‘አደገኛ’ የተባለ ጭነት የያዘ አውሮፕላን ግሪክ ውስጥ ወድቆ ተከሰከሰ
በሰሜናዊ ግሪክ ውስጥ በምተገኘው ካቫላ ከተማ አቅራቢያ አንድ የጭነት አውሮፕላን ወድቆ መከስከሱን የአካባቢው ባለሥልጣናት አሳወቁ።
ዩክሬይን ውስጥ የሚገኝ ኩባንያ የሚያስተዳድረው አንቶኖቭ-12 የተባለው የጭነት አውሮፕላን ቅዳሜ ዕለት አደጋው የደረሰበት ከሰርቢያ ወደ ዮርዳኖስ በረራ ሲያደርግ ነው።
በአውሮፕላኑ ውስጥ ምን ያህል ሰዎች እንደነበሩና ከአደጋው በሕይወት የተረፈ ሰው ስለመኖሩ አስካሁን የታወቀ ነገር የለም።
የግሪክ መንግሥት የቴሌቪዥን ጣቢያ የሆነው ኢአርቲ እንደዘገበው አውሮፕላኑ 12 ቶን የሚመዝን አደገኛ ሊሆን የሚችል ያለውን ጭነት ይዞ ነበር ብሏል።
አውሮፕላኑ ወድቆ ከመከስከሱ በፊት አብራሪው የሞተር ችግር እንዳጋጠመውና በድንገተኛ ሁኔታ ለማረፍ የካቫላ አየር ማረፊያን ጠይቆ ነበር። ነገር ግን አደጋው የደረሰው የአር ማረፊያ ከመድረሱ ቀድሞ ነው።
አንዳንድ ዘገባዎች በጭነት አውሮፕላኑ ውስጥ ስምንት ሰዎች ሳይኖሩ አይቀሩም ሲሉ አመልክተዋል።
ከአደጋው በኋላ የወጡ የቪዲዮ ምስሎች አውሮፕላኑ ወደ መሬት እየቀረበ ሳለ በእሳት እንደተያያዘና ወዲያውኑ መሬት ላይ ሲከሰከስ ከባድ ፍንዳታ መከሰቱን አሳይተዋል።
“ምሽት ላይ በቅርብ በሚሰማው የአውሮፕላን ሞተር ተገርሜ ወደ ውጪ በመውጣት ስመለከት የአውሮፕላኑ ሞተር ላይ እሳት አየሁ” ሲል ጂዮርጂዮስ አርኮንቶፖለስ የተባለው የአካባቢው ነዋሪ ለአገሪቱ ቴሌቪዥን ተናግሯል።
በርካታ የመገናኛ ብዙኃን ዘገባዎች እናዳመለከቱት የዐይን እማኞች የአውሮፕላኑን መውደቅ ተከትሎ ፍንዳታ መስማታቸውን ገልጸዋል።
ወደ አደጋው ስፍራ ሰባት የእሳት አደጋ ማጥፊያ ተሽከርካሪዎችን ቢልኩም፣ በተከታታይ በነበረው ፍንዳታ ምክንያት የእሳት አደጋ ሠራተኞች አውሮፕላኑ ወደ ወደቀበት ቦታ መቅረብ አለመቻላቸውን የአካባቢው ባለሥልጣናት ተናግረዋል።
በዚህም ሳቢያ “የጭነት አውሮፕላኑን እንደ አደገኛ ቁስ በመመልከት አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እያደረግን ነው” ሲሉ አንድ የእሳት አደጋ መከላከያ ብርጌድ ላላፊ ለሮይተርስ ዜና ወኪል ተናግረዋል።
የግሪክ የልዩ አደጋዎች መከላከል ቡድንም የጭነት አውሮፕላኑ በወደቀበት ስፍራ ላይ ምርመራ እያደረጉ መሆናቸውንም ሮይተርስ ዘግቧል።
ስለአውሮፕላኑ መውደቅ እና ተያያዥ ጉዳዮች የአውሮፕላኑ ባለቤት ዩክሬን፣ በረራውን ለማድረግ ጭነት ይዞ የተነሳባት ሰርቢያ እንዲሁም የአውሮፕላኑ መድረሻ ዮርዳኖስ አስካሁን ያሉት ነገር የለም።