ደቡብ አፍሪካ ከሐሙስ ዕለት ጀምሮ የሚፀናና ለ21 ቀናት የሚቆይ የእንቅስቃሴ ገደብ አስቀመጠች። ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ለሕዝባቸው በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት እንዳስታወቁት “አስፈላጊ ከሆነ እንቅስቃሴ በስተቀር ቤታችሁ ተቀመጡ” ብለዋል። ለቤት አልባዎች ጊዜያዊ መጠለያ ይዘጋጃል ያሉት ፕሬዝዳንቱ፤ የጸጥታ አካላትና የሕክምና ባለሙያዎች ብቻ ገደቡ እንደማይመለከታቸው\nተገልጿል። በደቡብ አፍሪካ እስካሁን ድረስ 402 ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸወ ሲሆን ይህም በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛው ቁጥር ያለባት አገር አድርጓታል። እስካሁን ድረስ ምንም ዓይነት ሞት ባይመዘገብም ደቡብ አፍሪካ\nየቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፋለች።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ደቡብ አፍሪካ ለ21 ቀናት የሚቆይ የእንቅስቀሴ ገደብ ጣለች
ደቡብ አፍሪካ ከሐሙስ ዕለት ጀምሮ የሚፀናና ለ21 ቀናት የሚቆይ የእንቅስቃሴ ገደብ አስቀመጠች።
ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ለሕዝባቸው በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት እንዳስታወቁት “አስፈላጊ ከሆነ እንቅስቃሴ በስተቀር ቤታችሁ ተቀመጡ” ብለዋል።
ለቤት አልባዎች ጊዜያዊ መጠለያ ይዘጋጃል ያሉት ፕሬዝዳንቱ፤ የጸጥታ አካላትና የሕክምና ባለሙያዎች ብቻ ገደቡ እንደማይመለከታቸው ተገልጿል።
በደቡብ አፍሪካ እስካሁን ድረስ 402 ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸወ ሲሆን ይህም በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛው ቁጥር ያለባት አገር አድርጓታል።
እስካሁን ድረስ ምንም ዓይነት ሞት ባይመዘገብም ደቡብ አፍሪካ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፋለች።
ወረርሽኙ በፍጥነት እየተስፋፋ በመሆኑ ማድረግ የሚጠበቅብንን እናድርግ
በትናንትናው ዕለት የዓለም ጤና ድርጅት ኮቪድ-19 [ኮሮናቫይረስ] በዓለም ላይ በፍጥነት እየተስፋፋ መሆኑን ገልጾ አስጠንቅቋል።
እስካሁን ድረስ በመላው ዓለም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ300ሺህ በላይ መሆኑም ተረጋግጧል። ዶ/ር ቴድሮስ አድሃኖም ቫይረሱን ለመከላከል መንግሥታት ከሚወስዷቸው እርምጃዎች በተጨማሪ የግለሰቦች ውሳኔም ቁልፍ ሚና እንዳለው ያስታውሳሉ።
ማኅበራዊ እርቀትን መጠበቅና እጅን በተደጋጋሚ በሳሙናና ውሃ መታጠብ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ወሳኝ መሆኑ በተደጋጋሚ ተነግሯል።
ዛሬስ ዓለማችን እንዴት ትውል ይሆን? ስለኮሮናቫይረስ ማንኛውንም ማወቅ ያለብዎን ትኩስ መረጃዎች እዚህ ሰዓት ጀምሮ እዚህ ገጽ ላይ ያገኛሉ።