የአውሮፓና የኢትዮጵያን ግንኙነት ወደቀደመው ለመመለስ በቂ መሻሻል አለመታየቱን የአውሮፓ ህብረት አስታወቀ
በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም፣ የኤርትራ ወታደሮች መውጣት እንዲሁም ያልተቋረጠ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦትና የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በትግራይ መመለስ የአውሮፓንና የኢትዮጵያን አጋርነት ለመመለስ ቅድመ ሁኔታዎች መሆናቸው ተገለጸ።
ከነዚህም በተጨማሪ በሁሉም አካላት ለተፈጸሙ ጥሰቶች ተጠያቂነት ማስፈን ተገቢነትን በተመለከተ የአውሮፓ ኅብረት መሰረታዊ የሚላቸውን ጉዳዮች ለኢትዮጵያ መንግሥት በግልጽ ሁኔታ ማቅረቡን ኅብረቱ ገልጿል።
ከዚህ ቀደምም መጨረሻ ላይ በተካሄደው የአውሮፓ የውጭ ጉዳይ ምክር ቤት እነዚህ ሁኔታዎች መነሳታቸውን የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ እና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይና የአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦሬል በጻፉት ጽሁፍ አስፍረዋል።
ጆሴፍ ቦሬል ‘ታይም ቱ ስቶፕ ዘ ፎርጋትን ዋር ኢን ትግራይ’ ( የተረሳውን የትግራይ ጦርነት ማቆሚያ አሁን ነው) በሚል በጻፉትና በአውሮፓ ህብረት ይፋዊ ድረ-ገጽ በትናንትናው ዕለት ነሐሴ 5፣ 2014 ዓ.ም በወጣው ጽሁፋቸው አውሮፓ ያላትን አቋም አንጸባርቀዋል።
በመጋቢት ወር ላይ የታወጀው የተኩስ አቁም እንዲሁም ፖለቲካው ውይይቶችን አስመልክቶ አንዳንድ መሻሻሎች ቢታዩም የአውሮፓ ህብረትና የኢትዮጵያን ግንኙነት ወደቀደመው ለመመለስ በቂ መሻሻሎች አይደሉም ተብሏል። በባለፈው የውጭ ጉዳይ ምክር ቤት ጉባዔም የአውሮፓ ህብረት አገራት ይህንኑ መናገራቸውም ሰፍሯል።
ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በተፈጸሙ ጥሰቶች ምክንያት ግንኙነታቸው መሻከሩ ጋር ተያይዞ ህብረቱ ለኢትዮጵያ መንግሥት የሚደርገውን የበጀት ድጋፍ አግዷል።
ሆኖም ህብረቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደርገውን ድጋፍ አላቆመመም ያሉት ጆሴፍ ቦሬል ለዚህም እንደ ማሳያነት የጠቀሱት በቅርቡ በግጭቱ ለተጎዱ አካባቢዎች ልዩ ትኩረት በመስጠት በጤና፣ በትምህርት ዘርፎች የተደረገውን የ80 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ነው።
ለሁለት አመታት ያህል የትግራይ ክልል ረሃብ እና ወሲባዊ ጥቃት እንደ መሳሪያ በሆኑበት አስከፊ ጦርነት ውስጥ ናት ብለዋል።
ምንም እንኳን የሰላም ውይይቶች በተፋላሚ ወገኖች ቢነገሩም ምግብ፣ መድኃኒት፣ መብራት፣ ቴሌኮምና የባንክ አገልግሎት እንደ መሳሪያ ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው ብለዋል።
በቅርቡ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የአሜሪካ እና የአውሮፓ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኞች በአዲስ አበባ ካሉ ባለስልጣናት እንዲሁም የትግራይ አመራሮች ጋር መሰረታዊ አገልግሎቶች የሚመለሱበትን ሁኔታ መነጋገራቸውንም ጠቅሰዋል።
እነዚህም ልዑካን ስለ ሰላም ሲወራ ቢሰሙም አሁንም ጸጥ ያለው ጦርነት እንደቀጠለ ነው ብለዋል።
በቅርቡ ልዑካኑ ትግራይ ደርሰው ከመጡ በኋላ በነዳጅ፣ በጥሬ ገንዘብ እና በማዳበሪያ ላይ ተጥሎ ያለው ክልከላ መነሳት አለበት ያሉ ሲሆን፤ በክልሉ ተቋርጠው የሚገኙ መሠረታዊ አገልግሎቶችን መልሰው ለሚጠግኑ ባለሙያዎች ደኅንነት የሚያረጋግጥ ደብዳቤ ከትግራይ ለፌደራል መንግሥት ይዘው መመለሳቸውም ተመልክቷል።
ይህንን አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግሥት ቅሬታ ማቅረቡ የሚታወስ ሲሆን ልዑካኑ ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት ላይ አተኩረዋል ብሏል።
ተቋርጠው የሚገኙ መሠረታዊ አገልግሎቶች በተመለከተ የመንግሥት አቋም ግልጽ ነው ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፤ አገልግሎት ማስጀመር የሚቻልባቸው ሁኔታ መፍጠር እና የሰላም ንግግር መጀመር ቀዳሚ መሆን አለበት ብለዋል።
ጆሴፍ ቦሬል በበኩላቸው ባለፈው ሰኔ ኢትዮጵያን ጎብኝተው የነበሩት የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽነሩ ሌናርሲችንም ዋቢ በማድረግ መሰረታዊ አገልግሎቶችን መመለስ እንዲሁም የሰዎች፣ የእቃዎችና የአገልግሎት እንቅስቃሴ ክርክርም ሆነ ድርድር የሚደረግበት አይደለም ብለዋል። "ምክንያቱም ይህ ህይወትን የማዳን ጥያቄ ስለሆነ ነው" ብለዋል።
“የኢትዮጵያ መንግሥት ለትግራይ ህዝብ እና ከዚያም በላይ ያለውን ግዴታ ያለ ምንም መዘግየት እንዲወጣ እንጠብቃለን። ይህ የፖለቲካ ሂደቱ እንዲጀመር በአንድ ወገን ቅድመ ሁኔታዎችን መቀበል ማለት አይደለም። ይህ አንድ መንግሥት ለህዝቡ ያለውን ግዴታዎች ማክበር ነው” ሲሉ አስፍረዋል።
በትግራይ 4.8 ሚሊዮን፣ በአፋር 1.2 ሚሊዮን እንዲሁም በአማራ ክልል ከሰባት ሚሊዮን ህዝብ በላይ በአጠቃላይ 13 ሚሊዮን ህዝብ በኢትዮጵያ የሰብዓዊ እርዳታ እንደሚሹ የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል።
ምንም እንኳን ለነዚህ ህዝቦች ተደራሽነት መጠነኛ መሻሻል ቢኖርም በተለይም በትግራይ አሁንም ከፍተኛ ችግር እንደሆነም ተጠቅሷል።
በሃገሪቱ ውስጥ በሌሎችም ክልሎች ውጥረቱ እየታየ ሲሆን የተለያዩ ሃገራዊ እንዲሁም ድንበር ድንበር ተሻጋሪ ግጭቶች የሀገሪቱን እና አልፎም የጸጥታ ሁኔታን እያባባሱ ይገኛሉ ተብሏል።
በቅርቡ የአል ሻባብ ታጣቂዎች በሶማሊያ ምሥራቃዊ ድንበር ላይ ሰርገው መግባታቸው ለረዥም ጊዜ የሚቆይ ቀውስ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ አጉልቶ የሚያሳይ እንደሆነም ጆሴፍ ቦሬል ጠቅሰዋል።
"መላውን የአፍሪካ ቀንድ የሚጎዳውን ይህንን ደም አፋሳሽ ጦርነት ማቆሚያው አሁን ነው" በማለት ህብረቱ ሁሉም ወገኖች ውይይት እንዲያደርጉ እና ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ተማጽኗል።
ተፋላሚ ወገናቱ ለሰላም ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያሳዩበት ጊዜው አሁን ነው ያሉት ጆሴፍ ቦሬል ይህንንም ለህዝባቸው ለሀገራቸው እንዲሁም አገሪቷ ያለባት ተጋላጭነት በመላው ቀጣናው ላይ ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩን ምክንያት ሊሆናቸው ይገባል በማለትም አስምረዋል።
“ለሰላም መስማማት ድፍረትን ይጠይቃል። ወደ ውይይት እና ስምምነት መምጣት ጦርነቱን ከመቀጠል የበለጠ ድፍረትን ይጠይቃል “ ብለዋል።
አክለውም “በሰላም ሂደት መሳተፍ አንድ ፓርቲ ማሸነፍ፣ ሌላው ደግሞ መሸነፍ አይደለም።በጥልቅ ትርጉሙ የፖለቲካ አመራርን መለማመድ ነው። ትንሽ የእድል መስኮት ቢኖርም ጊዜው አሁን ነው፡ ሁሉም ተፋላሚ አካላት ይህንን እድል እንዲጠቀሙ እንጠይቃለን” ብለዋል በጽሁፋቸው