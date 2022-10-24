የፌደራሉ መንግሥት አድዋ ከተማን መያዙ ተገለጸ
የፌደራል መንግሥቱ ጥምር ጦር ታሪካዊዋን አድዋ ከተማን ከትግራይ ኃይሎች ማስለቀቁ ተዘገበ።
አሶሺዬትድ ፕሬስ የሰብዓዊ ድርጅት ሠራተኛን ጠቅሶ እንደዘገበው የትግራይ ኃይሎች “ከፍተኛ ሽንፈት” ካጋጠማቸው በኋላ ጥምር ጦሩ ባሳለፍነው ቅዳሜ ጥቅምት 12/2015 ዓ.ም. አድዋን ይዟል።
አሶሺዬትድ ፕሬስ ዋቢ ያደረገው የሰብዓዊ ድርጅት ሠራተኛ በትግራይ ማዕከላዊ ዞን የምትገኘውን አድዋ በቁጥጥር ሥር የዋለችው በኢትዮጵያ እና ኤርትራ ሠራዊት ጥምር ጦር ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት “ቁልፍ” የሚባሉ የትግራይ ከተሞችን መቆጣጠሩን ቀጥሏል ብሏል።
የመንግሥት ኮሙኑኬሽን የትኞቹን ከተሞች እንደተቆጣጠረ በዝርዝር ያለው ነገር የለም።
መከላከያ ከተሞቹን ሲቆጣጠር “በከተሞች ውጊያ ሳይደረግ የህወሓትን ወታደራዊ ዐቅም ለማሽመድመድ የሚያስችል ስልት ተጠቅሟል” ብሏል።
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ማክሰኞ ጥቅምት 8/2015 ዓ.ም. ባወጣው መግለጫ ግን የአገር መከላከያ ሠራዊት ሽረ፣ አላማጣ እና ኮረምን መያዙን አስታውቆ ነበር።
መንግሥት ኮረም ከተማን ይዣለሁ ይበል እንጂ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ፕሮፌሰር ክንደያ ገ/ሕይወት ለቢቢሲ በሰጡት ቃል ኮረም አሁንም በኛ ቁጥጥር ሥር ናት ብለው ነበር።
ፕሮፌሰር ክንደያ ረቡዕ ምሽት ጥቅምት 9፣ 2015 ዓ.ም ለቢቢሲ ሲናገሩ፤ ‘ኮረም አሁንም ያሉት የኛ ኃይሎች ናቸው’ ካሉ በኋላ ይሁንና ከኮረም አቅራቢያ በበርካታ አካባቢዎች ብርቱ ውጊያ እየተደረገ እንደሆነ አልሸሸጉም።
የፌደራሉ መንግሥት ጥምር ጦር ሽረ፣ አላማጣ እና አድዋ ከተሞች በተጨማሪ አክሱም ከተማን ስለመያዙ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ።
የሰብዓዊ እርዳታ መጀመር
የፌደራሉ መንግሥት ከትግራይ ኃይሎች ባስለቀቃቸው ከተሞች የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት ስራ እንደሚጀመር ሲገልጽ ቆይቷል።
ዛሬም በወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት ከሰብአዊ የእርዳታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ እየሠራ ይገኛል ብሏል።
የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ከዚህ ቀደም ባወጣው መግለጫ በሽረ አየር ማረፊያ በኩል እንዲሁም በሌሎች በመንግሥት ቁጥጥር ሥር በገቡ አካባቢዎች የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት ለማስጀመር ቅድመ ዝግጅት መጀመሩን እና ከሚመለከታቸው የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት ድርጅቶች ጋር እንደሚጣመር አስታውቋል።
ከዚህ በተጨማሪም መንግሥት ከሰብዓዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች ጋር በመሆን የሰብዓዊ እርዳታ መተላለፊያ መስመሮችን ለማስፋፋት ዝግጅት ላይ መሆኑን ገልጿል።
“የሰሜን ጎንደር-ሽረ እንዲሁም የኮምቦልቻ-ደሴ-ቆቦ-አላማጣ መስመሮች ለመክፈት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው” ይላል የዛሬው መግለጫ።