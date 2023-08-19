ገለልተኛ መርማሪዎች ወደ አማራ ክልል እንዲገቡ መንግሥት እንዲፈቅድ አምነስቲ ጠየቀ
በአማራ ክልል ከተጣለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ሪፖርት መደረጋቸውን ተከትሎ ገለልተኛ መርማሪዎች ወደስፍራዎቹ እንዲገቡ መንግሥት ፍቃድ እንዲሰጥ አለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪው አምነስቲ ጠየቀ።
በመከላከያ እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ያለው ግጭት ማገርሸቱን ተከትሎ ጥሰቶች ስለመፈጸማቸው መረጃዎች መውጣታቸውን ተከትሎ ነው አምነስቲ ትናነት ነሐሴ 12/2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ያስታወቀው።
በዚህ ሳምንት በክልሉ በተፈጸመ የዓየር ጥቃት የበርካታ ንጹና ዜጎች ህይወት ማለፉን በርካታ ሚዲያዎች መዘገባቸውንም ጠቅሷል።
በፍኖተ ሰላም ከተማ ላይ ባለፈው ሳምንት በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 25 ሰዎች መገደላቸውንና ከ50 በላይ ሰዎችም እንደቆሰሉ የሆስፒታል ምንጮች ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ጥቃቶቹን በተመለከተ አንዳንዶች የደረሰው በከባድ መሳሪያ ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ በሰው አልባ አውሮፕላን (ድሮን) የተፈጸመ መሆኑንም ነው ለቢበሲ የገለጹት።
አምነስቲ በፍኖተ ሰላም፣ በባህር ዳር እና በሸዋ ሮቢት ከተሞች የጅምላ ግድያዎች እና ሞቶች መፈጸማቸውን መረጃዎች እንደደረሱት ጠቅሶ ተጨማሪ ምርመራ ሊደረግባቸው እንደሚገባም ጠቅሷል።
በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት የተፈጸሙ ጥሰቶች የሚያጣራው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት፣ የሰብዓዊ መብቶች የባለሙያዎች ቡድን፣ ሌሎች ገለልተኛ የምርመራ አካላት እና ነጻ ሚዲያዎች እነዚህን ውንጀላዎች በጥልቀት ለመርመር ይቻል ዘንድ ያልተገደበ ፍቃድ እንዲሰጣቸው የተቋሙ የምስራቅ እና ደቡብ አፍሪካ ቀጣናዊ ዳይሬክተር ቲገሬ ቻጉታህ ተናግረዋል።
"መንግስት እና የጸጥታ ሃይሎች የሰዎችን ሰብአዊ መብት ማክበር እና ማስጠበቅ አለባቸው" ሲል ቲገሬ መናገራቸው ሰፍሯል።
በአማራ ክልል የተከሰተውን ግጭት መባባስ ተከትሎ በክልሉ በዋነኝነት እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች እንደ አስፈላጊነቱ ተፈጻሚ እንዲሆን ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጓል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሕዝብን ሰላም እና ደኅንነት ለማስጠበቅ እንዲሁም ሕግ እና ሥርዓት ለማስከበር ያለመ መሆኑ ተገልጿል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መንግሥት ተጠርጣሪዎችን ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ በቁጥጥር ስር የማዋል፣ የሰዓት ገደብ እላፊ የመጣል፣ የመዘዋወር ነጻነትን የመከልከል እንዲሁም መሰባሰብን የሚከለለክል ሰፊ ስልጣንን የሚሰጥ እንደሆነም አምነስቲ ገልጿል።
ከዚህም ጋር ተያይዞ የፌደራል መንግሥት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦችን ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ መደበኛ ባልሆኑ የማቆያ ማዕከላት ማሰራቸውን ማስታወቁንም በአምነስቲ መግለጫ ተካቷል።
በአዲስ አበባ በእስር ላይ የሚኙ ግለሰቦች ጠበቆች እና የቤተሰብ አባላት ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን እና የህግ አማካሪ የማግኘት መብት መነፈጋቸውንም መናገራቸውንም አምነስቲ በመግለጫው አስፍሯል።
በአዲስ አበባ ከተማ እና በዙሪያዋ በሚገኙ አካባቢዎች የጅምላ እስሮች እየተፈጸሙ እንደሆነና እነዚህም እስሮች አብዛኛዎቹ የህግ ስርዓትን ያልተከተሉ እንዲሁም ተጠርጣሪዎችም ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡም የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ከሰሞኑ ባወጣው መግለጫ አስፍሯል።
በአማራ ክልል የተፈጠረውን “ግጭት ለማባባስ የከተማ ውስጥ ግዳጅ በመውሰድ የሎጅስቲክስ እና የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ የተለያዩ ሕገወጥ ተግባራትን ሲፈጽሙ ነበር” ያላቸውን 23 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን መምሪያ ዕዙ ከሰሞኑ ማስታወቁ ይታወሳል።
በተጨማሪም ግጭቱን ተከትሎ በክልሉ ያለው የኢንተርኔት መቋረጥ የነዋሪውን ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ እንዲሁም መረጃ የማግኘት መብት የሚጋፋ መሆኑንም ነው የጠቀሰው።
በኢትዮጵያ ቀደም ሲል የወጡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች በርካቶች ለጅምላ እስራት፣ ክስ ሳይመሰረትባቸውና ፍርድ ቤት ሳይቆዩ ለረጅም ጊዜ እንዲታሰሩ እንዲሁም በኮሚዩኒኬሽን ላይ ህገወጥ እገዳዎች እንዲፈጸሙ ማድረጉንም አምነስቲ ጠቅሷል።
የፋኖ ሚሊሻ እና የአማራ ልዩ ኃይል ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር አጋር በመሆን ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት እስከተፈረመበት ድረስ ለሁለት ዓመት ያህል ከትግራይ ኃይሎች ጋር ተዋግተዋል።
ስምምነቱ ከተፈረመም በኋላ የአማራ ልዩ ሃይል እና የፋኖ ሚሊሻ ከፌደራል ኃይሎች ጋር በመተባባበር በምዕራብ ትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጽዳት ጥቃት እየፈጸሙ መሆኑንም አምነስቲ እና ሂውማን ራይትሰ ዋች ያወጡትም ሪፖርት በዚህ መግለጫ ተጠቅሷል።
በአማራ ክልል የልዩ ኃይልን መልሶ ለማደራጀት ጋር ተያይዞ የተነሳው ውጥረት አገርሽቶ ወደ ግጭት ያመራ ሲሆን እነዚህም ግጭቶች ተባብሰው ከሰሞኑ በተለያዩ የአማራ አካቢዎች ውጊያዎች ተደርገዋል።
በአማራ ክልል ከሰሞኑ ያገረሸው ግጭት የተጀመረው ታጣቂዎች በመከላከያ ሰራዊት ካምፕ ላይ “ዘግናኝ የሚባል ጥቃት መክፈታቸውን” ተከትሎ እንደሆነ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዷለም ከሰሞኑ መናገራቸው ተዘግቧል።
በመከላከያ ሠራዊት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተደረገ ያለው ውጊያ የሰላማዊ ዜጎችን ሕይወት መቅጠፉን፣ የመንግሥት ባለሥልጣናት መገደላቸውን እንዲሁም የተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች መንግሥታዊ መዋቅሮች መፍረሳቸው ተገልጿል።
በአማራ ክልል በተከሰተው ግጭት የንጹሃን ሕይወት መጥፋቱን፣ ንብረት መውደሙን እና ዘረፋ መፈጸሙን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ እንዲሁ ባለፈው ሳምንት አስታውቋል።