ጦርነቱን መቋጨትና የሰላም ሂደቱ ውስብስብ መሆኑን መንግሥት አስታወቀ
ሰሜን ኢትዮጵያ፡ ጦርነቱን በሰላም የመቋጨት ሂደት ውስብስብ መሆኑን መንግሥት አስታወቀ
የኢትዮጵያን የርስ በርስ ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በአፍሪካ ሕብረት ጥላ ስር ለሚደረገው ሂደት ቁርጠኛ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግሥት አስታወቀ።
ሆኖም የሰላም ሂደቱ ውስብስብና ረጅም እንደሆነም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢልለኔ ስዩም ሰኞ ግንቦት 29፣ 2014 ዓ.ም ለጋዜጠኞች ተናግረዋል።
“የትኛውም የሰላም ሂደት ረጅም ነው። ቀላል አይደለም። ውስብስብና የተደራረቡ ሁነቶችን የያዘ ነው” ብለዋል።
አንድ ዓመት ከሰባት ወር ለዘለቀው የርስ በርስ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እልባት ለማግኘት የአፍሪካ ሕብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከትግራይ አመራሮችና ከፌደራሉ መንግሥት ባለሥልጣናት ከተወያዩ በኋላ ነው ይህ የተነገረው።
የአፍሪካ ሕብረት አደራዳሪ ለሆኑት ኦባሳንጆ ኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ እንዳላትም ቢልለኔ አስረድተዋል።
በአፍሪካ ሕብረት ጥላ ስር አደራዳሪ የሆኑት ኦባሳንጆ በተለያየ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ሲሆን፣ በባለፈው ሳምንት ጉብኝታቸውም የትግራይ አመራሮችንና በፌደራል መንግሥቱ በኩል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድን ጨምሮ ከፍተኛ ባለሥልጣናትን አግኝተዋል።
ኦባሳንጆ ከውይይታቸው በኋላ የሰላም ሂደቱ የዘገየ ቢሆንም ከስድስት ወር በፊት ከነበረው የተሻለ መሆኑን አስታውቀዋል።
ለሰብዓዊነት ሲባል የተደረገው የተኩስ አቁም አሁንም ተግባራዊ ቢሆንም በድርድር ላይ የተመሰረተ የግጭት ማቆምና ሰላምም እንዲመጣ እየሰሩ መሆኑን አስታውቀዋል።
ሆኖም በትናንትናው ዕለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃለ አቀባይ ባለፉት ሳምንታት የትግራይ ኃይሎች የጦርነት “አታሞ እየመቱ” ነው ሲሉ ወቅሰዋል።
የትግራይ ኃይሎች በበኩላቸው ለሰላም ጥረቱ ቁርጠኛ እንደሆኑ ከዚህ ቀደም መናገራቸው ይታወሳል።
በባለፉት ሳምንታት መንግሥት ሕግን ማስከበር በሚለው ዘመቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ለእስር ተዳርገዋል።
ከነዚህም ውስጥ 18 ጋዜጠኞች የታሰሩ ሲሆን የመንግሥት አካል የሆነው የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን እርምጃውን “ሕገወጥ ነው” ብሎታል።
ቢልለኔ ግን ከኮሚሽኑ በተቃራኒ ከታሰሩት መካከል አብዛኛዎቹ በመገናኛ ብዙኃን ተቆጣጣሪው አካል እውቅና የተሰጣቸው እንዳልሆኑ ገልጸዋል።
በአማራ ክልል እየተፈጸመ ያለው የጅምላ እስራት “ከተፈቀደላቸው የፀጥታ አካላት ውጪ በሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ላይ እና ሥልጣን በማን እጅ መሆን እንዳለበት ግልጽ ለማድረግ” መንግሥት እያደረገ ያለው ጥረት ነው ሲሉ ተናግረዋል።