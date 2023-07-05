የኮሎምቢያው ሽምቅ ተዋጊ ቡድን ከ60 ዓመታት ጦርነት በኋላ ለተኩስ አቁም ተስማማ
የኮሎምቢያ መንግሥት እና ሽምቅ ተዋጊው ቡድን ከስልሳ ዓመታት ጦርነት በኋላ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ደረሱ።
ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ወደ እርቅ ለመምጣት ያደረጉት የመጀመሪያው እርምጃም ነው ተብሏል።
የኮሎምቢያው ብሔራዊ ነጻ አውጪ ጦር (ኢኤልኤን) ከዛሬ ሃሙስ ጀምሮ ውጊያ እንደሚያቆም አስታውቋል።
ከነሐሴ ጀምሮም ግጭትን በዘላቂነት ለማቆም ስምምነት ላይ መድረሳቸውም ተገልጿል።
የኮሎምቢያ መከላከያ ሚኒስቴር የታጣቂ ኃይሉ አባላት ከዚያን ወቅት ጀምሮ ውጊያ እንዲያቆሙ እንደሚነገራቸው አረጋግጠዋል።
ሆኖም ኢኤልኤን ከኮሎምቢያ ጦርም ሆነ ከሌሎች ታጣቂ ቡድኖች ጥቃት የሚሰነዘር ከሆነ ራሱን እንደሚከላከልም አቋሙን ገልጿል።
ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ባለፈው ሳምንት ለስድስት ወራት የሚቆይ የተኩስ አቁም ስምምነትም ላይ መድረሳቸው የተገለጸ ሲሆን ይህም ነሐሴ መጀመሪያ ላይ ተግባራዊ ይሆናል።
በሁለቱ ኃይሎች መካከል የተደረገው ይህ ስምምነት ከጸናም ለስድስት አስርት ዓመታት የቆየው ረጅሙ ጦርነት ማክተሚያ ይሆናል።
ኢኤልኤን ነፍጥ አንስቶ መታገል የጀመረው ከአውሮፓውያኑ 1964 ጀምሮ ነው።
ነገር ግን ይህ ተኩስ አቁም ስምምነት ስለ መጽናቱ ጥርጣሬዎች መነሳታቸው አልቀረም። የኢኤልኤን አባላት የተኩስ አቁም በታወጀበት ዕለት በሰሜን ምስራቅ ኮሎምቢያ ሶስት ፖሊሶችን ገድለዋል።
በተጨማሪም ከሳምንት በፊት የመንግሥት ኃይሎች በአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ስድስት የታጣቂውን ወታደሮች ገድለዋል።
የኮሎምቢያው ፕሬዙዳንት ጉስታቮ ፔትሮ የቀድሞ አማጺ ቡድን የነበረው ኤም 19 አባል የነበሩ ሲሆን ባለፈው ዓመትም ወደ ስልጣን ሲመጡ በፕሬዚዳንትነት ዘመናቸው ለአገሪቱ “ፍጹም ሰላም” ለማምጣት ቃል ገብተዋል።
ፕሬዚዳንቱ የተኩስ አቁም አዋጁን ከሰሞኑ እንደሚፈርሙም የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
የሽምቅ ተዋጊው ቡድን እና የኮሎምቢያ መንግሥት ከነሐሴ ወር ጀምሮ በቬንዙዋላ የሰላም ድርድር ለማድረግም አቅደዋል።