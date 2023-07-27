አን ሳን ሱ ቺ ከማረሚያ ቤት ወደ ቤት እስር ተዛወሩ
በመፈንቅለ መንግሥት ከስልጣን የተወገዱት የማይናማር መሪ አን ሳን ሱ ቺ ከማረሚያ ቤት ወደ ቤት እስር ተዛወሩ።
ከሁለት ዓመታት በፊት በወታደራዊ ኃይል አገዛዝ ከመሪነት ከተነሱም በኋላ በእስር ቆይተዋል።
አን ሳን ሱቺ በሳምንቱ መጀመሪያ በናይ ፒ ታው ወደሚገኝ የመንግሥት ህንጻ መወሰዳቸውን የማረሚያ ቤቱ ምንጮች ለቢቢሲ በርማ ተናግረዋል።
ሱቺ ለአንድ ዓመት ያህል ለብቻቸው ታስረው ነው የቆዩት።
የ78 አመቷ አዛውንት በወታደራዊ ፍርድ ቤት የ33 ዓመት እስር ተፈርዶባቸዋል።
አን ሳን ሱቺ ከሁለት ዓመት በላይ ስለታሰሩበት ሁኔታም ሆነ ወደ ቤት ውስጥ እስር ስለመዛወራቸው በይፋዊ መልኩ የተሰጠ መግለጫ የለም።
ሆኖም አገሪቷ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመረጠቻቸውን ሱ ቺ እንዲፈቱ በርካታ ጥሪ ሲቀርብላቸው ለነበሩት ወታደራዊ ባለስልጣናት እንደ አዎንታዊ ሁኔታም ታይቷል።
ሱ ቺ በህመም ላይ ናቸው ተብሎ ቢነገርም ጦሩ እነዚህን ሪፖርቶች አስተባብሏል።
ሆኖም ሱቺ የታሰሩበት የናይ ፒ ታው ማረሚያ ቤት ምንጭ ለቢቢሲ በርማ በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙም ተናግረዋል።
የታይላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በያዝነው ወር ሱቺን መጎብኘታቸውን ቢናገሩም ተጨማሪ ዝርዝር መረጃዎችን ከመስጠት ተቆጥበዋል።
በተጨማሪም የጦሩ ኃላፊዎች በሱቺና በታችኛው ምክር ቤት አፈ ጉባኤ መካከል ውይይት አዘጋጅተው እንደነበር ቢቢሲ በርማ ቢዘግብም ዝርዝር መረጃዎች አልወጡም።
በማይናማር የተከሰተውን መፈንቅለ መንግሥት ተከትሎ አገሪቱ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ገብታ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል። በጦሩ ላይ ማዕቀብ ቢጣልም የተነሳውን ሁከት ማስቆም አላስቻለውም።
የ78 ዓመቷ የሰላም የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ለተወሰኑ ጊዜያት በቤት ውስጥ እስር ቢቆዩም በኋላ በመዲናዋ ወደሚገኝ ማረሚያ ቤት ብቻቸውን እንዲታሰሩ ተደርገዋል።
ሱቺ የቀረበባቸውን የሙስና ወንጀል ክሶች ውድቅ ያደረጉ ሲሆን የመብት ተሟጋች ድርጅቶች የፍርድ ቤቱን ሂደት ቀልድ ሲሉም አውግዘውታል።