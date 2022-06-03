የሕብረቱ ሊቀመንበር የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በአፍሪካ ላይ ያደረሰውን ጉዳት ለፑቲን አስረዱ
የሴኔጋል ፕሬዝዳንት እና የአፍሪካ ሕብረት ሊቀመንበር የሆኑት ማኪ ሳል በዩክሬን የሚካሄደው ጦርነት በምግብ ምርት አቅርቦት በኩል አፍሪካ ላይ ተጽእኖ ማሳደሩን ለሩሲያው መሪ ቭላድሚር ፑቲን ተናገሩ።
ሁለቱ መሪዎች በደቡባዊቷ የሩሲያ ከተማ ሶቺ በተገናኙበት ወቅት ነው ማኪ ሳል ለፑቲን ጦርነቱ አፍሪካን እየጎዳት መሆኑን የተናገሩት ሲል የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘግቧል።
ኤኤፍፒ ፕሬዝዳንት ሳል ለሩሲያው አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን “ምንም እንኳን የአፍሪካ አገራት ከግጭቱ ስፍራ ርቀው ቢገኙም፣ ጦርነቱ ባስከተለው የምጣኔ ሀብት ተጽእኖ ሰለባ ሆነዋል” ሲሉ እንደነገሯቸው ጠቅሷል።
ማኪ ሳል ጨምረውም የምግብ አቅርቦቶች ምዕራባውያን በሩሲያ ላይ ከጣሉት ማዕቀብ “ውጪ” መሆን አለባቸው ብለዋል።
ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በአፍሪካ ጥቅም ላይ ከሚውለው የስንዴ ምርት ውስጥ 40 በመቶው ከሩሲያ አሊያም ከዩክሬን የሚመጣ ነበር።
ፕሬዝዳንቱ ከሴኔጋል ከመነሳታቸው በፊት ጽህፈት ቤታቸው እንዳለው የጉብኝታቸው አላማ፣ በጦርነቱ ምክንያት በዩክሬን ወደቦች መንቀሳቀስ ያልቻለውን የእህል ምርትና የማዳበሪያ ክምችት እንዲጓጓዝ ለማስቻል ነው ብሎ ነበር።
በጦርነቱ ሳቢያ በተፈጠረው የዋጋ ንረት በተለይ የአፍሪካ አገራት ለከፍተኛ ችግር ተዳርገዋል።
ቀደም ሲል ሮይተርስ የዜና ወኪል የፕሬዝዳንት ፑቲን ቤተመንግሥት የሆነውን ክሬምሊንን ጠቅሶ እንደዘገበው፣ ፑቲን የዩክሬን የእህል ምርት ምን እናዳጋጠመው በዝርዝር ማብራሪያ ይሰጣሉ ብሎ ነበር።
ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ከፕሬዝዳንት ማኪ ሳል ጋር ተገናኝተው ከተወያዩ በኋላ ባደረጉት ንግግር፣ ሩሲያ “ሁልጊዜም ከአፍሪካ ጎን ናት” ሲሉ መናገራቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል።