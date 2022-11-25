የማላዊው ምክትል ፕሬዝዳንት በሙስና ምክንያት ለእስር ተዳረጉ
የማላዊው ምክትል ፕሬዝዳንት ሳውሎስ ቺሊማ የገንዘብ ጥቅም በመቀበል የመንግሥት ጨረታን ሰጥተዋል በሚል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአገሪቱ የፀረ ሙስና ተቋም አስታወቀ።
የከፍተኛ ባለሥልጣኑን መያዝ አስመልክቶ የወጣው መግለጫ እንደሚለው ግለሰቡ 280,000 ዶላር እና “ሌሎች እቃዎችን” ከአንድ የብሪታኒያ ነጋዴ ተቀብለዋል።
ምክትል ፕሬዝዳንቱ ቺሊማ አስካሁን በቀረበባቸው ክስ ላይ ያሉት ነገር የሌለ ሲሆን፣ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ይጠበቃል።
የማላዊ የፀረ ሙስና ቢሮ በምክትል ፕሬዝዳንቱ ላይ ባለፈው ዓመት ሰኔ ላይ ክስ ባቀረበበት ጊዜ ከሥልጣናቸው እንዲነሱ መደረጉ ተነግሯል።
የብሪታኒያ ዜጋ የሆነው ነጋዴ ዙኔት ሳታር ከማላዊ መንግሥት ባለሥልጣናት እና ፖለቲከኞች ጋር ያለውን ግንኙነት በመጠቀም፣ ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ አገልግሎት እና ምርቶችን ለማቅረብ የሚያስችሉ ጨረታዎችን ወስዷል በሚል ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ በቁጥጥር ስር ይገኛል።
ሳተር ግን ምንም አይነት ጥፋቶች አልፈጸምኩም በሚል የቀረቡበትን ክሶች ያስተባብላል።
አሁን በሙስና በቁጥጥር ስር የዋሉት ቺሊማ በሥልጣን ላይ ካሉት ፕሬዝዳንት ላዛረስ ቻክዌራ ጋር በመሆን ከሁለት ዓመት በፊት በተደረገው ምርጫ ነበር ወደ ሥልጣን የመጡት።
በምርጫው ወቅት ፕሬዝዳንቱ እና ምክትላቸው የምርጫ ቅስቀሳ ያደረጉት ፀረ ሙስና ዘመቻ እንደሚያካሂዱ በመግለጽ፣ በመንግሥት ውስጥ ያለውን የተበላሸ አሰራር በማብቃት በዓለም ደሃ ከሆኑት አገራት መካከል አንዷ በሆነችው ማላዊ ውስጥ ያለውን ድህነት ለመቅረፍ ቃል ገብተው ነበር።