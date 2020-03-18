የታተመዉ 6:156:15ደቡብ አፍሪካ በአንድ ቀን በኮሮና የተያዙ በርካታ ሰዎችን አገኘችደቡብ አፍሪካ በአንድ ቀን በኮሮና የተያዙ 22 ሰዎችን አገኘችGetty ImagesCopyright: Getty Imagesበደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ምግብ ቤቶች ደንበኞቻቸው ወደ ምግብ ቤቱ ከመግባታቸው በፊት እጃቸውን በሳኒታይዘር እንዲያጸዱ እያደረጉ ነው።Image caption: በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ምግብ ቤቶች ደንበኞቻቸው ወደ ምግብ ቤቱ ከመግባታቸው በፊት እጃቸውን በሳኒታይዘር እንዲያጸዱ እያደረጉ ነው።ደቡብ አፍሪካ በአንድ ቀን ብቻ 22 በኮሮና የተያዙ ሰዎችን በማግኘት ከፍተኛውን ቁጥር አስመዘገበች።ከ22ቱ ሰዎች መካከል 4ቱ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች ናቸው ተብሏል። አሁን በደቡብ አፍሪካ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ 85 ሰዎች ይገኛሉ። የአገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚንስትር 8ቱ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙት እዛው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ከሌሎች ሕሙማን ጋር በነበራቸው ንክኪ መሆኑን ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፖሳ ኮሮና በብዛት ከሚገኝባቸው አገራት ወደ ደቡብ አፍሪካ ይደረጉ የነበሩ በረራዎችን መሰረዛቸው እና ብሔራዊ አደጋ ማወጃቸው ይታወሳል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ደቡብ አፍሪካ በአንድ ቀን በኮሮና የተያዙ በርካታ ሰዎችን አገኘች
ደቡብ አፍሪካ በአንድ ቀን በኮሮና የተያዙ 22 ሰዎችን አገኘች
ደቡብ አፍሪካ በአንድ ቀን ብቻ 22 በኮሮና የተያዙ ሰዎችን በማግኘት ከፍተኛውን ቁጥር አስመዘገበች።
ከ22ቱ ሰዎች መካከል 4ቱ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች ናቸው ተብሏል።
አሁን በደቡብ አፍሪካ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ 85 ሰዎች ይገኛሉ።
የአገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚንስትር 8ቱ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙት እዛው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ከሌሎች ሕሙማን ጋር በነበራቸው ንክኪ መሆኑን ተናግረዋል።
ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፖሳ ኮሮና በብዛት ከሚገኝባቸው አገራት ወደ ደቡብ አፍሪካ ይደረጉ የነበሩ በረራዎችን መሰረዛቸው እና ብሔራዊ አደጋ ማወጃቸው ይታወሳል።
የአውሮፓ ሕብረት የአገራቱን ድንበር ሊዘጋ ነው
የአውሮፓ ህብረት ከአባላት አገራቱ አባላት ውጪ የሚመጡ ሰዎችን ለ30 ቀናት እንዳይገቡ ሊከለክል መሆኑ ተሰማ።
ውሳኔው በ26ቱ የአውሮፓ አገራት እንዲሁም አይስላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊዘርላንድና ሌቺቴንስቴይን ያካትታል ተብሏል።
ይህ ውሳኔ የዩናይትድ ኪንግደም ዜጎች አይመለከታቸውም።
በአውሮፓ ቫይረሱ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ሲሆን 8ሺህ ያህል ሰዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ መሞታቸው ተመዝግቧል።
በተያያዘ ዜና ዩሮ 2020 የእግር ኳስ ጨዋታ በአንድ ዓመት መገፋቱ ይታወሳል።
እንደ ዓለም አቀፉ ጤና ድርጅት መረጃ እስካሁን ድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ 200ሺህ ሰዎች ያህል በቫይረሱ ተይዘዋል።
ሕንድ በስልክ ጥሪ ስለኮሮናቫይረስ መረጃ እየሰጠች ነው
በሕንድየሚገኙበርካታየሞባይልኔትወርክአቅራቢዎችደንበኞቻቸውማንኛውንምጥሪከማድረጋቸውበፊትለ30 ሰከንድየኮሮናቫይረስመረጃእንዲያገኙእያደረጉነው።
ጂሎ፣ቢኤስኤንኤልእናቮዳፎንየተባሉትኩባንያዎችመንግሥትያቀረበላቸውንጥያቄተቀብለውተግባራዊካደረጉትመካከልይገኙበታል።
መልዕክቱበእንግሊዘኛየሚሰራጭሲሆንማንኛውምሰውሲደውልከጥሪውበፊትየሚያስልሰውናየጤናመልዕክቱንይሰማሉ።
ነገርግንአንዳንድደንበኞችበመልዕክቱመበሳጨታቸውንደጋግመውበመግለጻቸውየተነሳበርካታድረ-ገጾችመልዕክቱንእንዴትማስቆምእንደሚቻልየሚገልፅመረጃእያሰራጩይገኛሉ።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በሁሉም የአሜሪካ ግዛቶች መከሰቱ ተሰማ
በአሜሪካ ሁሉም ግዛቶች ኮሮና ወረርሽን ተከስቷል
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በሁሉም የአሜሪካ ግዛቶች መስፋፋቱ ተሰማ።
የዌስት ቨርጂኒያ አገረ ገዢ በትናንትናው ዕለት በግዛታቸው ስለተገኘ አንድ በኮሮናቫይረስ የተያዘ ሰው መግለጫ ሲሰጡ “እንደሚመጣ እናውቀው ነበር” ብለዋል።
ኒውዮር ልክ እንደ ሳንፍራንሲስኮዋ ቤይ ኤሪያ ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴዎችን ለማቆም እያሰበች መሆኑም ተነግሯል።
በአሜሪካ እስካሁን ድረስ 108 ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት የሞቱ ሲሆን 6300 ሰዎች ደግሞ መያዛቸው ተረጋግጧል።
እስካሁን ድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ 200ሺህ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 8ሺህ ያህል ሰዎች ደግሞ ሕይወታቸውን አጥተዋል።
በተያያዘ ዜና ከኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በኋላ ዓለማችን ውድ ከተሞች በጎብኚ ድርቅ ተመትተዋል።
ሆንግ ኮንግ፣ ሲንጋፖር እና ኦሳካ የዓለማችን ውድ ከተሞች ተብለው ከሚጠቀሱት መካከል ናቸው።
ይህ ግን ከኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በኋላ የሚቀጥል አልሆነም።
ከፍተኛ ገቢያቸውን ከቱሪዝም ያገኙ የነበሩ እነዚህ ከተሞች ከወረርሽኙ በኋላ ርካሽ እየሆኑ መጥተዋል ይላል።
በአንድ ወቅት የማታንቀላፋዋ የተባለችው ኒው ዩርክ የሚንቀሳቀስ አንድም ሰው የማይታይባት እየሆነች ነው ተብሏል።
በኢትዮጵያ ኮረናቫይረስ ያለበት ስድስተኛ ሰው ተገኘ
በኢትዮጵያ ኮረናቫይረስ ያለበት ስድስተኛ ሰው ተገኘ የጤና ጥበቃ ሚንስትሯ ሊያ ታደሰ ቫይረሱ የተገኘባት የ59 ዓመት ኢንግሊዛዊት ሴት ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ የመጣች መሆኗን አሳውቀዋል።
እንግሊዛቷ ዲፕሎማት በነበረችበት ሆቴል እራሷን አግልላ መቆየቷን የጤና ሚንስትሯ አሳውቀዋል።
የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከግለሰቧ ጋር ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች የመለየትና የክትትል ስራ አጠናክሮ መቀጠሉም ተነግሯል።
በአሁኑ ሰዓት ግለሰቧ በለይቶ የህክምና መስጫ ማዕከል የቅርብ የሕክምና ክትትል እየተደረገላት እንደሆነ የተጠቆመ ሲሆን፤ ህብረተሰቡም በሁኔታዎች ሳይደናገጥ በተረጋጋ መንፈስ የበሽታውን ስርጭት በመግታት የሚቻለውን ሁሉ እንዲያደርግ ተጠይቋል።