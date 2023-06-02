የእግር ኳስ ዳኞች ማሕበር ከአውሮፓ ሊግ ፍፃሜ በኋላ እንግሊዛዊው ዳኛ ላይ የደረሰው “አሳዛኝ” ነው አለ
ፒጂሞል በመባል የሚታወቀው የእንግሊዝ እግር ኳስ ዳኞች ማሕበር አንተኒ ቴይለር ላይ የደረሰውን ድርጊት ወቅሷል።
እንግሊዛዊው ዳኛ አንተኒ ቴይለር፤ የአውሮፓ ሊግ ፍፃሜን ዳኝተው ሲመለሱ ቡዳፔስት አየር ማረፊያ በደጋፊዎች ተዋክበዋል።
አንተኒ በዳኙት በዚህ የፍፃሜ ጨዋታ የስፔኑ ክለብ ሲቪያ የጣሊያኑን ሮማ በፍፁም ቅጣት ምት መርታት ችሏል።
ዳኛውና ቤተሰቦቻቸው አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በተቆጡ የእግር ኳስ ደጋፊዎች የቃላት ውርጅብኝ ደርሶባቸዋል።
የሮማው አሠልጣኝ ጆዜ ሞሪንሆ ከጨዋታው በኋላ የመኪና ማቆምያ ውስጥ ጠብቀው ዳኛውን በስድብ ጠራረገዋቸዋል።
ፒጂሞል ባወጣው መግለጫ “በማሕበራዊ ሚድያ እየተሠራጩ ያሉ ዳኛ አንተኒ ቴይለርና ቤተሰቦቻቸው በቡዳፔስት አየር ማረፊያ የቃላት ጥቃት ሲደርስባቸው የሚያሳዩ ምስሎችን ተመልክተናል” ብሏል።
አክሎ መለግጫ “ዳኛ አንተኒ ቴይለርና ቤተሰቦቻቸው ከፍፃሜው ጨዋታ በኋላ ወደሃገራቸው ሲመለሱ በደረሰባቸው ፍትህ አልባ ጥቃት እጅጉን አዝነናል” ይላል።
“ለአንተኒና ቤተሰቦቹ የሚገባውን ሙሉ ድጋፍ ማድረጋችንን እንቀጥላለን።”
በሌላ በኩል የአውሮፓ እግር ማሕበር ከፍፃሜው ጨዋታ በኋላ ዳኞች የጨዋታ ሪፖርት እየጠበቀ ነው።
ማሕበሩ ይህን የሚያደርገው አሠልጣኝ ሞሪንሆ ላይ ቅጣት ለመጣል በማሰብ ነው።
በተለይ ደግሞ ሞሪንሆ በስታድየሙ መኪና ማቆሚያ ጠብቀው ዳኛ አንተኒን መውቀሳቸው የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል።
ሞሪንሆ ከጨዋታው በኋላ በሰጡት ቃለ-ምልልስ እንግሊዛዊውን ዳኛ አብዝተው የወቀሱ ሲሆን አንተኒና የሥራ አጋሮቹ ሚኒባስ ሲሳፈሩ ጠብቀውም ሐሳባቸውን በኃይለ ቃል ገልጠዋል።
ፖርቹጋላዊው አሠልጣኝ በተደጋጋሚ “አሳፋሪ” ነው የሚል ቃል ከአፋቸው ሲወጣ ተሰምቷል።
የአውሮፓ እግር ኳስ ማሕበር የዳኞች መኮንን ሮቤርቶ ሮሴቲ ጉዳዩን ለማረጋጋት ሲሞክሩ ተስተውለዋል።
በጣም የጋለ በነበረው የፍፃሜ ጨዋታ ሞሪንሆ የዳኛን ውሳኔ በመቃወማቸው የቢጫ ካርድ ተመልክተዋል።
አንተኒ ቴይለር በጨዋታው ለሞሪንሆ ብቻ ሳይሆን ለ13 ተጫዋቾች ቢጫ ካርድ በማሳየት ክብረ-ወሰን ሰብረዋል።