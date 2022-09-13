ንግሥቲቱን ለመሰናበት ከ20 ሺ በላይ ሰዎች ተሰልፈዋል
የእንግሊዝ ንግስት የነበሩት ንግሥት ኤልዛቤጥን ለመሰናበት ከ20 ሺህ በላይ ሰዎች 1.6 ኪሎ ሜትር ያለው ሰልፍ ተሰልፈው እየተጠባበቁ ይገኛሉ።
ሐዘንተኞች ሰኞ ዕለት ከቀኑ 11 ሰአት ተኩል ጀምሮ ነበር የንግስቲቱ አስከሬን ወደሚገኝበት ካቴድራል መጓዝ የጀመሩት።
የሳልቬሽን አርሚ ቤተክርስቲያን መኪኖች ምሽቱን በሰልፍ ለሚያሳልፉት ሃዘንተኞች ትኩስ መጠጦች እና ፈጣን ምግቦችን ሲያቀርቡም ታይተዋል።
እንዲሁም ጊዜያዊ መጸዳጃ ቤቶች እና የመጠጥ ውሃ የሚገኝባቸው ቦታዎች በወረፋው ላይ ለሚቆዩ ሰዎች ተዘጋጅቷል።
መንገደኞች ለሰዓታት ወረፋ የሚጠብቁትን ሃዘንተኞች በመመልከት ድንጋጤያቸውን ሲያሰሙ ተስተውለዋል።
ነገር ግን ሰልፈኞቹ በዚህ ታሪካዊ ሂደት ውስጥ የመሳተፍ እና ለንግስቲቱ ክብር የመስጠትን አስፈላጊነት ሲናገሩ ተደምጠዋል።
ከሰልፈኞቹ መካከል ዩጋንዳዊቷ ኤልዛቤጥ ትገኝበታለች። ኑሮዋን በግላስጎው ያደረገችው ኤልዛቤጥ ከሁለት ልጆቿ ጋር ረጅሙን ሰልፍ ተያይዛዋለች።
ልጇ ዳንኤል ክብረ በዓላት በሚከበሩበት ወቅት የሚለበስ ልብሱን ለብሶ ነው የንግስቲቷን የአስከሬን ሳጥን ለመመልከት የመጣው።
“እናቴ የተወለደችው ንግስቲቱ በተወለደችበት ዓመት ሲሆን እኔንም ኤልዛቤጥ ያለችኝ ንግስቲቷን ስለምትወዳት ነው’’ ስትል ዩጋንዳዊቷ ኤልዛቤጥ ተናግራለች።
"አሁን 96 ዓመቷ ነው፤ ቅዳሜ እለት ክብር ለመስጠት ወደ ባልሞራል ተጉዛለች’’ ስትልም ተናግራለች።
"በልጅነታችን የንጉሣዊው ቤተሰብ በጣም ትልቅ አድናቂዎች ነበርን ... ዛሬ እዚህ መምጣት እና የታሪካዊው ወቅት አካል መሆን እንፈልጋለን" ስትል ተናግራለች።
ከምስራቃዊ ሊቶን የመጡት ካሎም እና አኔት ኪንግ በበኩላቸው ንግሥቲቷን ለመሰናበት ወረፋ በመጠባበቃቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የ54 አመቱ ካሉም በጦር ሰራዊቱ ውስጥ የሚያካሂደውን ስልጠና ቅዳሜ እና እሁድ በማጠናቀቅ ከኖቲንግሃም ተጉዞ ነው ንግስቲቷን ለመሰናበት የመጣው።
"የዛሬ 34 ዓመት ገደማ ለንግስቲቷ ታማኝ ለመሆን ቃለ መሃላ ፈጽሜ ነበር። ስለዚህ አሁን የመጨረሻ ሰላምታዬን ባቀርብላቸው ትክክል ብቻ ነው የምሆነው" ብሏል።
"ንግስቲቷን ለመመልከት ጠዋት 10 ወይም 11 ሰአት ላይወረፋ እንደሚደርሰን አንድ ሰው ነግሮናል። ከዚህ እንደጨረስን ወደ ቤት እንሄዳለን:: ነገ ጠዋት 2፡30 ላይ ስራ ገባለሁ'' ሲሉ ም አክለዋል።
የሬሳ ሳጥኑን ለመመልከት የቻሉት ሃዘንተኞች ወደ ካቴድራሉ ውስጥ ከገቡ በኋላ ስለነበራቸው "ስሜታዊ" ግዜ ለቢቢሲ ስኮትላንድ ተናግረዋል።
እስከ ማክሰኞ ዘጠኝ ሰአት ድረስ ንግሥቲቱን መሰናበት ይችላሉ።