በደቡብ አፍሪካ በርካታ ህጻናት ወንዶችን የደፈረው ግለሰብ 12 የዕድሜ ልክ እስራት ተፈረደበት
በደቡብ አፍሪካ በርካታ ህጻናት በአብዛኛው ወንዶች ላይ በተደጋጋሚ ወሲባዊ ጥቃቶችን የፈጸመው ግለሰብ 12 የዕድሜ ልክ እስራት ተፈረደበት።
የጆሃንስበርግ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ገርሃርድ አከርማን በህጻናቱ ላይ አሰቃቂ ጥቃቶችን በመፈጸም ጥፋተኛ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ሲልም ነው ይህንን ብያኔ ያስተላለፈው።
ፍርድ ቤቱ ግለሰቡን ጥፋተኛ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ካላቸው ወንጀሎች መካከል መድፈር፣ ህገወጥ የህጻናት ዝውውር፣ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ታዳጊዎችን ለወሲብ ድርጊቶች መመልመል፣ ህጻናቱን የወሲብ ፊልሞች ማሰራት እና ማሰራጨት ይገኙበታል።
የጆሃንስበርጉ ዳኛ መሃመድ ኢስማኤል 12ቱ የዕድሜ ልክ እስራት በአንድ ላይ እንደሚፈጸምበትም ወስነዋል።
አከርማን በግድያ ሙከራ እና በዋነኝነት በወንዶች ህጻናት ላይ በርካታ የወሲብ ጥቃቶችን በመፈጸም ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ ሆኖ ያገኘው ሚያዝያ ወር ላይ ነበር።
አከርማን በጎሮጎሳውያኑ 2018 በጆሃንስበርግ ክለብ ውስጥ በልጅ ላይ በፈጸመው ወሲባዊ ጥቃትም ሌላኛው የተከፈተበት ክስም አሁንም በፍርድ ሂደት ላይ ነው።
የአከርማን ተባባሪ እንደሆነ የተጠረጠረው ሰብዓዊ ተሟጋች እና ዳኛ ፖል ኬኔዲ ባለፈው ዓመት የካቲት ወር የፍርድ ሂደቱ ከመጀመሩ በፊት የራሱን ህይወት አጥፍቷል።
ፖል በህጻናቱ ላይ ወሲባዊ ጥቃት እንዲፈጸምባቸው በማገዝ እና አከርማን የሰጠውንም የኤችአይቪ ቫይረስ የተወሰኑ ህጻናትን በመበከል ክስ ቀርቦበት ነበር።
በአሁኑ ወቅት የተላለፈውን የእስር ውሳኔም ተከትሎ አከርማን ጠበቃውን አሰናብቷል።
በቀረቡበት ክሶች በሁሉም ነጻ ባይሆንም አብዛኛዎቹን ግን እንዳልፈጸመ የተናገረው አከርማን ክሱ በድጋሚ እንዲታይ ይግባኝ እንደሚጠይቅም ለጋዜጠኞች ተናግሯል።