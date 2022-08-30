በአሜሪካ ከጭነት መኪና ላይ ቲማቲም ተደፍቶ ለትራፊክ አደጋ ምክንያት ሆነ
በአሜሪካዋ የካሊፎርኒያ ግዛት ከፍተኛ የትራፊክ ፍሰት ባለበት መንገድ ላይ አንድ የጭነት መኪና 150 ሺህ ቲማቲም አስፓልት ላይ ከደፋ በኋላ የትራፊክ አደጋ አጋጠመ።
ቲማቲም ጭኖ የነበረው የደረቅ ጭንት ተሽከርካሪ አደጋ ካጋጠመው በኋላ ነው ግዛቶችን በሚያገናኘው አውራ ጎዳና ላይ ቲማቲሙ የተደፋው።
መንገዱ ላይ የተደፋው ቲማቲም አራት መኪኖች እንዲጋጩ እና የተለያዩ ግዛቶችን የሚያገናኘው አውራ ጎዳና አብዛኛው የመንገዱ ክፍል እንዲዘጋ ምክንያት ሆኗል።
ባጋጠመው የመኪና አደጋ ሦስት ሰዎች ቀላል ጉዳት ያጋጠማቸው ሲሆን፣ አንድ ሰው ደግሞ የእግር መሰበር አደጋ ደርሶበት በሆስፒታል ሕክምና እየተደረገለት መሆኑን የካሊፎርኒያ የመንገድ ተቆጣጣሪ ፖሊስ አስታውቋል።
የቲማቲም ምርት ከተሰበሰበ በኋላ አሸከርካሪዎች ምርቱን ወደ ሌሎች ግዛቶች ለማጓጓዝ ይህን አውራ ጎዳና ይጠቀማሉ።
ቲማቲም ጭኖ የነረበው የደረቅ ጭነት ተሸከርካሪ ተንሸራቶ ከመንገድ ሲወጣ የደፋው ቲማቲም 200 ጫማ የመንገዱን ክፍል ሸፍኖታል።
መጠናቸው ከፍ ያሉ 150 ሺህ ቲማቲሞች ተጨፈላልቀው እስከ 60 ሳንቲ ሜትር ከፍታ ያለው “ቀይ ስልስ” ፈጥረው ነበር ሲሉ የመንገድ ተቆጣጣሪ ፖሊስ አባሉ ጄሰን ታይረስት ተናግረዋል።
መኪኖች የተጨፈላለቁ ቲማቲሞች ላይ ሲሄዱ እየተንሸራተቱ አደጋ ማጋጠሙም የፖሊስ አባሉ ተናግረዋል።
“የቲማቲም ልጣጭ አስፓልት ከደረሰ በረዶ ላይ እንደመራመድ ነው” ሲሉ ጄሰን ታይረስት ለኒዮርክ ታይምስ ተናግረዋል።
አደጋው ካጋጠመ ከበርካታ ሰዓታት በኋላ ዳግም የተሽከርካሪ አደጋ እንዳያጋጥም መንገዱ እንዲጸዳ ተደርጎ ዳግም ለትራፊክ ክፍት ሆኗል።