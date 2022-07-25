በግብጽ የተገኙት የሩሲያው የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ኢትዮጵያ ሊጓዙ ነው
በጦርነት ተጠምዳ የምትገኘው የሩሲያ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ የአፍሪካ ጉብኝታቸውን በግብጽ ጀመሩ።
ላቭሮቭ ከግብጽ ጉብኝት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ እና ኮንጎ ብራዛቪል እንደሚጓዙ ይጠበቃል። በካይሮ በጀመሩት ጉብኝት ላቭሮቭ ከግብጹ አቻቸው ሳሚ ሹኩሪ ጋር ተገናኝተው የተነጋገሩ ሲሆን፤ አገራቸው ለግብጽ የምታቀርበውን የስንዴ አቅርቦት አጠናክራ እንደምትቀጥል ተናግረዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ በከፈተችው ጦርነት የአረቡ ዓለም አገራት እና አፍሪካ በእህል አቅርቦት እጥረት ክፉኛ ተጎድተዋል። በግብጽ ለአረብ ሊግ አምባሳደሮች ንግግር ያደረጉት ላቭሮብ በአገራቸው ላይ የተጣለው ማዕቀብ በዓለም የምግብ ዋስትና ላይ እያሳደረ ስላለው ተጽእኖ የምዕራባውያን ሀገራት እውነታውን እያጣጣሉ ነው ብለዋል። ምዕራባውያን አገራት የበላይነታቸውን በሌሎች ላይ ለመጫን እየሞከሩ ነው ሲሉም ከሰዋል። እንዲሁም ሞስኮ የዓለምን የምግብ ቀውስ አስከትላለች የሚለውን ወቀሳ አጣጥለውታል።
ምዕራባዊያኑ በሩሲያ ላይ እያደረሱ ያሉትን ዲፕሎማሲያዊ ጫና ለመመከት ወደ አፍሪካ ጉዞ ማድረግ የጀመሩት ላቭሮቭ፤ ምዕራባውያን በአገራቸው ላይ የጣሏቸው ማዕቀቦች ዓላማቸው “ስለ ዩክሬን ሳይሆን ወዲፈት ዓለም ስለመቆጣጠር ነው" ሲሉ ተናግረዋል። "እያንዳንዱ ሰው ሕግን መሠረት ያደረገ የዓለም ስርዓትን መደገፍ አለበት'' ያሉት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ፤ ሕጎቹም የተፃፉት የምዕራባውያን ፍላጎት በሚጠቅም መልኩ እና ልዩ ሁኔታዎች ላይ በመመስረት ነውም ብለዋል። ዩክሬን እና ሩሲያ ከ40 በመቶ በላይ የሚሆነውን የአፍሪቃ ስንዴ እንደሚያቀርቡ የአፍሪካ ልማት ባንክ መረጃ ያሳያል። ግብፅ ከፍተኛ የዩክሬን ስንዴ ትልቅ ተጠቃሚ ስትሆን እ.ኤ.አ. በ 2019 ከማንኛውም አገር በበለጠ 3.62 ሚሊዮን ቶን ስንዴ ከዩክሬን ገዝታለች።