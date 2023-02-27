በጣሊያን ዳርቻ ስደኞችን ጭና የነበረች ጀልባ ሰጥማ ቢያንስ 59 ሰዎች ሕይወታቸው አለፈ
በደቡባዊ ጣሊያን ስደተኞችን ጭና የነበረች ጀልባ ሰጥማ 12 ሕጻናትን ጨምሮ የ59 ሰዎች ሕይወት አለፈ።
የጣሊያን ባለስልጣናት በጀልባዋ ተሳፍረው ከነበሩት መካከል አድራሻቸው ያልታወቁ በመኖራቸው የሟቾች ቁጥር ከፍ ሊል ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል።
በጀልባ ተሳፍረው የነበሩ ሰዎች ቁጥር እስካሁን በትክክል አልታወቀም። በጀልባዋ ተሳፍረው የነበሩ እና በሕይወት የተረፉ ስደተኞች ግን ጀልባዋ ላይ 150 ሰዎች ተሳፍረው ነበር ብለዋል።
ሕይወት አድን ሠራተኞች ደግሞ ለኤኤፍፒ የዜና ወኪል “ከ200 በላይ ሰዎች” ጀልባዋ ላይ ነበሩ ሲሉ ተናግረዋል። ይህ ማለት የጠፉ ሰዎች ቁጥርን ከ60 በላይ ያደርገዋል።
አደጋው ወዳጋጠመበት ካላባሪያ ግዛት የተጓዙት የጣሊያን የአገር ውስጥ ጉዳዮች ሚንስትር ማቴዎ ፒአንቴዶሲ ቢያንስ እስከ 30 ሰዎች የደረሱበት አልታወቀም ብለዋል።
የጣሊያኑ አንሳ የዜና ወኪል ከሟቾች መካከል የጥቂት ወራት ዕድሜ ያላት ጨቅላ ትገኝበታለች ብሏል።
የጣሊያን የባሕር ዳርቻ ጠባቂዎች 80 ሰዎች በሕይወት መገኘታቸውን ገልጸዋል።
ጀልባዋ ከበርካታ ቀናት በፊት የአፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን፣ ሶማሊያ እና ኢራን ዜጎችን ጭና ከቱርክ ስለመናቷ ተገልጿል።
በየዓመቱ በብዛት ከአፍሪካ የሆኑ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ስደተኞች ግጭት እና ድኅነትን በመሸሽ በጀልባ ጣሊያን ለመድረስ ጥረት ያደርጋሉ።
ጀልባዋ በአስቸጋሪ የአየር ጠባይ ውስጥ እየቀዘፈች ሳለ ከድንጋይ ከተጋጨች በኋላ ስለመስጠሟ ተገልጿል።
ማሕበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተጋሩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች የጀልባዋ ስብርባሪ ባሕር ዳርቻ ላይ ሲንሳፈፉ አሳይቷል።
ከጀልባ መስጠም በኋላ አንድ ግለሰብ ከሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ጋር በተያያዝ በቁጥጥር ሥር ውሏል።
የጣሊያን ጠቅላይ ሚንስትር ጆርጂያ ሜሎኒ በአደጋው የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው ለአደጋው ሕገ-ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ተጠያቂ አድርገዋል።
ቀኝ ዘመሙ የሜሎኒ አስተዳደር ስደተኞቸ ወደ ጣሊያን የሚያደርጉትን ጉዞ ከመነሻው በመግታት የጣሊያ ዳርቻዎች እንዳይደርሱ እንደሚያደርግ ቃል ገብቶ ነበር።
አደጋውን ተከትሎ የአውሮፓ ሕብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት እንዲሁም ፖፕ ፍረንሲስ የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል።
የኮሚሽኑ ፕሬዝዳንት ኡርሱላ ቫን ደር ላየን የአውሮፓን የፍልሰት ችግር ለመቅረፍ የአውሮፓ ሕብረት የጥገኝነት አጠያየቅ ሕግጋትን ለማሻሻል ጥረታችንን በእጥፍ መጨምር አለብን ብለዋል።
ፖፕ ፍርንሲስ ደግሞ ሕይወታቸውን ላጡት እና አድራሻቸው የጠፉትን በጸሎቴ አስባቸዋለሁ ብለዋል።
ከእአአ 2014 ጀምሮ አውሮፓ ለመድረስ በሚደረጉ ጥረቶች በሜዲትራንያን ባሕር ከ20ሺህ በላይ ሰዎች ሕይወታቸው አልፏል አልያም የደረሱበት አይታወቅም።