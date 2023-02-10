ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር በተያያዘ ግድያዎች፣ እስሮችና እንግልቶች መፈጸማቸውን ኢሰመኮ አስታወቀ
ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በተከሰተው ችግር ጋር በተያያዘ የመንግሥት የጸጥታ አባላት ተመጣጣኝ ባልሆነ ኃይል በጥይት እና በድብደባ ግድያዎችን መፈጸማቸውን ኢሰመኮ አስታወቀ።
ቤተክርስቲያኗ ህገወጥ ነው ባለችው ሹመት አዲስ ሲኖዶስ አቋቁመናል ያሉ ጳጳሳት በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ኃገረ ስብከቶችን መያዛቸውን የተቃወሙ ምዕመናን ላይ ላይ በመንግሥት የጸጥታ አባሎች ተመጣጣኝ ባልሆነ ኃይል በጥይት እና በድብደባ ግድያዎች ተፈጽሟል ብሏል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና፣ ስርዓትን የጣሰ ነው ባለችው የጵጵስና ሹመትና አዲስ ሲኖዶስ ምስረታ ጋር ተያይዞ ሃያ ስድስት አባቶችን ሹመታቸውን በመሻር በውግዘት መለየቷ ይታወሳል።
አዲስ ቤተ ክህነት ማቋቋማቸውን ያሳወቁ ጳጳሳት በኦሮሚያ ክልል ከተሞች የሚገኙ ኃገረ ስብከቶች መያዛቸውን ያስታወቀው ኢሰመኮ በአንዳንድ ቦታዎች በኃላፊዎችም ጭምር ድጋፍ እንደተደረገላቸው ገልጿል።
በሻሸመኔ ከተማ በሚገኘው ደብረ ስብሐት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያንን ለመያዝ በሚሞክሩበት ወቅት እርምጃውን የተቃወሙ ሰዎችን ለመበተን የመንግሥት የጸጥታ አባላት ተመጣጣኝ ያልሆነ እርምጃ ወስደዋል ብሏል ኢሰመኮ በመግለጫው።
ከመንግሥት የጸጥታ አባላት በተጨማሪ ከጸጥታ አባላቱ ጋር በተባበሩ አካላት ስምንት ሰዎች በጥይትና በድብደባ መገደላቸውን ኮሚሽኑ ማረጋገጡን አስታውቋል።
በሻሸመኔ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኃላፊዎች የሟቾችን ቁጥር 13 መሆኑን መግለጻቸውን ያስታወቀው ኮሚሽኑ የማጣራት ሂደቱ ቀጥሏል ብሏል። በተጨማሪም ቁጥራቸው ያልታወቀ ሰዎች ለአካል ጉዳት መዳረጋቸውን እንዲሁም መታሰራቸውንም አስታውቋል።
በተለያዩ ቦታዎችም አዲሱን “ቤተ ክህነት” አቋቁመናል ያሉትን ጳጳሳት በተቃወሙ ምዕመናንና የሃይማኖት መሪዎች ላይ ድብደባ፣ ማዋከብ፣ ከቤተ ክርስቲያናት ማባረር፣ የመንቀሳቀስ መብትን በኃይል መገደብ እና ከሕግ ውጭ እስራት ተፈጽሟል ብሏል።
በተጨማሪም ቅዱስ ሲኖዶሱ የነነዌን ጾም በምህላና ጥቁር በመልበስ እንዲያሳልፉት በጠየቀው መሰረት ጥቁር የለበሱ ሰዎች እስር፣ ወከባ፣ ከስራ ቦታና አገልግሎት ተነፍገዋል ብሏል።
እነዚህ ጥሰቶች ከቦታ ቦታ ቢለያዩም በተለይ በነቀምቴ፣ በግምቢ፣ በደምቢ ዶሎ፣ በሻምቡ፣ በአሰላ፣ በሻሸመኔ፣ በጭሮ፣ በያቤሎ፣ በጅማ፣ በቡሌ ሆራ፣ እና በነጌሌ ቦረና ከተሞች ከሕግ ውጭ እስራትና ተመሳሳይ የማዋከብ ድርጊቶች መፈጸሙን ማረጋገጡንም ነው በዛሬ መግለጫው ያስታወቀው።
ኢሰመኮ ተመጣጣኝ ባልሆነ ኃይል የተፈጸሙ ግድያዎች፣ እስሮች፣ መንገላታቶች “ፍጹም “ተገቢ ያልሆኑ እና የዜጎችን በሕይወት የመኖር፣ በነጻነት ሃይማኖታቸውን እና ሐሳባቸውን የመግለጽ ሕገ መንግሥታዊ መብቶችን የሚፃረሩ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ናቸው፡፡ “ ብሏል።
አክሎም “ መንግሥት የተሟላና ተገቢውን ማጣራት አድርጎ ተገቢውን ሕጋዊ እርምጃ ሊወስድ እና የተጎዱትንም ሊክስ ይገባል። በተጨማሪም የመንግሥት ጸጥታ ኃይሎች ሰላማዊ ተቃውሞ በሚያደርጉ ሰዎች ላይ ኃይል ከመጠቀም፣ ከማንገላታት፣ ከሕገ ወጥ እስር እና የሰዎችን እንቅስቃሴ ያለበቂ ምክንያት ከመገደብ መቆጠብ ይኖርባቸዋል፡፡” በማለት መልዕክቱን አስተላልፏል።
ከፓርትርያርኩም ሆነ ከቅዱስ ሲኖዶሱ እውቅና ውጭ 26 ጳጳሳት መሾማቸውን ተከትሎ የቤተ ክርስቲያኗን ስርዓትና ቀኖና የሚጥስ ነው በማለት የጵጵስና ማዕረጉን የሰጡትን እንዲሁም የተሾሙትን የማውገዝና ሹመታቸውም ተሽሮ እንዲለዩ ውሳኔ መተላለፉ ይታወሳል።
የቤተ ክርስቲያኗ አካሄድ አካታች እንዳልነበረና ምዕመናን በቋንቋቸው መገልገል እንዳልቻሉ በመግለጽ አዲስ ሲኖዶስ መቋቋሙን የገለጹት ጳጳሳት ውሳኔውን በማውገዝ በእርምጃው እንደሚቀጥሉም አስታውቀዋል።
ቤተክርስቲያኗ አውግዛ የለየቻቸው ግለሰቦች በአብያተ ክርስቲያናት እና ገዳማት እንዳይደርሱ እንዲሁም ንብረቶቿን እንዳይጠቀሙ የእግድ አቤቱታ ለፍረድ ቤት ያቀረበች ሲሆን ፍርድ ቤቱም ለየካቲት 3፣ 2015 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል።