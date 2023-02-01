የምሥራቅ አፍሪካ መሪዎች አል-ሻባብ ላይ ስለሚወሰዱ እርምጃዎች ለመምከር ሞቃዲሾ ገቡ
የምሥራቅ አፍሪካ መሪዎች በእስላማዊ ታጣቂ ቡድኑ አል-ሻባብ ላይ ስለሚወስዱት የተቀናጀ ወታደራዊ ዘመቻ ላይ ለመነጋገር ሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ ገቡ።
በውይይቱ ላይ ተሳታፊ ለመሆን ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕምድ እና የጂቡቲው ፕሬዝዳንት ኢማኤል ኦማር ጌሌ ሞቃዲሾ መድረሳቸውን የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሞሐሙድ ጽ/ቤት አስታውቋል።
የአል-ቃይዳ አጋር መሆኑን በይፋ በሚገልጸውን ታጣቂ ቡድን ላይ የተቀናጀ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ በሚደረገው ውይይት ላይ ለመሳተፍ የኬንያው ፕሬዝዳንትም ሶማሊያ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል።
እስላማዊ ታጣቂ ቡድኑ ባለፉት አስርት ዓመታት የሶማሊያን የፌደራል መንግሥት በመቃወም ጥቃት ሲፈፅም ቆይቷል።
የአገራት መሪዎቹ ስብሰባ የሚካሄደው የሶማሊያ መንግሥት ወታደሮች በአል-ሻባብ ላይ ወሳኝ የሆነ ውጤት ማግኘታቸውን ተከትሎ ነው።
ለሁለት ቀናት በሚቆየው የመሪዎች ስብሰባ አጀንዳዎች መካከል ከእንደ አውሮፓውያኑ ከ2007 ጀምሮ በሶማሊያ ተሰማርተው የቆዩ የአፍሪካ ኅብረት ወታደሮች መውጣት ላይ ትኩረቱን እንደሚያደርግ ተገልጿል።
በሶማሊያ አልሻባብን ለመመከት በአፍሪካ ኅብርት የተሰማራው አሚሶም ከአገሪቱ ለመውጣት የመውጫ ዕቅዱን እየተገበረ እንደሚገኝ ቀደም ሲል መገለጹ ይታወሳል።
ታጣቂ ቡድኑ ከዚህ ቀደም በሌሎች ጎረቤት አገራት ላይ ጥቃት የፈፀመ ሲሆን በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመፈፀም ሙከራ ማድረጉ ይታወሳል።
ባለፈው ሐምሌ ወር የእስላማዊ ቡድኑ ታጣቂዎች ለቁጥጥር አስቸጋሪ በሆነውና በረጅሙ የሶማሊያ እና የኢትዮጵያ ድንበር በኩል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ታጣቂዎቹን በማስገባት ጥቃት ሰንዝሮ ነበር።
የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ዘልቀው ከገቡ የአል-ሻባብ ታጣቂዎች ጋር ውጊያ ማድረጉንና በርካታ የአል-ሻባብ ተዋጊዎች መገደላቸው በወቅቱ ተገልጿል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ ሞሐመድ “በኢትዮጵያ ላይ የተፈፀመው ጥቃት ካለው ቀጠናዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ዝግጅቶች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ያሳየ ነው” ብለው ነበር።
ጂቡቲ፣ ኢትዮጵያ እና ኬንያ የታጣቂ ቡድኑን ጥቃት ለማስቆም በሶማሊያ ለተሰማራው የአፍሪካ ኅብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል ወታደር አዋጥተዋል።
ታጣቂ ቡድኑ አል-ሻባብ የመንግሥት ኃይሎች በአሜሪካ፣ በአፍሪካ ወታደሮች መደገፍ ከጀመሩ እንዲሁም የአካባቢው ሚሊሻ ነሐሴ ወር ላይ ጥቃት ከፈፀመ በኋላ ወሳኝ የሆነ ግዛት አጥተዋል።
ሆኖም ታጣቂ ቡድኑ በዋና መዲናዋ ሞቃዲሹ እና በማዕከላዊ እና ደቡባዊ ሶማሊያ በሚገኙ ከተሞች ጥቃት መፈፀማቸውን ቀጥለዋል።