድሞው የጤና ሚኒስትራቸው ነው።
የቀድሞ የጤና ሚኒስትር ዛዋሊ ማካሂዚ በጆሃንስበርግ እየተካሄደ ባለው የፓርቲው ጉባኤ በመጨረሻዎቹ ሰዓታት ላይ ድጋፍ እያገኙ ነው ተብሏል።
ሁለቱ ዕጩዎች የጉባኤውን 4 ሺህ 426 ተሳታፊዎች ድጋፍ ለማግኝት ነው ፉክክር እያደረጉ ያሉት።
አሸናፊውም እአአ 2024 ላይ በሚደረገው ምርጫ የፓርው መሪ ሆኖ የሚቀርብ ይሆናል።
ማካሃዚ የሚያሽንፉ ከሆነ የኤኤንሲ ፓርቲ መሪ ይሆናሉ። የወቅቱ የፓርቲው መሪ የሆኑት ራማፎሳ ቢሸነፉ ፕሬዝዳንት ሆነው ይቆያሉ።
ራማፎሳ በግል የእርሻ ስፍረቸው ላይ ባለ ቤት ውስጥ የተሰረቀ የውጭ አገር ገንዘብ ሶፋ ስር ተገኝቷል መባሉን ለመሸፋፈን ሞክረዋል በሚል ክስ ከፓርቲው ጉባኤ በፊት ከሥልጣን እንዲለቁ ጫና እየተደረገባቸው ነበር።
በአገሪቱ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ በኩል የቀረበው ገለልተኛ ሪፖርት ራማፎሳ ሕግ ተላልፈው ሊሆን እንደሚችል አመልክተዋል። ሆኖም ፕሬዝዳንቱ የፈጸምኩት ነገር የለም ብለዋል።
ባለፈው ማክሰኞ የገዢው የኤኤንሲ ፓርቲ የፓርላማ አባላት ራማፎሳን ከሥልጣን ለማስነሳት የሚደረገውን ጥረት ለፕሬዝዳንቱ ድጋፍ በመስጠት እንዲያከሽፉ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ነበር።
ባለፈው አርብ የተወሰኑ የጉባኤው ተሳታፊዎች ራማፎሳን ሲቃመው እና ገንዘብ የተሰረቀበትን ፓላፓላ የተባለውን የእርሻ ቦታ ስያሜ በጽሁፍ ይዘው ታይተዋል።
የማካዚህ ደጋፊዎች “ለውጥ” የጠየቁ ሲሆን ራማፎሳ “ተመልሶ አይመጣም” ሲሉ ተደምጠዋል።
የቀድሞ የጤና ሚኒስትር በኮቪድ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ አንድ የኮሚኒኬሽን ኩባንያ ከቤተሰባቸው ጋር በጥቅም የተሳሰረ ውል ፈጽሟል ከተባለ በኋላ ነበር ከሥልጣን ለመውረድ የተገደዱት።
እሳቸው ግን ይህንን የቀረበባቸውን የሙስና ክስ አይቀበሉትም።