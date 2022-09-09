የዓለም መሪዎች ስለዳግማዊት ንግሥት ኤላዛቤጥ ምን እያሉ ነው?

ባራክ ኦባማ እና ንግሥት ኤልዛቤት በባኪንግሃም ቤተመንግሥት

የፎቶው ባለመብት, Getty Images

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ባራክ ኦባማ እና ንግሥት ኤልዛቤት በባኪንግሃም ቤተመንግሥት

የዓለም መሪዎች እና ታላላቅ ሰዎች በ96 ዓመታቸው ባረፉት ንግሥት ኤልዛቤጥ ሞት የተሰማቸውን ሐዘን እየገለጹ ነው።

በዚህም ንግሥቲቱ በነበራቸው ኃላፊነትን የመወጣት ብቃትና ጽናት እንዲሁም መልካምነታቸውን በመጥቀስ ሐዘናቸውን ገልጸዋል።

የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን “የፈረንሳይ ወዳጅ” በማለት የገለጿቸው ንግሥቲቷ “ቀና ልብ ያላቸው” ብለዋቸዋል።

የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ንግሥቲቱ በነበራቸው ብቃትና “ባልደከመ የሥራ ሥነ ምግባር” ዓለምን ማርከው ነበር።

የፎቶው ባለመብት, 10 DOWNING STREET

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ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና ባለቤታቸው ከንግሥት ኤልዛቤጥ ጋር ባለፈው ዓመት በተገናኙበት ወቅት

ንግሥቲቱን በመጀመሪያ ከ40 ዓመታት በፊት አግኝተዋቸው የነበሩትና ባለፈው ዓመት በተገናኙበት ጊዜ አስደሳች አቀባበል ያደረጉላቸው የአሁኑ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ደግሞ፣ “ከንግሥትም በላይ ነበሩ፣ የኖሩበት ዘመን መገለጫ ነበሩ” በማለት አድናቆታቸውን ገልጸዋል።

ዳግማዊት ንግሥት ኤልዛቤጥ በንግሥና ዘመናቸው 13 የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶችን አግኝተዋል።

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ንግሥት ኤልዛቤጥ ዋይት ሐውስ ውስጥ ከጆርጅ ቡሽ፣ ከባላቤታቸው ላውራ ቡሽና ከልዑል ፊሊፕ ጋር

ዶናልድ ትራምፕም “የግርማዊነታቸውን መልካም ወዳጅነትን፣ ታላቅ ጥበብን አስደናቂ ቀልድ አዋቂነታቸውን   ፈጽሞ አልረሳውም” ብለዋል።

“ታላቅ እና ውብ ሴት ነበሩ፣ እሳቸውን የሚመስል ማንም ሰው አልነበረም” በማለት ትራምፕ በራሳቸው የማኅበራዊ ሚዲያ መድረክ ላይ ሐዘናቸውን አስፍረዋል።

ሌላኛው የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ወደብሊው ቡሽም ከንግሥቲቱ ጋር ሻይ የጠጡበትን ጊዜ በማስታወስ ለዳግማዊት ኤልዛቤት ያላቸውን አድናቆት ገልጿል።

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ጀ﻿ስቲን ትሩዶ ከንግሥት ኤልዛቤጥ ጋር በተደጋጋሚ ተገናኝተዋል

ርዕሰ ብሔሯ የነበሩት ካናዳ በንግሥቲቱ የሥልጣን ዘመን ውስጥ 12 ጠቅላይ ሚኒስትሮች ተፈራርቀውባታል።

በእጅጉ ያዘኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ንግሥቲቱ ለካናዳውያን “በግልጽ የሚታይ ጥልቅ እና ታማኝ ፍቅር ነበራቸው።”