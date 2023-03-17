አርሰናል በራሱ ሜዳ ተሸንፎ ከአውሮፓ ሊግ ውድድር ውጪ ሆነ
አርሰናል በራሱ ሜዳ ኤሜሬትስ በፖርቱጋሉ ስፖርቲንግ ሊዝበን ተሸንፎ ከአውሮፓ ሊግ ውድድር ውጪ ሆነ።
ሁለት ሰዓት የፈጀው መደበኛው ጨዋታ አንድ አቻ መጠናቀቁን ተከትሎ አርሰናል እና ስፖርቲንግ ሊዝበን ወደ ፍፁም ቅጣት ምት አርምተዋል።
የአርሰናሉ ጋብርኤል ማርቲኔሊ የመታውን ፍፁም ቅጣት ምት የስፖርቲንጉ ግብ ጠባቂ ሲያድን፤ ኑኖ ሳንቶስ የማሸነፊያዋን ጎል በማስቆጠር የፈንጠዚያ ምክንያት ሆኗል።
የስፖርቲንጉ ፔድሮ ጎንዛልቬዝ ከ42 ሜትር ርቀት ላይ የለጋት ኳስ ድንቅ ጎል ሆና ተቆጥራለታለች።
አርሰናል በግራኒት ዣካ አማካይነት ቀድሞ ጎል ማስቆጠር ቢችልም፣ ጨዋታውን በበላይነት ማጠናቀቅ ተስኖታል።
የአርሰናሉ ተከላካይ ጋብርኤል በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ሁለት ጊዜ ኳሷን በግንባሩ መረብ ላይ ለማሳረፍ ያደረገው ጥረት ሳያሳካ ቀርቷል።
የስፖርቲን ሊዝበኑ ማኑዌል ኡጋርቴ ጭማሪው ሰዓት ሊጠናቀቅ ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀሩት ቡካዮ ሳካ ላይ በፈፀመው ጥፋት በሁለተኛ ቢጫ ከሜዳ ተሰናብቷል።
የሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ አዝናኝ የነበረ ሲሆን፣ ግብ ጠባቂዎች ሥራ በዝቶባቸው አምሽተዋል።
የቶተንሃም ተጫዋች የነበረው የስፖርቲንግ ሊዝበኑ አጥቂ ማርከስ ኤድዋርድስ ከአርሰናሉ ግብ ጠባቂ ፊት ለፊት ተገናኝቶ ጎል ማስቆጠር አልቻለም።
ከሜዳው ውጪ የነበረውን ፍልሚያ በድል የተወጡት ስፖርቲንግ በሩብ ፍፃሜው ማንን እንደሚገጥሙ አርብ ከሰዓት ያውቃሉ።
አርሰናል በመጀመሪያ ዙር ፍልሚያ በስፖርቲንግ ሊዝበን ሜዳ 2 አቻ ቢለያይም፣ በሁለተኛው ጨዋታ አሰልጣኝ ማይክል አርቴታ አምስት ተጫዋቾችን ቀይረው አስገብተዋል።
አጥቂው ጋብርኤል ጂሰስ ከወራት ጉዳት በኋላ ወደ ሜዳ ተመልሷል። ነገር ግን ውጤታም አልነበረም።
በመጀመሪያው አጋማሽ የአርሰናል ተከላካዮች፤ ዊሊያም ሳሊባ እና ቶሚያሱ በጉዳት ምክንያት ሊቀየሩ ግድ ሆኗል።
ምንም እንኳ አርሰናል በግራኒት ዣካ ጎል ቅድሚያውን ቢወስድም ስፖርቲንግ በተደጋጋሚ የአርሰናልን በር ሲያንኳኩ ነበር ያመሹት።
ጎንዛልቬዝ ካስቆጠራት ድንቅ ጎል በኋላ ስፖርቲንግ ጨዋታውን ማጠናቀቅ የሚያስችላቸውን አጋጣሚ ሳይጠቀሙበት ቀርተዋል።
እንግሊዛዊው ግብ ጠባቂ ራምስዴል ሥራ በዝቶበት ቢያመሽም ትሮሳርድ፣ ማርቲኔሊ እና ጋብርኤል ደግሞ የስፖርቲንጉን በረኛ አዳን ሲፈትኑት ነበር።
የአርሰናል የአውሮፓ ሊግ ጉዞ በዚህ ቢገታም የአርቴታ ጭንቀት የሚሆነው የፕሪሚዬር ሊግ ጨዋታ ነው።
በጉዳት ምክንያት የወጡ ተጫዋቾችን ጨምሮ 120 ደቂቃ የነበረው ፍልሚያ፤ እሑድ ዕለት ከክሪስታል ፓላስ ለሚኖረው ጨዋታ ስጋት ሊሆን ይችላል።
በሌሎች ፍልሚያዎች ከሜዳው ውጪ ሪያል ቤቲስን የረታው ማንቸስተር ዩናይትድ በድምር ውጤት 5 ለ 1 በመርታት ወደ ቀጣይ ዙር ማለፉን አረጋግጧል።
ሮማ እና ጁቬንቱስ ከጣሊያን፣ ዩናይትድ ከእንግሊዝ፣ የጀመርኑ ሌቨርኩሰን፣ የፖርቱጋሉ ሊዝበን፣ ሲቪያ ከስፔን፣ ፌይኑርድ ከኔዘርላንድስ እንዲሁም ዩኒየን ሳን ጂሉዋዝ ከቤልጂዬም የመጨረሻዎቹ ስምንት ክለቦች ሆነዋል።
በቻምፒዮንስ ሊግ እና በአውሮፓ ሊግ ሩብ ፍፃሜ ማን ከማን እንደሚፋለም ዛሬ አርብ ከሰዓት ይታወቃል።