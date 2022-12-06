ሩሲያ ለስምንተኛ ዙር ያደረገችው የሚሳኤል ጥቃት የዩክሬን መሰረተ ልማቶችን አወደመ
ሩሲያ በስምንት ሳምንታት ውስጥ ስምንተኛ ዙር የሆነውን ከፍተኛ የሚሳኤል ጥቃት አደረሰች።
በስምንተኛው ዙር ሚሳኤል ጥቃት የዩክሬን መሰረተ ልማት የተጎዳ ሲሆን በተለይም በአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል የኃይል ማመንጫ መመታቱን ተከትሎ የኃይል አቅርቦት መቋረጥ አጋጥሟል።
በሃገሪቱ ደቡባዊ ክፍል የምትገኘው ኦዴሳም ሙሉ በሙሉ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ተቋርጦባታል።
ከመሰረተ ልማት ጉዳት በተጨማሪ ዩክሬን አራት ዜጎቼ ተገድለዋል ብላለች።
ሆኖም የአሁኑ ጥቃት ከሁለት ሳምንታት በፊት እንደደረሰው የሚሳኤል ጥቃት የከፋ አይደለም ተብሏል።
ዩክሬን በሩሲያ ከተወነጨፉት ሚሳኤሎች ውስጥ ከ60-70 የሚሆኑትን መትቼ አክሽፌያለሁ ብትልም ሩሲያ በበኩሏ ያቀደቻቸውን 17 ኢላማዎች መምታቷን አስታውቃለች።
የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዜለንስኪ ጥቃቱን አስመልክቶ በሰጡት አስታየት የጎረቤት አገር ሞልዶቪያን የኤሌክትሪክ አቅርቦት መቷል ብለዋል።
“ይህ ጥቃት የሚያሳየው ሩሲያ መጠነ ሰፊ የሸብር ጥቃቶችን ማከናወን መቻሏንና ለዩክሬን ብቻ ሳይሆን ለመላው ቀጠና ስጋት መጋረጧን ነው” ሲሉ ሰኞ ምሽት በቪዲዮ ተቀርጾ በተላላፈ መልዕክታቸው ወቅሰዋል።
ሩሲያ ከዚህ ቀደም ያደረሰቻቸው ጥቃቶች የዩክሬንን የኃይል አቅርቦት በከፋ ሁኔታ መምታቱን ተከትሎም ሚሊዮኖችን ከኃይል አቅርቦት ውጭ አድርጓቸዋል።
መጪውንም አጥንት የሚሰብር ብርድ ያለ የኤሌክትሪክ ብርሃን ለመጋፈጥ ተገድደዋል።
ሩሲያ አዲስ ጥቃቶችን እንደምትፈጽም ማስጠንቀቂያዎች ለቀናት ያህልም ሲዘዋወሩ ነበር።
ይህም በሩሲያ የአየር ማረፊያዎች ላይ ተከታታይ ፍንዳታዎች ከደረሱ ከሰዓታት በኋላ ነው።
የሩሲያ አየር መከላከያ አቅጣጫ ያስቀየርኳቸው ድሮኖች ናቸው ፍንዳታዎቹን ያደረሱት ሲልም ዩክሬንን ጥፋተኛ አድርጓል።
ሶስት ሰራተኞች እንደተገደሉና ሁለት አውሮፕላኖች ቀለል ያለ ጉዳትም እንደደረሰባቸው የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር በተጨማሪ አስታውቋል። ዩክሬን ይህንን በተመለከተ አስተያየት አልሰጠችም።