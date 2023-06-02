በአዲስ አበባ የጁመዓ ጸሎትን ተከትሎ በተከሰተ ግጭት በሰው ላይ ጉዳት መድረሱ ተነገረ
አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚገኘው ታላቁ አንዋር መስጂድና አካባቢው በሙስሊም ምዕመናን እና በፀጥታ ኃይሎችም መካከል በተከሰተ ግጭት ጉዳት መድረሱን በአካባቢው የነበሩ ምንጮች ለቢቢሲ ገለጹ።
ባለፈው ሳምንት እንዳጋጠመው ሁሉ ዛሬም ዐርብ ግንቦት 25/2015 ዓ.ም. ከተካሄደው የጁመዓ ጸሎት በኋላ በአንዋር መስጂድ አካባቢ የተኩስ ድምጽ መሰማቱን እና የሞቱ እና ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች እንዳሉ ምንጮች ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ለታላቁ አንዋር መስጂድ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘው የበኒን መስጂድ የጁመዓ ጸሎትን ታድመው የነበሩ ምዕመን ለቢቢሲ እንደተናገሩት፣ ከጸሎት በኋላ ከአንዋር መስጂድ አካባቢ የተኩስ ድምጽ ሰምተው ወደዚያው ማምራታቸውን ገልጸዋል።
በመንገድ ላይ ሰዎችን ለመበትን የፀጥታ ኃይሎች “ቀጥታ መተኮሳቸውን” ገልጸው፣ በጥይት ተመትተው ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችን መመልከታቸውን ተናግረዋል።
በተተኮሰ ጥይት ሰዎች ከተጎዱ በኋላ በፖሊስ ላይ ድንጋይ መወርወሩን እና ፖሊስም በመንገድ ላይ እና በአቅራቢው ባሉ ሰፈሮች ውስጥ ቤት ለቤት በመግባት ድብደባ መፈጸሙን እኚሁ የዐይን እማኝ ተናግረዋል።
ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሌላ በአካባቢው በንግድ ሥራ ላይ የተሰማሩ እና አንድ በዕለቱ ጁምዓ ጸሎት ላይ የተሳተፉ ግለሰብ የፀጥታ ኃይሎች መተኮሳቸውን እና ድብደባ መፈጸማቸውን ተናግረዋል።
ሁለቱ ግለሰቦች ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ ሰዎችን እንዳዩ እና የሞተ ሰው መኖሩን መስማታቸውንም ጨምረው ገልጸዋል።
ታዋቂው የእስልምና መምህር ኡስታዝ አቡበር አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ “በንፁሃን ሰጋጆች ላይ በተወሰደው የኃይል እርምጃ በርካታ ሙስሊሞች ላይ ጉዳት ደርሷል” በማለት የሕክምና እርዳታ ማግኘት አለመቻላቸውን አስፍረዋል።
ቢቢሲ በሰው ላይ ስለደረሰ ጉዳት ከፖሊስ እና ከሆስፒታል ምንጮች መረጃ ለማግኘት ጥረት እያደረገ ነው።
በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኘው የሸገር ከተማ ውስጥ መስጂዶችን ሕገወጥ ተብለው እንዲፈርሱ መደረጋቸውን በመቃወም ተመሳሳይ ተቃውሞ ባሰሙ ምዕመናን ላይ ፖሊስ በወሰደው እርምጃ ባለፈው ሳምንት ሁለት ሰዎች መሞታቸውን እና በርካቶች ላይ ጉዳት መድረሱ መገለጹ ይታወሳል።
የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በሸገር ከተማ እየተካሄደ ያለው የመስጂድ ፈረሳ እንዲቆም፣ የፈረሱትም ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ጋር ውይይት እያደረገ መሆኑን ገልጿል።
ምክር ቤቱ ሐሙስ ዕለት ባስተላለፈው መልዕክትም በከተማዋ የሚገኙ የእስልምና ዕምነት ተከታዮች የጁመዓ ጸሎት በሰላም እንዲከናወን ጥሪ አቅርቦ ነበር።
በዚህም የተነሳ በአንዋር መስጂድ ዙሪያ እና በአብዛኛው የመርካቶ አካባቢዎች የሚገኙ የንግድ ተቋማት ችግር ሊፈጠር ይችላል በሚል ስጋት ዝግ በመሆናቸው ስፍራው ጭር ብሎ ነበር ያረፈደው።
ከረፋድ ጀምሮም መስጂዶች በሚገኙባቸው አካባቢዎች በተለይም መሃል መርካቶ በሚገኘው የታላቁ አንዋር መስጂድ አካባቢ እና በዙሪያው ከወትሮው በተለየ በርካታ የፀጥታ ኃይሎች ተሰማርተው ነበር።
ዘወትር ዐርብ የሚደረገው የጁምዓ ጸሎት ከተካሄደ በኋላ ግጭት መከሰቱን እና የፀጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ በርካታ ሰዎች መጎዳታቸውን ለጸሎት ከስፍራው የነበሩ ምንጭ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ተመሳሳይ ተቃውሞ ከአዲስ አበባ ውጪ በአንዳንድ አካባቢዎች መከሰቱ የተነገረ ሲሆን፣ ከእስልምና ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት ወይም ከፖሊስ ስለተከሰተው ችግር እና ስለደረሰ ጉዳት አስካሁን ያሉት ነገር የለም።
ባለፈው ሳምንት ዐርብ እና ዛሬ ለተከሰተው ችግር መነሻ ምክንያቱ የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ዙሪያ አዲስ ባቋቋመው የሸገር ከተማ ውስጥ የሚገኙ በርካታ መስጂዶች መፍረሳቸው ነው።
የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እንዳለው በሸገር ከተማ አስተዳደር ውስጥ 19 መስጂዶች ሕገወጥ ተብለው የፈረሱ ሲሆን፣ ይህንንም እርምጃ ምክር ቤቱ አውግዟል።