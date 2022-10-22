አሜሪካ ሰኞ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀውን የሰላም ውይይት እንደምትደግፍ አስታወቀች
የፊታችን ሰኞ በደቡብ አፍሪካ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀውን የሰላም ውይይት እንደምትደግፍ አሜሪካ አስታወቀች።
ሰኞ ጥቅምት 14/2015 ዓ. ም. በአፍሪካ ኅብረት አማካይነት በኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና በትግራይ አመራሮች መካከል የሰላም ውይይት ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል።
የኢትዮጵያ መንግሥት እንዲሁም የትግራይ አመራሮችም በዚህ የሰላም ውይይት ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ትላንት መስከረም 11፣ 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ፣ በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ሥር ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀውን የሰላም ውይይት አሜሪካ እንደምትደግፈው አትቷል።
“ደቡብ አፍሪካ ይህንን ውይይት ለማስተናገድ በመፍቀዷ እናመሰግናለን። የአፍሪካ ኅብረት ልዩ ልዑክ ኦሉሴጎን ኦባሳንጆን እንዲሁም የአፍሪካ ኅብረት ፓናል አባል የሆኑተን ፑምዚሌ ማልምቦ ንግቹካ እና ኡሁሩ ኬንያታ የሰላም ስምምነት ላይ እንዲደረስ የሚያደርጉትን ጥረት እንደግፋለን” ይላል መግለጫው።
በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ድረ ገጽ ላይ የወጣው መግለጫ “ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን መስከረም ላይ በተባበሩት መንግሥታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንዳሉት፣ የአፍሪካ ኅብረት ፓናል አባላቱ አማካይነት የሚደረሰው የሰላም ስምምነት፣ በኢትዮጵያ ያለውን ውጊያ ይገታል። ለሁሉም ዜጎች መረጋጋትንም ይመልሳል” ሲልም አክሏል።
የትግራይ ኃይሎች በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ሥር የፊታችን ሰኞ በደቡብ አፍሪካ ሊደረግ በታቀደው የሰላም ንግግር መድረክ ላይ እንደሚገኙ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ መዘገቡ ይታወሳል።
የትግራይ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረሕይወት ናቸው “የኛ ልዑካን ይሳተፋሉ” ሲሉ በጽሑፍ መልዕክት ያስታወቁት።
የሰላም ንግግሩ በመጪው ሰኞ እንደሚደረግ ከአፍሪካ ኅብረት መስማታቸውን የጠቅላይ ሚንስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን በትዊተር ገጻቸው ማስታወቃቸው አይዘነጋም።
አምባሳደሩ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልዕክት “በንግግሩ ለመሳተፍ ቁርጠኛ መሆናችንን በድጋሚ አረጋግጠናል” ብለዋል።
ሁለቱም ወገኖች በደቡብ አፍሪካው የሰላም ውይይት ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆናቸውን ከገለጹ በኋላ፣ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ባወጣው መግለጫ “የአፍሪካ ኅብረት አጋር እንደመሆናችን በሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን የሚደረገውን ጥረት በመደገፍ እንቀጥላለን” ብሏል።
በተያያዥም “ለአምስት ወራት የዘለቀው ሰብአዊ ተኩስ አቁም ነሐሴ ላይ መሰበሩን ተከትሎ፣ በርካታ ሕይወት መጥፋቱ፣ ውድመት መከሰቱ፣ የዘፈቀደ ድብደባ መፈጸሙ እና የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙ ያሳስበናል። መጠነ ሰፊው ቀውስም ያሰጋናል” ሲል የአሜሪካ መንግሥት አቋሙን ገልጿል።
ከሳምንታት በፊት በአፍሪካ ኅብረት አማካይነት ይካሄዳል ተብሎ የነበረው የሰላም ንግግር መሸጋገሩን ተከትሎ በነበሩት ቀናት ውጊያው የቀጠለ ሲሆን፤ የፌደራሉ መንግሥት ሽረ እና አላማጣን መያዙ አይዘነጋም።
መንግሥት የኮረም ከተማንም እንደያዘ ቢናገርም፤ የትግራይ አመራሮች ግን ከተማዋ አሁንም በትግራይ ኃይሎች ቁጥጥር ሥር ናት ብለዋል።
በቀጠለው ጦርነትም በርካታ ንጹኃን ሰዎች እንደተገደሉና እንደተፈናቀሉም ሪፖርቶች እየወጡ ይገኛሉ።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት በቀጣዩ ሳምንት የሚጠበቀውን የሰላም ውይይት አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ፣ “ከሰላም ውይይቱ ቀድሞ ሁሉም ወገኖች በአፋጣኝ ግጭት እንዲያቆሙ እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት እንዲሁም የኤርትራ መከላከያ ጥምር ወታደራዊ እርምጃቸውን ገትተው የንጹኃንን ደኅንነት እንዲጠበቅ እናሳስባለን” ብሏል።
በተጨማሪም “ኤርትራ ወታደራዊ ኃይሏን ከሰሜን ኢትዮጵያ እንድታስወጣ እና ሰብአዊ እርዳታ ለሚያሻቸው ሁሉ ያልተገደበ ድጋፍ በአፋጣኝ እንዲቀጥል ጥሪ እናቀርባለን” ሲል አክሏል።
በመጪው ጥቅምት 24/2015 ዓ. ም. ሁለት ዓመት የሚሞላው ጦርነት በአሥር ሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ሞት፣ ለመቶ ሺዎች መፈናቀል፣ ሚሊዮኖችን ደግሞ ሰብአዊ እርዳታ ጠባቂ ከማድረግ ባሻገር ከባድ ቁሳዊ ውድመትን አስከትሏል።