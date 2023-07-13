ኢትዮጵያ እና ግብፅ በሕዳሴ ግድብ ዙሪያ ንግግር ለመጀመር እና ከስምምነት ለመድረስ ተስማሙ
የኢትዮጵያ እና የግብፅ መሪዎች በአካባቢያዊ እና በሁለትዮሽ ጉዳዮቻቸው ካይሮ ላይ ከተወያዩ በኋላ፣ በታላቁ ሕዳሴ ግድብ የውሃ አሞላል እና የግድቡ ሥራ ላይ ንግግር ለመጀመር እና ከስምምነት ለመድረስ ተስማሙ።
በሱዳን እየተካሄደ ባለው ጦርነት ጉዳይ ላይ በተደረገው ውይይት ለመሳተፍ ካይሮ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ፣ ከግብፁ ፕሬዝዳንት አብደል ፋታህ አል ሲሲ ጋር ከተወያዩ በኋላ ነው አገራቱ ከዚህ ስምምነት ላይ ደረሱት።
በዚህም መሠረት የኢትዮጵያ እና የግብፅ መሪዎች ባደረጉት ውይይት በታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያ፣ በግብፅ እና በሱዳን መካከል የሚደረገው ንግግር በፍጥነት ተጀምሮ በአራት ወራት ውስጥ ከመግባባት ላይ ለመድረስ ጥረት እንዲደረግ ተስማምተዋል።
እንዲሁም በአገራቱ መካከል ንግግር በሚካሄድበት ጊዜ የግድቡ የውሃ ሙሌት በሚከናወንበት ወቅት ግብፅ እና ሱዳን ከአባይ ወንዝ በሚያገኙት የውሃ አቅርቦት ላይ የጎላ ችግር እንዳያጋጥም ለማድረግ ኢትዮጵያ አስፈላጊውን ታደርጋለች ተብሏል።
ጠ/ሚ ዐቢይ እና ፕ/ት ሲሲ በካይሮ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እና የግብፁ ፕሬዝዳንት አብደል ፋታህ አል ሲሲ በአካባቢያዊ እና በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ካይሮ ውስጥ መወያየታቸውን የአገራቱ መሪዎች ጽህፈት ቤቶች ቀደም ሲል አስታውቀው ነበር።
በሱዳን በተከሰተው ቀውስ ላይ ጎረቤት አገራት ዛሬ ሐሙስ ይካሄዳል በተባለው ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ካይሮ የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ከከፍተኛ ባለሥልጣኖቻቸው ጋር ትናንት ሐምሌ 05/2015 ዓ.ም ከግብፅ ፕሬዝዳንት እና ከአገሪቱ ከፍተኛ ባለሥልጣንት ጋር ተወያይተዋል።
ረቡዕ ሐምሌ 05/2015 ዓ.ም. ማምሻውን በግብፁ ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤት ከፕሬዝዳንት አብዱል ፋታህ አልሲሲ ጋር “በትብብር መንፈስ ቁልፍ በሆኑ የሁለትዮሽ እና ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ” መወያየታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጽሕፈት ቤት በማኅበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ አስፍሯል።
የግብፅ ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤት ሁለቱ መሪዎች በአገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ እና ኢትዮጵያ እየገነባችው ባለው በታላቁ የሕዳሴ ግድብ ዙሪያ መነጋገራቸውን አመልክቷል።
ወራትን ያስቆጠረ ጦርነት እየተካሄደባት ካለው ሱዳን ጋር የሚጎራበቱት ኢትዮጵያ እና ግብፅ ቀውሱ መፍትሔ እንዲያገኝ በየበኩላቸው ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸው ይታወቃል።
በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በምሥራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ተቋም አማካይነት የአካባቢው አገራት መሪዎች እንዲሁም የሌሎች አገራት፣ አህጉራዊ እና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ተወካዮች የተሳተፉበት ተመሳሳይ ስብሰባ ተደርጎ ነበር።
ከሁለት ቀናት በኋላ ደግሞ ከዛሬ ሐሙስ ጀምሮ በፕሬዝዳንት አል ሲሲ አስተናጋጅነት ‘የሱዳን ጎረቤት አገራት ስብሰባ’ ካይሮ ውስጥ ይካሄዳል።
በዚህ ስብሰባ ላይ በሱዳን ያለው ግጭት በሚያበቃበት ሁኔታ እና በአጎራባች አገራት ላይ ያለውን ትጽእኖ ለማስወገድ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ክልላዊ እና ዓለም አቀፋዊ አካላት እንደሚሳተፉበት ተገልጿል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ከፕሬዝዳንት አል ሲሲ ጋር ካይሮ ውስጥ አሁን ሲገናኙ ከረጅም ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ወደ ሥልጣን በመጡ በአጭር ጊዜ ውስጥ በካይሮ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል።
ከዚያ በኋላ ባሉት ጊዜያት ኢትዮጵያ እየገነባችው ባለው ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ምክንያት ውዝግብ ውስጥ ቆይተዋል።
ግብፅ ግድቡ ከአባይ ወንዝ የማገኘው የውሃ መጠንን ይቀንስብኛል በማለት በግድቡ ዙሪያ ያላትን ተቃውሞ አስከ የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታ ምክር ቤት ወስዳዋለች።
ግብፅ ከሱዳን ጋር በመሆን የግድቡ ውሃ ሙሌት ከመጀመሩ በፊት ሕጋዊ እና አሳሪ ስምምነት መደረስ አለበት ስትል ብትቆይም ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ግድቡን በውሃ የመሙላት ሥራ ስታከናውን ቆይታለች።
ባለፈው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ለአገሪቱ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደተናገሩት፣ በዚህ ዓመት የሚካሄደው የውሃ ሙሌት የታችኛው ተፋሰስ አገራትን ፍላጎት ባገናዘበ ሁኔታ አስከ መስከረም ድረስ እንደሚከናወን ገልጸው ነበር።
የሁለቱ አገራት መሪዎች በከፍተኛ ባለሥልጣኖቻቸው መካከል በግድቡ ዙሪያ ውይይት ሲያደርጉ የቆየ ቢሆንም፣ ንግግሩ ከተቋረጠ ከረጅም ጊዜ በኋላ አሁን ሁለቱ መሪዎች ጉዳዩን ማንሳታቸው ተነግሯል።
በኢትዮጵያ በኩል ሁለቱ መሪዎች የሁለትዮሽ እና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ንግግር መደረጉን ሲያመለክት፣ በግብፅ በኩል ይህንን በማረጋገጥ የግድቡ ጉዳይ መነሳቱ ተጠቅሷል።
ኢትዮጵያ የግድቡ ግንባታ እና ሙሌት ሳይቋረጥ ከግብፅ እና ከሱዳን ጋር ንግግር ለማድረግ ፍላጎት እናዳለት በተደጋጋሚ ስትገልጽ መቆየቷ ይታወሳል።
ግብፅ እና ሱዳን ግን ከሁሉ በፊት ሕጋዊ እና አሳሪ ስምምነት መደረግ አለበት በማለት የኢትዮጵያን የንግግር ጥያቄ ሲተቹ ቆይተዋል።