የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ለጉብኝት ኤርትራ ገቡ
ለቀናት በተለያዩ የአፍሪካ አገራት ይፋዊ ጉብኝት ሲያደርጉ የቆዩት የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ለቭሮቭ ለጉብኝት የኤርትራዋ የወደብ ከተማ ምጽዋ ገቡ።
የኤርትራ መንግሥት እንዳስታወቀው የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኤርትራ የተጓዙት ከምክትላቸው ሚኻይል ቦግዳኖቭ እና ከሌሎች ባለሥልጣናት ጋር ነው።
በኤርትራ የአንድ ቀን ይፋዊ ጉብኝት የሚያደርጉት ላቭሮቭ ጉብኝታቸውን እያደረጉ ያሉት ከዋና ከተማዋ አሥመራ ይልቅ በወደብ ከተማዋ ምጽዋ ነው።
ከምዕራባውያን ጋር የሻከረ ግንኙነት ያልት ኤርትራ ከሩሲያ ጋር ያላት ወዳጅነት እየተጠናከረ ሲሆን፣ ዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ወረራ ተከትሎ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ውስጥ ሩሲያን ደግፈው በይፋ ከቆሙ ጥቂት አገራት መካከል ኤርትራ አንዷ ናት።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ምጽዋ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በኤርትራው አቻቸው ኦስማን ሳሌህ፣ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አማካሪ የማነ ገብረአብ እና በከፍተኛ የአገሪቱ ባለሥልጣናት አቀባበባል እንደተደረገላቸው ተዘግቧል።
በተያዘው ፕሮግራም መሠረት ለቭሮቭ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ተገናኝተው፣ በአገሮቻቸው መካከል ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት በማጠናከር እና በሚመለከቷቸው የአካባቢው ጉዳዮች ላይ እንደሚወያዩ ተነግሯል።
በሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉብኝት ማጠቃለያ ላይ ከኤርትራው አቻቸው ጋር በመሆን እዚያው ምጽዋ ላይ የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሏል።
ላቭሮቭ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ እያደረጉት ባለው ጉብኝት ደቡብ አፍሪካን፣ ኢስዋቲኒን እና አንጎላን ጎብኝተው ነው ወደ ኤርትራ ያቀኑት።
ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ጦርነት ውስጥ ከገባች ከወራት በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወደ አፍሪካ ባደረጉት ጉዞ ደግሞ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች የአፍሪካ አገራትን ጎብኝተው እንደነበር ይታወሳል።
ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ መክፈቷን ተከትሎ ከምዕራባውያኑ ከባድ ውግዘት የገጠማት ሲሆን፣ አብዛኞቹ የአፍሪካ አገራት ግን ገለልተኛ አቋም ይዘው ቆይተዋል።
በሩሲያ ወታደራዊ እርምጃ ላይ በተባበሩት መንግሥታት ውስጥ ድምጽ በተሰጠበት ጊዜ አብዛኞቹ ሩሲያን ከመቃወም የተቆጠቡ ሲሆን ጥቂቶች ግን ደግፈዋት ቆመዋል። ከእነዚህም መካከል ኤርትራ አንዷ ናት።