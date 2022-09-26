በትግራይ በድሮን ጥቃት ፍንጣሪ ተሽከርካሪው መመታቱን የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታወቀ
በትግራይ ክልል ሰብዓዊ እርዳታ ጭኖ የነበረ ተሽከርካሪ በሰው አልባ አውሮፕላን ( ድሮን) የተፈፀመ ጥቃትን ተከትሎ በፍንጣሪ መመታቱን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለሮይተርስ ገለጸ።
የድርጅቱ ቃል አቀባይ ለዜና ወኪል እንደተናገሩት ከጥቃቱ ጋር ተያይዞ በጭነት መኪናው አሽከርካሪ ላይ ጉዳት መድረሱን ሪፖርት ደርሶታል።
የድሮን ጥቃቱን ተከትሎ በተፈጠረ ፍንጣሪ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሠራተኛ በሆነው አሽከርካሪ ላይ ጉዳት ማድረሱን እና በተሽከርካሪው ላይም ቀላል ጉዳት ማጋጠሙን ቃል አቀባዩ ጨምረው ለሮይተርስ ተናግረዋል።
ተሽከርካሪው ጦርነቱን ተከትሎ በትግራይ ውስጥ ለተፈናቀሉ ሰዎች ምግብ እያደረሰ እንደነበር ሮይተርስ ዘግቧል።
የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ አደጋውን “አሳፋሪ ወንጀል” ሲሉ እሁድ ዕለት በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ምልዕክት ላይ ገልጸውታል።
ጋብ ብሎ የቆየው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ነሐሴ ወር ላይ ካገረሸ ወዲህ በትግራይ አማጺያን ላይ በርካታ የአየር ድብደባዎች መፈፀማቸው ተነግሯል።
ይህንን በተመለከተ የፌደራል መንግሥቱ ያለው ነገር ባይኖርም ከዚህ ቀደም የክልሉ ነዋሪዎች ከወታደራዊ ኢላማዎች እንዲርቁ አስጠንቅቆ ነበር።
በፌደራል መንግሥቱና በህወሓት ኃይሎች መካከል ያገረሸው ግጭት በችግር ላይ ያሉና የእርዳታ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተረጂዎች ጋር የሚደርሰውን ድጋፍ እንደሚያደናቅፈው የዓለም ምግብ ፕሮግራምን ጨምሮ ሌሎች የሰብዓዊ እርዳታ ድርጅቶች ሲገልጹ ቆይተዋል።
በተደጋጋሚም የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦቱን የሚያስተጓጉሉ ክስተቶች ከተለያዩ ወገኖች እንዳጋጠሟቸው ተናግረዋል።
ባለፈው ወር የዓለም ምግብ ፕሮግራም በክልሉ ውስጥ ለሚያካሂደው የእርዳታ አቅርቦት የሚገለገልበት ግማሽ ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ በህወሓት ባለሥልጣናት እንደተዘረፈበት የገለጸ ሲሆን፣ የህወሓት ባለሥልጣናት ክሱን ማጣጣላቸው የሚታወስ ነው።
የተባበሩት መንግሥታት የእርዳታ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ( ኦቻ)ም አዲስ ባገረሸው ጦርነት ምክንያት ወደ ትግራይ ክልል የሚያደርሰውን የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት ማቋረጡን ነሐሴ ወር አጋማሽ ላይ አስታውቋል።
የዓለም ምግብ ፕሮግራም በትግራይ ክልል 5.2 ሚሊዮን ሕዝብ እርዳታ እንደሚያስፈልገውና እርዳታውን ማድረስ ካልተቻለ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ለከፋ የረሃብ አደጋ እንደሚጋለጡ በተደጋጋሚ አስጠንቅቋል።
የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በድርድር እንዲፈታ የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ቢቆዩም አሁንም ግን አልባት አላገኘም።
የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና አገራትም ለበርካቶች ሞት፣ ጉዳትና መፈናቀል ምክንያት የሆነው ግጭት በሰላም እንዲፈታ አሁንም ውትወታቸውን አላቆሙም።