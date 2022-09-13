በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት ኬንያታ ጥረታቸውን እንደሚቀጥሉ ፕሬዝዳንት ሩቶ ተናገሩ
አዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ለኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት በሚደረገው ጥረት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጥረታቸውን ይቀጥላሉ አሉ።
ዊሊያም ሩቶ ዛሬ የአገሪቱ አምስተኛ ፕሬዝዳንት ሆነው ቃለ መሃለ ከፈጸሙ በኋላ የአስተዳደራቸውን ዋና ትኩረቶች በማስመልከት ደረጉት ንግግር ነው ይህንን የገለጹት።
ሩቶ በዚህ ንግግራቸው የቀድሞው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በኢትዮጵያ እና በታላላቅ ሐይቆች ቀጠና (ግሬት ሌክስ) ሰላም ለማምጣት የሚያስመሰግን ተግባር አከናውነዋል ብለዋል።
“በኢትዮጵያ እና በታላለቅ ሐይሎች ቀጠና የተጀመሩ የሰላም ጥረቶች ለማጠናከር ቁርጠኛ ነኝ” ያሉት አዲሱ ፕሬዝዳንት ሩቶ፤ የቀድሞው ፕሬዝዳንት የጀመሩትን ሰላም የማምጣት ጥረት ለመቀጠል ተስማምተዋል ብለዋል።
ሁለት ዓመት ሊሞላው የተቃረበውን የሰሜን ኢትዮጵያ የእርስ በእርስ ጦርነት መቀስቀስን ተከትሎ ተዋጊ ኃይሎችን ከማደራደር ጋር ተያይዞ ከአፍሪካ ኅብረት በተጨማሪ የኡሁሩ ኬንያታ ስም በተደጋጋሚ ሲነሳ ቆይቷል።
በተለይ የትግራይ ኃይሎች ከመንግሥት ጋር በሚደረገው ድርድር ከአፍሪካ ኅብረት ይልቅ ዛሬ ሥልጣናቸውን ያስረከቡት ኡሁሩ ኬንያታ እንዲያሸማግሏቸው በተደጋጋሚ በይፋ ጠይቀው ነበር።
የኢትዮጵያ መንግሥት በበኩሉ በአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል ውስጥ ለሚካሄደው ጦርነት መፍትሔ በመፈለጉ በኩል የአፍሪካ ኅብረት ቀዳሚው አሸማጋይ ሊሆን እንደሚገባ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል።
ከቀናት በፊት የትግራይ አመራሮች ቀደም ሲል ሲያቀርቡት የነበረውን የኡሁሩ ኬንያታ የአሸማጋይነት ሚና በመተው በአፍሪካ ኅብርት ጥላ ሥር ለመደራደር ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ቡሩንዲ፣ ሩዋንዳ እና ኡጋንዳን በሚያጠቃልለው የታላላቅ ሐይቆች ቀጠናም መልከ ብዙ የደኅንነት እና የፀጥታ ችግሮች አሉ።
በተለይ በዲሞክራቲክ ኮንጎ ከሕገ-ወጥ የተፈጥሮ ሐብት ንግድ ጋር በተያያ በርካታ ታጣቂ ቡድኖች በአገሪቱ የሚንቀሳቀሱ ሲሆን፣ በሚፈጸሙ ጥቃቶች ሰላማዊ ሰዎች ለጉዳት ተጋላጭ ናቸው።
በኡጋንዳ እና ሩዋንዳም መካከል ያለው ግንኙነት የሻከረ ነው። ከጥቂት ዓመታት ሩዋንዳ የሙሴቬኒ መንግሥት የፖል ካጋሜን ከሥልጣን ማስወገድ የሚፈልግ ታጣቂ ቡድንን እየደገፈ ነው በማለት ድንበር ዘግታ እንደነበረ ይታወሳል።
አዲሱ ፕሬዝዳንት ዛሬ ለአስር ዓመታት የቆዩበት የፕሬዝዳንትነት መንበራቸውን በይፋ ካስረከቡት ኬንያታ ጋር መወያየታቸውን የገለጹት ሩቶ፣ ኬንያታ በጀመሩት የሰላም ጥረት ለመቀጠል ፈቃደኛ ሆናቸውን እንዳረጋገጡላቸው አመልክተዋል።
አዲሱ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በዛሬው ንግግራቸው “ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የኬንያ ሕዝብን በመወከል እነዚህን ንግግሮች ለመምራት ተስማምተዋል። ሊረዱን እና ሊደግፉኝ ፍቃደኛ ስለሆኑ አመስግንዎታለሁ” ብለዋል።
በፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሲመተ በዓል ላይ የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምሮ የታላላቅ ኃይቆች መሪዎች ተገኝተዋል።
የ55 ዓመቱ አዲሱ ፕሬዝዳንት ባለፉት ዓመታት ኬንያን በምክትል ፕሬዝዳንትነት ሲመሩ ቆይተዋል።
ከሳምንታት በፊት በተካሄደው እና ከባድ ፉክክር ታይቶበት በነበረው ምርጫ ሩቶ አሸናፊ የሆኑት ተቀናቃኛቸውን ራይላ ኦዲንጋን በጠባብ ልዩነት ካሸነፉ በኋላ ነው።
ፕሬዝዳንት ሩቶ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ውጤቱ የጸደቀውን ምርጫ ያሸነፉት 50.5 በመቶ ድምጽ አግኝተው ሲሆን፣ ተፎካካሪያቸው ራይላ ኦዲንጋ የ48.8 በመቶውን የመራጭ ድጋፍ አግኝተዋል።