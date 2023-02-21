በወላይታ ዞን በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ በርካታ የአሰራር ጥሰት መገኘቱን ምርጫ ቦርድ ገለጸ
12ኛውን የኢትዮጵያ ክልል ለመመስረት በደቡብ ክልል ስር በሚገኙ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች ጥር 29/2015 ዓ.ም በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ላይ በወላይታ ዞን “እንደ ከባድ የአሠራር ጥሠት የሚቆጠሩ ተግባራት” በበርካታ የምርጫ ጣቢያዎች መፈጸሙን ምርጫ ቦርድ ገልጿል።
ህዝበ ውሳኔ በደቡብ ክልል ሥር በሚገኙት ኮንሶ፣ በደቡብ ኦሞ፣ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዴኦ፣ በጎፋ ዞኖች እንዲሁም በቡርጂ፣ በባስኬቶ፣ በአሌ፣ በአማሮና በዲራሼ ልዩ ወረዳዎች የተካሄደ ሲሆን ከወላይታ ዞን በስተቀር የሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ጊዜያዊ ውጤት ይፋ ሆኗል።
ሆኖም በወላይታ ዞን የተደረገው ህዝበ ውሳኔ ላይ በመራጮች ምዝገባና በድምጽ አሰጣጥ ላይ “ቁጥራቸው ጥቂት በማይባል የምርጫ ጣቢያዎች” የአሰራር ጥሰት በመገኘቱ ቦርዱ ተጨማሪ ምርመራ እንዲደረግ አዟል።
ምርመራውም “የጥሰቶቹን ስፋት እና የሚሸፍኑዋቸውን ጣቢያዎች” የሚመለከት ይሆናል።
እንደ ብሄራዊ ቦርዱ ገለጻ ከሆነ በዞኑ የተደረገውን ህዝበ ውሳኔ ትክክለኝነት ለማረጋገጥ አዳጋች ሁኔታዎች ተፈጥሯል። በተጨማሪም በበርካታ የምርጫ ጣቢያዎች ከምርጫ ህጉና ከሌሎች መመሪያዎች አንጻር እንደከባድ የአሰራር ጥሰት ሊቆጠሩ የሚችሉ ድርጊቶች ተፈጸሟል።
የተፈጸሙት ጥሰቶች ምንድን ናቸው?
ቦርዱ በወላይታ ዞን ህዝበ ውሳኔ ሲካሄድ ከመራጮች ምዝገባና ከድምጸ አሰጣጥ ጋር የተያያዙ 15 የአፈጻጸም ጥሰቶች መገኘቱን አስታውቋል። በመራጮች ምዝገባ ወቅት በመዝገቡ ላይ የሠፈረው የመራጮች ፊርማ በድምፅ መስጫ ቀን ከተፈረመው ፊርማቸው ጋር ልዩነት መኖር
- በምዝገባ ወቅት በጽሑፍ ፊርማ የተፈረመ በድምፅ መስጫ ቀን በጣት አሻራ የተፈረመ የመራጮች ዝርዝር በመዝገቦቹ ላይ መታየት
- በምዝገባ ወቅት በጣት አሻራ የተፈረመ በድምፅ መስጫ ቀን በጽሑፍ ፊርማ የተፈረመ የመራጮች ዝርዝር በመዝገቦች ላይ መታየት
- በመራጮች መዝገብ ላይ ለተመዘገቡ የተለያዩ መራጮች በምዝገባ ወቅትም፣ በድምፅ መስጫ ቀንም ተመሳሳይ ፊርማ መኖር
- በመራጮች መዝገብ ላይ ከሚጠበቀው በላይ ብዛት ያለው የጣት አሻራ ምልክት በመራጮች ምዝገባ ወቅትና በድምፅ መስጫ ቀን መገኘት
- በመራጮች መዝገብ ላይ የመራጮቹ መረጃ ተሞልተው ፊርማቸው በጽሑፍም ሆነ በአሻራ አለመሥፈር
- ዕድሜያች ከ18 እስከ 50 የሆኑና ማንበብና መጻፍ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱ በርካታ መራጮች በአሻራ መፈረማቸው
- በመራጮች ምዝገባ ቀን በአሻራ ተፈርሞ በድምፅ መስጫ ቀን ፊርማ መፈረም ባለበት ቦታ ላይ የጽሁፍ ምልክት መገኘቱ
በሌላ በኩል ህዝበ ውሳኔው በተካሄደበት ቀን ቦርዱ ተጨማሪ የአሰራር ጥሰቶችን ማግኘቱን በማህበራዊ ትስስትር ገጾቹ አስፍሯል
- በመራጮች መዝገብ ላይ ስለድምጽ ሰጪዎች ሊሠፍሩ የሚገቡ የመራጮች መረጃ በአግባቡ አለመሞላት
- ጥርጣሬን በሚፈጥር ሁኔታ በበርካታ ጣቢያዎች በመራጭነት የተመዘገቡና በሕዝበ ውሣኔው ቀን የመረጡ የመራጮች ብዛት እኩል መሆን
- የውጤት ማሳወቂያ ቅጽ ላይ የማይፈቀዱ የዕርምት ሥራዎች መሠራቱና በሠነዶቹ ላይ ከፍተኛ ሥርዝ ድልዝ መታየት
- የድምፅ መስጫ ወረቀት ብዛት፤ ከተመዘገቡና ድምፅ ከሰጡ መራጮችና ቁጥር አለመታረቅ፣
- የውጤት መግለጫ ቅጾችና የመራጮች መዝገብ ላይ ምርጫ አስፈጻሚዎች ፊርማቸውን በሠነዶቹ ላይ አለማሥፈራቸው፣
- ብዛት ያላቸው የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በአንድ ላይ ታጥፈው በድምፅ መስጫ ሣጥን ውስጥ ታጭቀው መገኘታቸው፣
- በድምፅ መስጫ ቀን ድምፅ ለመስጠት ለተሠለፉ መራጮች ጊዜያዊ መታወቂያ ወረቀት በአካባቢ አሰተዳደር አካላት መታደሉ
በነዚህ ምክንያቶች የምርጫው ሂደት ትክክለኝነትን አጠራጣሪ እንዳደረገው ብሄራዊ ቦርዱ የገለጸ ሲሆን በቀጣይ የሚወሰዱ እርምጃዎችን እንዲያሳወቅ ገልጿል።
ወላይታ ዞን በክልል እንደራጅ የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ይቀርባል። ጥያቄው ከዚህ ቀደም ባስከተለው ታቀውሞ የዞኑን የቀድሞ አስተዳዳሪ ጨምሮ በርካቶች ለእስር የተደረጉበት ነው። ዞኑን ከሌሎች ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ጋር በማድረግ የሚመሰረተውን አዲሱን ክልል በዞኑ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሲቃወሙት ቆይተዋል።
በጥር ወር መገባደጃ ላይ የተደረገው ሕዝበ ውሳኔ ለማስፈጸም 410 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለቢቢሲ ገልጿል።
ቦርዱ በስድስት ዞኖች እና በአምስት ልዩ ወረዳዎች ስር ሕዝበ ውሳኔውን ለማከናወን 31 ማስተባበሪያ ማዕከላትን እና 3 ሺህ 752 የምርጫ ጣቢያዎችን ተደራጅቶ ነበር።
በተጨማሪም ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው አካባቢዎች 4 ልዩ የምርጫ ጣቢያዎችን ሲሆን በሕዝበ ውሳኔው ከ11 ሺህ 400 በላይ አስፈጻሚዎች ተሳትፈዋል።