ሴሬና ዊሊያምስ ከሜዳ ቴኒስ ከመገለሏ በፊት የምታደርገውን ውድድር በድል ጀመረች
ሴሬና ዊልያምስ በኒውዮርክ በተስፋ እና በፈንጠዝያ በተሞላው አዝናኝ ምሽት መሰናበቻዋ የሆነውን የየዩኤስ ኦፕን ውድድርን በድል ጀመረች።
ከውድድሩ በኋላ ከሜዳ ቴኒስ የምትርቀው ዊሊያምስ የሞንቴኔግሮዋን ዳንካ ኮቪኒችብ 6-3 እና 6-3 አሸንፋለች።
በአርተር አሼ ስታዲየም የተገኙት 25 ሺህ ተመልካቾች ለኮከቧ ያላቸውን ከብር የገለጹ ሲሆን እና እሷም በተለመደው መንገድ ምላሽ ሰጥታለች።
የ40 ዓመቷ ዊሊያምስ ረቡዕ ዕለት በሚደረገው የሁለተኛው ዙር ጨዋታ ከኢስቶኒያዋ አኔት ኮንታቬይት ጋር ትጫወታለች።
የ23 ጊዜ የግራንድ ስላም አሸናፊዋ ሴሬና በአውስትራሊያዋ ማርጋሬት ኮርት የተያዘውን ክብረወሰን ለመጋራት አንድ ድል ብቻ ይቀራታል።
ከታላቅ እህቷ ቬኑስ ጋር በጥንዶች ውድድር እየተሳተፈች ትገኛለች። በዚህም ስንብት ውድድሯን ለማራዘም ያለመች ይመስላል።
ጉዞዋንም 80ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችውን ኮቪኒችን በማሸነፍ ጀምራለች።
ከተመልካቾች ከፍተኛ ድጋፍ ያገኘችው ሴሬና የደጋፊዎች ሁኔታ ውሳኔዋ ላይ ተጽዕኖ እንዳለቸው “አሁንም በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እዚያ መገኘትን በጣም እወደዋለሁ” ስትል ትገልጻለች።
"ብዙ ውድድሮችን በተጫወትኩ ቁጥር ብዙ መሳተፍ እንደምችል ይሰማኛል። የበለጠ በተጫወትኩት ቁጥር የበለጠ ማንጸባረቅ እንደምችል ማሰብ በጣም ከባድ ነው።“
"ነገር ግን ወደ ቀጣዩ ነገር ለመሸጋገር ጊዜው አሁን ነው። ማድረግ የምፈልጋቸው ሌሎች ብዙ ነገሮች ስላሉ አስፈላጊ ይመስለኛል" ብላለች።
ዊሊያምስ ከቴኒስ ተጫዋችነት በላይ ሆና ቆይታለች። አሜሪካዊት ተምሳሌት እና በዓለም ላይ በጣም ታዋቂ ከሆኑ የስፖርት ኮከቦች አንዷ ለመሆን በቅታለች። ከስፖርቱ እንደምትለይ ታዋቂ በሆነው የፋሽን መጽሔት ቮግ ላይ ማስታወቋ ይታወሳል።
የቀድሞዋ የዓለም ቁጥር አንድ ከስፖርቱ መገለል የሚለውን ቃል ባትጠቀምም ከስፖርቱ “ጋር መለወጥ ፈልጌ ነው” ማለትን መርጣለች።
ዓላማዋ አንጸባራቂ የስፖርት ህይወቷን በሀገሯ ውድድር ለማጠናቀቅ ነው።
የሚስማማው፣ የመጨረሻ ግጥሚያዋ ሊሆን ለሚችለው፣ የታዋቂነት እና የአድናቆት ምሽት ነበር።
ዊልያምስ ወደ ሜዳ ስትግባ ከፍተተኛ አቀባበል ተደርጎላታል።
“ሜዳ ስገባ አቀባበሉ በጣም አስደናቂ ነበር:: በጣም ጥሩ ስሜት ነበር" ብላለች።
"የማልረሳው ስሜት ነው። ለእኔ ትልቅ ትርጉም ነበረው።"
ዊልያምስን "ታናሽ እህቴ” ብሎ የጠራው የፊልም ዳይሬክተሩኡ ስፓይክ ሊ በሜዳ ተገኝቷል።
ሌላዋ ቅርብ ጓደኛዋ የቮግ መጽሔት አርታኢ አና ዊንቱር ከተጫዋቹቿ ቤተሰብ ጀርባ ባለው ሳጥን ውስጥ ተቀምጣ ነበር።
በስታዲየም ከተገኙ እና ምስላቸው ከታዩት ታዋቂ ሰዎች መካከል የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን፣ ሙዚቀኛዋ ግላዲስ ናይት፣ ቦክሰኛው ማይክ ታይሰን እና ሞዴል ቤላ ሃዲድ ይገኙበታል።
ልጇ ኦሎምፒያ ከአባቷ አሌክሲስ እና ከአያቷ ጋር በሜዳ ተገኝታለች። ደጋፊዎችም ለእሷ አድናቆታቸውን በተለያዩ መንገዶች ገልጸዋል።